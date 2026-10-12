Amici 26 è partito domenica 11 ottobre su Canale 5 con 2.650.000 spettatori e il 22.6% di share, sotto il debutto della scorsa edizione: il 28 settembre 2025 la prima puntata ne aveva fatti 2.812.000, con il 23%. Con la total audience, che aggiunge lo streaming, i numeri salgono a 2.721.000 spettatori e al 22.29%.

Questa pagina raccoglie gli ascolti di ogni puntata di Amici 26 e si aggiorna dopo ogni messa in onda, fino al Serale. I dati sono Auditel, nelle rilevazioni di Davide Maggio: qui l’ascolto tradizionale e la total audience della prima puntata.

Gli ascolti di Amici 26, puntata per puntata

Puntata Data Spettatori e share Total audience Stessa puntata, edizione precedente Prima Domenica 11 ottobre 2026 2.650.000 · 22.6% 2.721.000 · 22.29% 2.812.000 · 23% (28 settembre 2025)

Amici 26, la prima puntata: 22.6% contro il 23% del debutto 2025

Rispetto al debutto del 28 settembre 2025 mancano 162.000 spettatori e 0.4 punti di share. La puntata dell’11 ottobre è andata in onda dalle 14 su Canale 5 ed era stata registrata l’8 ottobre.

Con la total audience Amici guadagna 71.000 spettatori sulla misurazione tradizionale ed è in cima alla classifica di Davide Maggio dei programmi che ne aggiungono di più. Lo share passa dal 22.6% al 22.29%.

La prima puntata ha presentato i ventiquattro ragazzi con la maglia: dodici cantanti, dieci ballerini e due atleti. Gli inediti e i verdetti sono nel nostro live, le regole e la classe nell’hub di Amici 26.

Come leggere gli ascolti di Amici 26

Lo share è la quota di spettatori che in quel momento guarda la puntata sul totale di chi ha la tv accesa. La total audience aggiunge alla misurazione tradizionale gli spettatori in streaming: nella tabella trovi i dati di tutte e due le misurazioni.

Foto: ufficio stampa Mediaset