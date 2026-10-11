Le pagelle di Amici 26 della prima puntata, andata in onda domenica 11 ottobre dalle 14 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, sono di Luca Jurman, vocal coach, cantante, arrangiatore e produttore. La conduzione è di Maria De Filippi.

Jurman, per quattro stagioni insegnante di canto ad Amici, dà un voto a tutte le 12 esibizioni dei cantanti, da 4 a 6. I sì e i no di Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay, i tre responsabili artistici del canto, sono nel racconto della prima puntata.

Le pagelle di Jurman arrivano da questa domenica ad Amici, oltre che a X Factor 2026. Le altre sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman.

Eccoci alla tanto attesa prima puntata del format che conoscono tutti, anche gli addetti ai lavori, e ovviamente io, che vi ho partecipato in qualità di docente professionista per 4 anni, ma questo talent da anni è davvero cambiato molto, anzi… troppo!

La scuola e le scelte vocali artistiche è evidente che qui non esistono più, solo televisione senza senso e promozione di prodotti per assurdo già attivi nel mercato e comunque non sono maturi né musicalmente né artisticamente! Questa è l’Italia!

Altra cosa che mi fa storcere da subito il naso e su cui non mi troverete mai in accordo, è il fatto che possano partecipare ragazzi che hanno già un passato e un presente tra contratti esistenti, Sanremo Giovani, e peggio del peggio come valutazione avere tanti followers su TikTok! E qui… lo sono quasi tutti, forse 1 o 2, ma forse, anche perché il web indaga su tutto!

Altro punto in disaccordo è che sono già tutti entrati presentando il proprio brano, che ci sta se ci si presenta come cantautori ma lo sono davvero tutti?? No, e quindi ecco che si parte già con la promozione!

Devo anche purtroppo dire che con questa prima puntata non solo le aspettative speranzose di qualcuno (io no) di trovare qualche nuova voce o artista forte sono state sicuramente deluse, in alcuni momenti si è raggiunto il cringe, ma il problema rimane sempre e solo 1, chi sta dietro a tutto questo continuo “fallimento” nelle scelte e nelle selezioni? Perché davvero è inspiegabile vista la quantità di talenti nascosti di questo paese, e lo dico con certezza e conoscenza!

Certe esibizioni erano da “vicino di casa” che si diverte e pensa di fare musica o peggio… di saperla fare.

Che peccato…

Inoltre, appunto su cui sono sicuro che la maggior parte del pubblico è d’accordo, sarebbe quello di vedere seduti in cattedra a decidere chi entra e chi non entra, veri professori, anche sconosciuti al grande pubblico, tanto ci pensa la televisione a rendere popolare chiunque, ma almeno ci sarebbero cantanti e prodotti artistici selezionati, seguiti e valutati con una verità forse cruda ma almeno in grado di formare artisti che creino un futuro musicale migliore, e non peggiore.

Anche perché durante la puntata Maria svela che per la scelta dei partecipanti ci sono dietro le quinte i “tecnici del canto”, mentre i 3 seduti sono i “responsabili artistici”!

Quindi le note positive di oggi sono due, la prima è che finalmente il titolo gratuito di “Proff” è stato abolito (ce l’abbiamo fatta ahaha) e non c’è stato nessun momento trash capitanato da Zerbi, speriamo duri, ma ho seri dubbi!

Intanto il nuovo tormentone di Amici (visto che ad X Factor c’è “Unanimità”): Maria sdogana il termine quasi arcaico “Sconfermare”!

Magari fosse valido anche per i “responsabili”, vabbè dai, concedetemi una battuta!

Ora però non ho voglia né tantomeno trovo sicuramente corretto parlarne approfonditamente qui visto che ne parlo già nei miei canali, e da fin troppo tempo, perciò rimarrò il più possibile trasparente, sincero e soprattutto oggettivamente onesto nei confronti dei ragazzi, il programma si commenta da solo!

Come per X Factor le mie valutazioni e i giudizi rimarranno oggettivi e corretti sia dal punto di vista tecnico che di linguaggio e interpretazione musicale, compresa la parte di produzione artistica discografica, questo per cercare di essere davvero di aiuto per il pubblico che rispetto sempre e che non reputerò mai stupido, semmai non più educato all’arte della musica e del canto, e in alcuni casi spero di esserlo anche per chiunque partecipi ai talent italiani!

Detto questo iniziamo!

Le pagelle di Luca Jurman della prima puntata di Amici 26

Kashmere

L’unica che può cambiare l’atmosfera Voto 5

Un brano che parte con un ritmo funkettino, ma che direi senza nessuna lode, né melodica né di testo, anzi!

La sua voce è leggermente tremolante, un timbro senza armoniche profonde, che rimane davvero uguale a tantissimi. Crescente in quasi tutto il brano, vibrato appena accennato e stretto in questa esibizione. Il timing è davvero basico, con momenti quasi da filastrocca, non abbastanza buono da essere considerato un cantante adatto al soul/funk, infatti non c’erano gli abbellimenti classici del genere come mordenti, acciaccature e vibrati ritmici che ne fanno le caratteristiche principali di chi vuole cantare quel genere.

Risultato insufficiente, inoltre davvero incomprensibile il giudizio finale che descrive questo brano e lui come una novità per il funky italiano, quando in Italia ci sono ben altri talenti che per il funk sono certamente più idonei e davvero funk che qui diciamolo, non c’è né nella voce né nella melodia se non nell’idea della base, ma proprio nell’idea, direi da balletto TikTok! 5

Saitta

Romantici Terroni Voto 5 +

Qui Maria, forse per una gaffe, dice che “per i tecnici del canto lui passa”, poi dice che i tecnici del canto non sono i 3 seduti ma quelli che erano ai casting! Ahhh… quindi abbiamo i “tecnici del canto” e i “responsabili artistici”!

Presentazione che purtroppo non posso condividere… la musica come dico sempre non deve essere una terapia per chi la crea ma per chi ne usufruisce! Ma qui si apre un discorso molto duro e difficile che richiederebbe un approfondimento a parte.

Sinceramente il tema da tempo è troppo sfruttato, anche se tende a creare sempre un’attenzione a chi ha una sensibilità vicina al problema, però il brano anche qui è fin troppo sentito e risentito. La voce non è nemmeno il suo forte, si è intrasentita una vocalità nascosta ma che non riesce ad emergere in questo brano! Anche lui impreciso sull’intonazione, e il tempo a volte diventava precario.

Si è sentito per un attimo un leggero vibrato messo qua e là in alcuni punti del brano dove c’era la melodia. Timbro anche lui senza nessuna lode o giustificazione per dire “eccone uno valido!” Sinceramente già alla seconda esibizione si presenta qui l’incompatibilità di valutazione con la musica davvero cantata di Amadeus che dimostra di avere solo interesse per il mondo radiofonico italiano, mondo che da tempo dimostra incapacità di evoluzione musicale al contrario di ciò che invece accade all’estero, e che in Italia pensano invece di fare! 5+

Aura

Solite solite Voto 6 −

Respiro rumoroso, brano davvero preso da mille altri già usciti con il solito ritmo spezzato melodico per riportare alla memoria delle persone al momento commerciale di adesso. Non si capisce da subito il testo per mancanza di articolazione corretta, sembra che nessuno in Italia insegni più a pronunciare le parole in modo comprensibile nel canto, che per colpa della moda della trap (orribile) ormai la inseriscono dappertutto, rasentando spesso il ridicolo pensando di essere moderni.

La vocalità per il genere è quasi sufficiente ma l’intonazione non era più precisa, per ciò che si è intrasentito, ma il timbro non è nemmeno nel suo caso così interessante da catturare l’attenzione. Troppo giovane! A volte leggermente nasale e come detto all’inizio il respiro via via diventa sempre più brutto da sentire. Buono il senso ritmico, ma ricorda un po’ il momento “Sarah Toscano“, e questa esibizione sfiora solo una quasi sufficienza dovuta a tutti i difetti descritti. Deve lavorare tanto! 6-

Paulo

Sayonara Voto 4 ½

Per un attimo stavamo quasi sperando nel non “Autotune” in questa edizione, invece… aiaiai eccolo qui!

Che dire?? A parte una seconda voce costante e fastidiosa sotto l’inciso, brano che non ha nessuna personalità invece pompata dai “responsabili” che qui addirittura entrano nel cringe con il termine “Aura”!

Timbro che richiama tantissimi già presenti sul mercato, qui poi c’è il solito modo di scrivere e pronunciare i testi che non ha più senso ormai portare avanti così come se fosse una novità quando invece il mercato di questi brani e testi ne è saturo! Nessun parametro oggettivo su cui dare un voto sufficiente riguardo la voce e quindi il canto, rimane solo la possibilità che piaccia per altri motivi, ma non per la voce!

Poco da dire, anche il brano, dai… su, ma l’onestà?

Il canto anche qui è un “ricordo”! 4.5

JED (duo)

Che stress Voto 4 ½

Ma possibile che manco nel rap italiano mettano a posto la respirazione?

Qui il canto non è una “visione antica della musica” ma rimane proprio una visione fuori dalla realtà!

Quando sento dire da Maria “per i tecnici del canto siete meritevoli” mi sento in imbarazzo anche per loro!

Davvero, dite che sono gli autori a decidere, perché così sembra che manco i tecnici (quelli dietro le quinte) sappiano qualcosa di canto, e spero davvero che il “merito” non sia avallato da chi insegna!

Questi ragazzi non portano nulla di interessante e di nuovo alla scena rap italiana, e testo e “brano” (lo metto tra virgolette perché brano è un valore che in molti casi oggi in Italia non andrebbe mai dato) non arrivano nemmeno all’insufficienza.

4.5 perché sono in 2!

Shari

Sceglimi Voto 6 −

Una voce da capire bene perché la cosa che si sente subito è l’insicurezza emotiva che rimane evidente durante tutto il brano, che è scritto anche con passaggi melodici non semplici e con un riferimento al mondo melodico jazzistico, controllo infatti traballante. Timbro scuro che a tratti ricorda Malika Ayane e purtroppo per la causa suddetta l’intonazione non sempre risulta centrata. Si è sentito molto inoltre che il fattore emotivo ha giocato sulla respirazione creando instabilità nel sostegno delle note medio alte. Ha una discreta musicalità che si intrasente, e a differenza di altri traspare che il suo obiettivo almeno è quello di cantare, anche se in questa esibizione strappa la sufficienza per ciò che il mio orecchio e la mia esperienza di docente sentono come possibilità di miglioramento probabile nelle tempistiche dei 6 mesi del programma, ovviamente se curata in modo tecnico mirato e intenso. Quindi può migliorare se seguita bene ma sicuramente non arriverà con tempi così brevi ad una eccellenza! 6-

Tìaso

Ananke Voto 5 +

Timbro strano, molto scuro a volte anche medioso, respiro davvero brutto, la parte cantata fa percepire forse un’abilità per alcuni mordenti ghost davvero veloci, che all’interno del rap sono spesso inusuali, specialmente nella scena rap italiana, il testo purtroppo spesso sposta gli accenti in modo troppo evidente e fin troppo sentito, ma almeno ci sono delle frasi che portano ad un buon flow di base. Purtroppo la post produzione in questo caso c’era, anche se l’autotune era poco, e io non la ammetto mai, ancor di più in un talent dove si vincono soldi e lanci di carriera!

C’è molto molto da lavorare anche qui! 5+

Erness

Colpa mia Voto 4

Un timbro davvero nasale e per nulla esteticamente artistico e comunicativo!

Una quantità di autotune sull’inciso tale che non riesce manco quel software a migliorare l’esibizione.

Ecco un altro “no sense” scelto da chi? Boh, una scelta che descrive un programma che vuole avvicinarsi sempre di più al mondo di TikTok!

Dai qui c’è davvero poco da dire!

Ed ecco infatti che qui arriva Samurai Jay che fa un discorso davvero esplicito sul nulla e musicalmente senza nessun senso! 4

Nicolò Bassani

Un altro ancora Voto 4 ½

Appena parte mi chiedo: Ma perché tanta post e effetto sulla voce? Ma bastano altri 5 secondi per capirlo!

Timbro medioso, brano già sentito e risentito, ha fatto intrasentire alcuni piccolissimi mordenti, ma anche con l’intervento dell’autotune… la sua intonazione era davvero imprecisa.

Vibrato inesistente, dinamiche anche, ritmo? Elementare.

Ma perché non studiano ‘sti ragazzi prima di presentarsi? Almeno 3/4 anni di scuola servono per forza!

Ed ecco che come al solito per farlo passare ecco il momento televisivo di Amici “mentre cantavi tenevi gli occhi chiusi, e se li avessi tenuti aperti avresti visto qualcuno che cantava la tua canzone”!

Che tristezza ‘sta cosa, che ormai davvero non fa appeal su nessuno, o forse lo fa su due o tre che ancora credono agli asini che volano! Detto questo, mi spiace anche per questo ragazzo che ricorda altri partecipanti del passato… 4.5

Posniak

Questo dolore Voto 4 ½

A parte la partenza che dice che si arrabbia se gli si dice qualcosa sulla sua musica, allora facciamo così, caro Posniak, parliamo del canto?

Perché tutti questi effetti per aumentare la coda di un canto così non canto? Respirazione non va bene, l’intonazione malgrado la correzione di autotune e post si è sentito comunque che è precaria, nessuna dinamica, nessun vibrato, quindi, se parlo anche del brano… mi sa che ti arrabbi di brutto, ma io non posso per questo evitare di dare valutazioni oggettive e oneste, perciò incazzati pure! 4.5

Andrea Heros

Lavoro lavoro Voto 4

Ho sperato per un attimo, essendo quasi arrivati alla fine, di ascoltare qualcuno che canta davvero, niente!

Purtroppo anche lui un timbro che non si distingue, un brano che non brilla né melodicamente né nel testo, intonazione corretta dal software in modo evidente, nessuna dinamica nemmeno lui, zero vibrati, nessuna scomposizione ritmica che potesse dare qualcosa di interessante in più all’esecuzione! 4

Siamo messi male davvero quest’anno, ma male male.

Manuel Meledina

Se non ci sei Voto 6

Dice che studia canto da 10 anni, e ricordo che non si dovrebbe iniziare a studiare canto prima della muta vocale avvenuta.

Parte con una serie di imprecisioni che mettono in evidenza alcune carenze tecniche importanti malgrado una buona potenza ed estensione, le dinamiche sono quasi inesistenti. La respirazione è strana, non corretta anche se durante l’esibizione in certi punti è riuscito a mantenere un discreto sostegno durante le note lunghe ma che poi per questi difetti finivano con schiacciare il suono o a volte interromperlo bruscamente. C’è stata anche una piccola rottura della voce in un punto alto ma poco evidente ad orecchie non allenate.

Intonazione in alcuni punti crescente in altri centrata ma contaminata dalla post produzione, vibrato sufficiente, il suono negli acuti è spesso ben proiettato ma ancora immaturo, e qui rischia di non poter essere seguito correttamente, si è presentato troppo presto, troppo giovane vocalmente, e sentendo ciò che stanno facendo lì dentro… mmm la vedo dura!

Unica sufficienza della puntata, per la potenzialità ma non per l’esecuzione, che avrebbe potuto essere un mezzo punto in più se fosse stato preciso e magari avesse dato alla melodia delle differenze dinamiche che erano fondamentali, purtroppo è rimasto fermo. Vedremo!

Ecco finite le pagelle di questa puntata!

Una delusione totale, speriamo in un miracolo nelle prossime esibizioni, magari su cover dove metterli a lavorare correttamente sulla voce!

Alla prossima.

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.