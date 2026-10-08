Erness, rapper salernitano classe 2006, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Nel 2025 era in Nuova Scena, il rap show di Netflix, davanti a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

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Chi è Erness: Ernesto Esposito, dai freestyle di Sarno a Nuova Scena

Il suo nome è Ernesto Esposito ed è di Sarno, in provincia di Salerno. Ha cominciato improvvisando freestyle con gli amici, poi è passato a scrivere e a registrare i suoi pezzi, fino ai primi singoli, prodotti da Management33music per Warner Music Italy: FILLER esce il 20 settembre 2024, BESTIE a dicembre e SKYLINE nel febbraio 2025.

Nella primavera del 2025 è uno dei quattro campani della seconda stagione di Nuova Scena, partita su Netflix il 31 marzo. Supera le audizioni e arriva ai cypher, nella squadra con Vago, Eos, Nachelo e Krifal, e lì viene eliminato.

Dal programma resta un brano: TUTTO A POSTO, registrato dal vivo con Vago, Nachelo, Eos e Joejoe e pubblicato da Netflix Music il 1° aprile 2025. A ottobre 2026 è ancora il suo pezzo più ascoltato, con quasi 300 mila stream.

Erness, da Warner ad Atlantic Records: da TUTT QUANT a COMM MAJE

Dopo il programma escono TUTT QUANT, COMM VUO TU e WHITE MOSCHINO, nel 2025, prodotti da Management33music con la distribuzione di Warner Music Italy.

Dal gennaio 2026, con BRUCE LEE, le sue uscite portano il marchio Atlantic Records, sempre con la produzione di Management33music. Seguono BIRKIN, NGIARM, COMM MAJE, il suo singolo più ascoltato con oltre 216 mila stream, il 10 luglio, e L’ULTIMA, il 4 settembre.

Il suo talent manager è quello di Management33music, la società che produce i suoi singoli: su Instagram si firma dany33music e si presenta anche come consulente musicale di Baby Gang.

Anno Titolo Etichetta 2024 FILLER Management33music/Warner Music Italy 2025 TUTTO A POSTO (Nuova Scena) Netflix Music 2025 WHITE MOSCHINO Management33music/Warner Music Italy 2026 BRUCE LEE Atlantic Records/Warner Music Italy 2026 COMM MAJE Atlantic Records/Warner Music Italy 2026 L’ULTIMA Atlantic Records/Warner Music Italy

Erness ad Amici 26, uno dei tre campani della classe di canto

Nella registrazione dell’8 ottobre Erness si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco. Nella classe di canto non è l’unico campano: con lui ci sono il napoletano Andrea Heros e Aura, di Castellammare di Stabia.

Erness ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Erness.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 39.009 Brano più ascoltato su Spotify TUTTO A POSTO (296.460 stream) Follower TikTok (@erness_real) 12.500 Follower Instagram (@erness_real) 2.528

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