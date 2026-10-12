Ascolti Amici 26, la prima puntata parte al 22.6%: sotto il debutto del 2025
Spettatori, share e total audience di ogni puntata, a confronto con la scorsa edizione.
di All Music Italia ·
Amici 26 è partito domenica 11 ottobre su Canale 5 con 2.650.000 spettatori e il 22.6% di share, sotto il debutto della scorsa edizione: il 28 settembre 2025 la prima puntata ne aveva fatti 2.812.000, con il 23%. Con la total audience, che aggiunge lo streaming, i numeri salgono a 2.721.000 spettatori e al 22.29%.
Questa pagina raccoglie gli ascolti di ogni puntata di Amici 26 e si aggiorna dopo ogni messa in onda, fino al Serale. I dati sono Auditel, nelle rilevazioni di Davide Maggio: qui l’ascolto tradizionale e la total audience della prima puntata.
Gli ascolti di Amici 26, puntata per puntata
|Puntata
|Data
|Spettatori e share
|Total audience
|Stessa puntata, edizione precedente
|Prima
|Domenica 11 ottobre 2026
|2.650.000 · 22.6%
|2.721.000 · 22.29%
|2.812.000 · 23% (28 settembre 2025)
Amici 26, la prima puntata: 22.6% contro il 23% del debutto 2025
Rispetto al debutto del 28 settembre 2025 mancano 162.000 spettatori e 0.4 punti di share. La puntata dell’11 ottobre è andata in onda dalle 14 su Canale 5 ed era stata registrata l’8 ottobre.
Con la total audience Amici guadagna 71.000 spettatori sulla misurazione tradizionale ed è in cima alla classifica di Davide Maggio dei programmi che ne aggiungono di più. Lo share passa dal 22.6% al 22.29%.
La prima puntata ha presentato i ventiquattro ragazzi con la maglia: dodici cantanti, dieci ballerini e due atleti. Gli inediti e i verdetti sono nel nostro live, le regole e la classe nell’hub di Amici 26.
Come leggere gli ascolti di Amici 26
Lo share è la quota di spettatori che in quel momento guarda la puntata sul totale di chi ha la tv accesa. La total audience aggiunge alla misurazione tradizionale gli spettatori in streaming: nella tabella trovi i dati di tutte e due le misurazioni.
Foto: ufficio stampa Mediaset