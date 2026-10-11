Erness, Colpa mia: l’amore che è un’infamità e la colpa sempre sua
L'inedito di Erness ad Amici 26: il significato e il testo completo.
di All Music Italia ·
Erness ha presentato ad Amici 26 l’inedito Colpa mia e ha preso la maglia con il sì di Samurai Jay, contro i no di Amadeus e Rudy Zerbi. Nel ritornello chi canta ripete “Eh sì, pe’ colpa mì”.
Il rapper salernitano, classe 2006, lavora nella cucina di un pub e nel 2025 era in Nuova Scena, il rap show di Netflix: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.
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Il significato di Colpa mia di Erness
Il brano parte da un desiderio: “vulevo ca tu er’ mia”, “Ma sultant pe’ n’ora”. Chi canta ricorda “m’è scappato un bacio mentre dicevo te quiero” e “mano nella mano”.
Chi canta si presenta come “l’unico il più sincero” e promette: “Giuro di non trattarti come ha fatto quello”. Poi la storia si sposta online: “L’ho conosciuta su Instagram”, “Me fa murì”, e poi “Passammo na notte ’nzieme”.
Il ritornello torna due volte: “St’ammore è n’infamità”, “A te te piac’ e t’appiccica”. In chiusura chi canta insiste: “Tanto va sempe accussì” e “’A colpa è sempe ’a mia”.
Dopo l’esibizione Samurai Jay ha detto a Erness: “il tuo timbro è veramente particolare”. Poi ha aggiunto di aver sempre visto del potenziale e che sui testi c’è da lavorare.
Testo di Colpa mia di Erness
Ay, mami
vulevo ca tu er’ mia
Ma sultant pe’ n’ora
Giuro, me fac’ impazzì
sott’ quelle lenzola
St’ammore è n’infamità
Eh sì, pe’ colpa mì
A te te piac’ e t’appiccica
Eh sì, tanto è colpa mì
E m’è scappato un bacio
mentre dicevo te quiero
E mano nella mano
Mentre guardavamo il cielo
lo sai che sono l’unico
il più sincero
Giuro di non trattarti come ha fatto quello
L’ho conosciuta su Instagram
Che aggio ’a fa’? Me fa murì
Ess’ nun se piace maje a dint’ a sti fotografie
Passammo na notte ’nzieme
Ce sceglimm’ rint’ ’e cit
Essa nun se piace, ma
Giuro ca me fa murì
St’ammore è n’infamità
Eh sì, pe’ colpa mì
A te te piace e t’appiccica
Eh sì, tanto è colpa mì
Tanto va sempe accussì
Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì
’A colpa è sempe ’a mia
’A mì, ’a mì, ’a mì
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.