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Amici 26, Samurai Jay a Erness: “l’inedito” Colpa mia è una cover di Antes de Ti, non un inedito

Amici 26, Samurai Jay a Erness: "l'inedito" Colpa mia è una cover di Antes de Ti, non un inedito

di All Music Italia · 

Erness, il rapper di Sarno ad Amici 26, in una foto al tramonto sul mare

Nel daytime di Amici 26 di lunedì 19 ottobre Samurai Jay ha convocato in studio Erness per contestargli l’inedito Colpa mia, messo a confronto con Antes de Ti di Rusherking e María Becerra: per lui è una cover, un tributo, e come inedito è un problema.

Samurai Jay ha aperto dicendo di non essere lì per parlare di oggi ma di un altro problema, e che bisognava essere diretti. Ha fatto sentire Colpa mia, poi il brano in spagnolo, poi i due sovrapposti: “Questo è un problema”.

Cosa contesta Samurai Jay a Erness

Erness ha risposto di essersi ispirato a quel pezzo. Per Samurai Jay è un’altra cosa: ha parlato di interpolazione e di vari livelli, e di periti che si occupano di questi casi.

Ha detto di essersi fatto fare una perizia che a suo avviso non era nemmeno necessaria, perché è evidente.

Samurai Jay cita tre punti in comune: i due brani sono nella stessa tonalità, il si minore, e hanno lo stesso BPM e lo stesso giro armonico. Come cover riscritta da Erness, ha spiegato, il brano ci starebbe; presentato come inedito, no.

Il banco e l’inedito da rifare

Samurai Jay ha ricordato a Erness che ha avuto il banco mentre altri compagni non sono stati riconfermati, e che il banco non glielo ha regalato: crede nelle sue capacità e sapeva che sceglierlo voleva dire lavorare su tante cose, perché è un po’ indietro rispetto ad altri.

Samurai Jay gli ha chiesto di portare un altro inedito e di considerare questo come mai esistito. Secondo lui i task vanno rispettati, così come il programma e le regole della scuola, e una cosa del genere non deve più ricapitare. Erness si è detto grato.

Erness è scoppiato a piangere e Samurai Jay lo ha abbracciato, incoraggiandolo a fare bene. Tornato dai compagni, Erness non ha spiegato cosa fosse successo: a chi gli chiedeva come fosse andata ha risposto bene, poi è andato sul suo letto.

Colpa mia, l’inedito della prima puntata

Colpa mia è il brano con cui Erness ha preso la maglia nella prima puntata, l’11 ottobre, con il sì di Samurai Jay e i no di Amadeus e Rudy Zerbi. Il 14 ottobre lo stesso Samurai Jay gli ha assegnato il banco. Il testo e il significato sono nella scheda dedicata.

Antes de Ti è invece un brano del 2021 di Rusherking e María Becerra.

Tutti gli incontri del daytime e la classe aggiornata sono nell’hub di Amici 26, mentre il profilo del cantante è nella scheda Chi è Erness.

In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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