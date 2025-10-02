2 Ottobre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
2 Ottobre 2025

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s’impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà

La prima puntata tra sorprese, delusioni e il peso dell’X Pass: ecco le pagelle complete dei concorrenti.

Siamo arrivati ai Bootcamp: se vuoi sapere cosa ti sei perso, leggi il riassunto delle puntate precedenti.

Quest’anno i Bootcamp non hanno più le iconiche sedie: la regola è drastica, serve il sì unanime di tutti e quattro i giudici per andare avanti, e basta un solo no per fermare il percorso. In questo scenario, l’X Pass diventa l’asso nella manica che può cambiare le sorti di un concorrente destinato all’eliminazione. Quando il tavolo si divide, possono nascere confronti diretti o decisioni rimandate, aumentando la tensione.
Il baricentro si sposta: non conta più il colpo di fulmine individuale, ma la capacità dei ragazzi di convincere l’intero quartetto. Questo obbliga i giudici a ragionare insieme, mediare e prendersi meno rischi su profili troppo spigolosi o divisivi.

La prima puntata si apre con i giudici che spiegano cosa cercano, ma la sensazione è che X Factor stia cambiando pelle: più che un talent show alla caccia di un diamante grezzo, sembra sempre di più una vetrina per chi ha già un progetto definito. Achille Lauro lo ammette: Quest’anno ci sono cose interessanti, ma sono confuso, manca uno scintillio. Ed è proprio questo il punto: lo scintillio, il rischio, la sorpresa sembrano messi in secondo piano da una logica che privilegia il già pronto, il già impacchettato. I giudici si concentrano molto sulla solidità dei concorrenti, ma così facendo rischiano di dimenticare che il loro ruolo dovrebbe essere proprio quello di scovare e far crescere il potenziale, non soltanto di validare chi arriva già formato.

Paola ci ricorda che ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno, e lo ricordiamo pure noi qui. Donne fate gli screening!

In pratica stasera è come rivedere una seconda sessione di Audizioni, con in più l’X Pass che spedisce dritti alla fase successiva. Giorgia tiene le fila e si confronta con i concorrenti durante le discussioni dei giudici.

Clicca su continua per conoscere le pagelle.

