JED sono Dodo e Jeanvier, duo livornese che ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Nel 2025 erano arrivati ai Bootcamp di X Factor con un inedito dal suono brit pop.

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Chi sono i JED: Dodo e Jeanvier, da Livorno

Su TikTok si firmano JED, su Instagram jeanvier & dodo e su Spotify Dodo & Jeanvier, dove si presentano così: “Un po’ brit Un po’ brat Un po’ brut”. Nel 2025, quando si sono fatti conoscere in tv, erano due ventiduenni di Livorno.

A seguirli come manager pare sia Mamo Giovenco, già direttore musicale di Amici.

Dodo e Jeanvier a X Factor 2025: Panni sporchi e lo stop ai Bootcamp

Il 12 settembre 2025 esce il loro primo singolo, Panni sporchi, per Garrincha 373 con la distribuzione di ADA Music Italy. Sei giorni dopo, il 18 settembre, va in onda la loro audizione a X Factor 2025, nella seconda puntata: con quel brano convincono Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Nella puntata dei Bootcamp del 2 ottobre cantano Per dimenticare degli Zero Assoluto e si fermano lì. Nelle nostre pagelle della serata prendevano 5: “potrebbero avere spazio nella discografia”, ma “la mancanza di una cifra stilistica forte li penalizza”.

JED ad Amici 26: un duo nella classe di canto

Nella registrazione dell’8 ottobre Dodo e Jeanvier si sono presentati con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e hanno preso la maglia, il primo passo verso il banco. Fra i nomi del canto usciti dalle anticipazioni sono l’unico duo.

JED ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri dei JED.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify (Dodo & Jeanvier) 29 Brano più ascoltato su Spotify Panni sporchi (4.537 stream) Follower TikTok (@jed_leg) 1.150 Follower Instagram (@jed_leg) 622

Foto di Gabriel Bencreati