12 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
12 Settembre 2025

X Factor 2025 Audizioni: si riparte con “melodia” e “armonia”, Delia Buglisi e Pierre C i migliori della serata

Tra standing ovation, critiche spietate e sorprese inaspettate: i migliori e i peggiori concorrenti di questa puntata.

X Factor di Anna Ida Cortese
Concorrenti e giudici durante le audition di X Factor 2025, con le esibizioni più emozionanti e discusse.
X Factor 2025 Audizioni prima serata, ecco cosa è successo.

Grazie per le TATU iniziali, che mi riportano indietro negli anni abbastanza da ricordare cosa fosse settembre: ritorno allo studio, quaderni nuovi e quella malinconia eccitante che segna i riparti. Così è iniziato anche il nuovo anno di X Factor. Alla conferenza stampa hanno svelato i nuovi meccanismi: Bootcamp rinnovato, Last Call per formare le squadre e le sedie che, uscite dalla porta, rientrano dalla finestra.
L’unica vera novità, però, è Francesco Gabbani al tavolo dei giudici. Ma andiamo con ordine: ecco le pagelle.

Io non amo i numeri. Li considero un po’ freddi, incapaci di restituire davvero la complessità di quello che vediamo e viviamo. Ma so bene che la maggior parte delle persone invece li ama: i numeri rassicurano, danno l’illusione di ordine, di misura, di classifiche nette. E va bene così. Ci tengo però a precisare che questa è la mia personalissima visione: preferisco raccontare emozioni, sfumature e contraddizioni piuttosto che far parlare le cifre. Per me contano le storie, non le statistiche. Detto ciò, ho provato a racchiudere le mie riflessioni sintetizzandole.

Clicca su continua per leggere le pagelle.

