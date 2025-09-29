29 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
News
29 Settembre 2025

X Factor 2025: il meglio delle Audizioni, il nuovo meccanismo dei Bootcamp e il caso Velia

Dalle emozioni delle Audizioni al caso Velia, fino alle nuove regole dei Bootcamp di X Factor 2025.

X Factor 2025 Audizioni, il caso Velia e le novità dei Bootcamp
X Factor 2025 Bootcamp alle porte.

Facciamo un po’ il punto della situazione: tre puntate di Audizioni hanno aperto l’edizione 2025 di X Factor, con Giorgia alla conduzione e il tavolo giudicante formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.
Un inizio che ha mescolato emozioni, ironia e qualche polemica, come da tradizione. Se volete leggere le pagelle eccole qui:

Pagelle prima serata 
Pagelle seconda serata 
Pagelle terza serata

Il livello dei concorrenti è stato vario: qualche guizzo emozionante, diversi progetti già ben definiti, ma anche momenti meno convincenti.

In attesa dei Bootcamp — che quest’anno cambiano formula con il voto all’unanimità e l’uso dell’X Pass come carta speciale — e delle Last Call dove torneranno le sedie per formare le squadre, ripercorriamo i nomi che si sono messi maggiormente in luce e che hanno già iniziato a far parlare di sé anche fuori dal programma.

Cerca su A.M.I.