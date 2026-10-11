Nicolò Bassani, Un altro ancora: prestami l’aria anche se fa paura
L'inedito di Nicolò Bassani ad Amici 26: il significato e il testo completo.
di All Music Italia ·
Nicolò Bassani, 21 anni, di Roma con origini napoletane, ha presentato ad Amici 26 l’inedito Un altro ancora e ha preso la maglia con il solo sì di Amadeus. Nel finale chi canta chiede “dammi un altro ancora”.
Nato nel giugno 2005, prima di Amici ha recitato in Una figlia di Ivano De Matteo: qui la sua storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.
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Il significato di Un altro ancora di Nicolò Bassani
Il brano comincia con un presentimento: “Tanto me lo dirai che le cose finiscono”, “avere un’idea ci fa stare malissimo”. Poi “resto in bilico”, tra “i difetti che ti mostro appena la prima volta” e “la prima cena”.
Il ritornello è una richiesta: “prestami l’aria”, “perché ne voglio ancora”, “anche se fa paura”. Poi “cade una lacrima”: “provo a fermarla ma mi scende in gola”.
Nella strofa centrale il quadro si allarga: “crollano le chiese nel silenzio delle strade”, “mentre intorno alzano muri ed io mi voglio arrampicare”. Chi canta cerca “il mio spazio” ma “non so più dov’è”.
Amadeus ha detto che è “uno dei singoli più belli” tra quelli che ha sentito: “è veramente fatto bene”. Ha aggiunto che Nicolò lo interpreta molto bene e si è detto curioso di conoscerlo.
Testo di Un altro ancora di Nicolò Bassani
Tanto me lo dirai
che le cose finiscono
e che avere un’idea
ci fa stare malissimo
e resto in bilico
tra i difetti che ti mostro appena
la prima volta e poi la prima cena
La sensazione di sbagliare ancora
tu
prestami l’aria
perché ne voglio ancora
anche se fa paura
cade una lacrima
provo a fermarla ma mi scende in gola
e parla di chi siamo
ora
crollano le chiese nel silenzio delle strade
questi occhi fanno luce in mezzo a un mondo da rifare
mentre intorno alzano muri ed io mi voglio arrampicare
cerco il mio spazio ma non so più dov’è
prestami l’aria
perché ne voglio ancora
anche se fa paura
cade una lacrima
provo a fermarla ma mi scende in gola
Parla di chi siamo ora
e dammi, dammi, dammi un altro ancora
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.