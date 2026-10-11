Erness ha presentato ad Amici 26 l’inedito Colpa mia e ha preso la maglia con il sì di Samurai Jay, contro i no di Amadeus e Rudy Zerbi. Nel ritornello chi canta ripete “Eh sì, pe’ colpa mì”.

Il rapper salernitano, classe 2006, lavora nella cucina di un pub e nel 2025 era in Nuova Scena, il rap show di Netflix: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.

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Il significato di Colpa mia di Erness

Il brano parte da un desiderio: “vulevo ca tu er’ mia”, “Ma sultant pe’ n’ora”. Chi canta ricorda “m’è scappato un bacio mentre dicevo te quiero” e “mano nella mano”.

Chi canta si presenta come “l’unico il più sincero” e promette: “Giuro di non trattarti come ha fatto quello”. Poi la storia si sposta online: “L’ho conosciuta su Instagram”, “Me fa murì”, e poi “Passammo na notte ’nzieme”.

Il ritornello torna due volte: “St’ammore è n’infamità”, “A te te piac’ e t’appiccica”. In chiusura chi canta insiste: “Tanto va sempe accussì” e “’A colpa è sempe ’a mia”.

Dopo l’esibizione Samurai Jay ha detto a Erness: “il tuo timbro è veramente particolare”. Poi ha aggiunto di aver sempre visto del potenziale e che sui testi c’è da lavorare.

Testo di Colpa mia di Erness

Ay, mami

vulevo ca tu er’ mia

Ma sultant pe’ n’ora

Giuro, me fac’ impazzì

sott’ quelle lenzola

St’ammore è n’infamità

Eh sì, pe’ colpa mì

A te te piac’ e t’appiccica

Eh sì, tanto è colpa mì

E m’è scappato un bacio

mentre dicevo te quiero

E mano nella mano

Mentre guardavamo il cielo

lo sai che sono l’unico

il più sincero

Giuro di non trattarti come ha fatto quello

L’ho conosciuta su Instagram

Che aggio ’a fa’? Me fa murì

Ess’ nun se piace maje a dint’ a sti fotografie

Passammo na notte ’nzieme

Ce sceglimm’ rint’ ’e cit

Essa nun se piace, ma

Giuro ca me fa murì

St’ammore è n’infamità

Eh sì, pe’ colpa mì

A te te piace e t’appiccica

Eh sì, tanto è colpa mì

Tanto va sempe accussì

Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì

’A colpa è sempe ’a mia

’A mì, ’a mì, ’a mì

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.