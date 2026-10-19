Nel daytime di Amici 26 di lunedì 19 ottobre Samurai Jay ha convocato in studio Erness per contestargli l’inedito Colpa mia, messo a confronto con Antes de Ti di Rusherking e María Becerra: per lui è una cover, un tributo, e come inedito è un problema.

Samurai Jay ha aperto dicendo di non essere lì per parlare di oggi ma di un altro problema, e che bisognava essere diretti. Ha fatto sentire Colpa mia, poi il brano in spagnolo, poi i due sovrapposti: “Questo è un problema”.

Cosa contesta Samurai Jay a Erness

Erness ha risposto di essersi ispirato a quel pezzo. Per Samurai Jay è un’altra cosa: ha parlato di interpolazione e di vari livelli, e di periti che si occupano di questi casi.

Ha detto di essersi fatto fare una perizia che a suo avviso non era nemmeno necessaria, perché è evidente.

Samurai Jay cita tre punti in comune: i due brani sono nella stessa tonalità, il si minore, e hanno lo stesso BPM e lo stesso giro armonico. Come cover riscritta da Erness, ha spiegato, il brano ci starebbe; presentato come inedito, no.

Il banco e l’inedito da rifare

Samurai Jay ha ricordato a Erness che ha avuto il banco mentre altri compagni non sono stati riconfermati, e che il banco non glielo ha regalato: crede nelle sue capacità e sapeva che sceglierlo voleva dire lavorare su tante cose, perché è un po’ indietro rispetto ad altri.

Samurai Jay gli ha chiesto di portare un altro inedito e di considerare questo come mai esistito. Secondo lui i task vanno rispettati, così come il programma e le regole della scuola, e una cosa del genere non deve più ricapitare. Erness si è detto grato.

Erness è scoppiato a piangere e Samurai Jay lo ha abbracciato, incoraggiandolo a fare bene. Tornato dai compagni, Erness non ha spiegato cosa fosse successo: a chi gli chiedeva come fosse andata ha risposto bene, poi è andato sul suo letto.

Colpa mia, l’inedito della prima puntata

Colpa mia è il brano con cui Erness ha preso la maglia nella prima puntata, l’11 ottobre, con il sì di Samurai Jay e i no di Amadeus e Rudy Zerbi. Il 14 ottobre lo stesso Samurai Jay gli ha assegnato il banco. Il testo e il significato sono nella scheda dedicata.

Antes de Ti è invece un brano del 2021 di Rusherking e María Becerra.

Tutti gli incontri del daytime e la classe aggiornata sono nell’hub di Amici 26, mentre il profilo del cantante è nella scheda Chi è Erness.