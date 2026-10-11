Nicolò Bassani, 21 anni, di Roma con origini napoletane, ha presentato ad Amici 26 l’inedito Un altro ancora e ha preso la maglia con il solo sì di Amadeus. Nel finale chi canta chiede “dammi un altro ancora”.

Nato nel giugno 2005, prima di Amici ha recitato in Una figlia di Ivano De Matteo: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.

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Il significato di Un altro ancora di Nicolò Bassani

Il brano comincia con un presentimento: “Tanto me lo dirai che le cose finiscono”, “avere un’idea ci fa stare malissimo”. Poi “resto in bilico”, tra “i difetti che ti mostro appena la prima volta” e “la prima cena”.

Il ritornello è una richiesta: “prestami l’aria”, “perché ne voglio ancora”, “anche se fa paura”. Poi “cade una lacrima”: “provo a fermarla ma mi scende in gola”.

Nella strofa centrale il quadro si allarga: “crollano le chiese nel silenzio delle strade”, “mentre intorno alzano muri ed io mi voglio arrampicare”. Chi canta cerca “il mio spazio” ma “non so più dov’è”.

Amadeus ha detto che è “uno dei singoli più belli” tra quelli che ha sentito: “è veramente fatto bene”. Ha aggiunto che Nicolò lo interpreta molto bene e si è detto curioso di conoscerlo.

Testo di Un altro ancora di Nicolò Bassani

Tanto me lo dirai

che le cose finiscono

e che avere un’idea

ci fa stare malissimo

e resto in bilico

tra i difetti che ti mostro appena

la prima volta e poi la prima cena

La sensazione di sbagliare ancora

tu

prestami l’aria

perché ne voglio ancora

anche se fa paura

cade una lacrima

provo a fermarla ma mi scende in gola

e parla di chi siamo

ora

crollano le chiese nel silenzio delle strade

questi occhi fanno luce in mezzo a un mondo da rifare

mentre intorno alzano muri ed io mi voglio arrampicare

cerco il mio spazio ma non so più dov’è

prestami l’aria

perché ne voglio ancora

anche se fa paura

cade una lacrima

provo a fermarla ma mi scende in gola

Parla di chi siamo ora

e dammi, dammi, dammi un altro ancora

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.