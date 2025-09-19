X Factor 2025 seconda puntata, dalle emozioni di Tellynonpiangere alla coreografia di Luka

X Factor 2025 Audizioni seconda serata, ecco cosa è successo.

La prima puntata era partita con il botto, un entusiasmo trainato anche da un montaggio complice. La seconda, invece, è stata più in sordina: meno chiacchiere, più concretezza, ma anche meno momenti memorabili. Per me potrebbero fare tutte le audizioni in una puntata sola. Molti ottimi voti ma pochi hanno davvero catturato la mia attenzione o che mi hanno fatto saltare sul divano. Qualcosa c’è ma attendiamo il gran finale delle audition. Ormai i momenti esilaranti si contano a fatica… un po’ mi mancano i tempi in cui c’era lo STRA Factor. Bei ricordi di esibizioni troppo all’avanguardia per capirle.

