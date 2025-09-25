25 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
25 Settembre 2025

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)

Giudici prudenti, pochi rischi e qualche sorpresa: ecco i voti della terza serata.

X Factor di Anna Ida Cortese
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese
X Factor 2025 Audizioni terza serata, ecco cosa è successo.

La terza, e ultima, puntata di audition e i giochi sono fatti: tra quei “sì” ci sarà il futuro vincitore/vincitrice di X Factor 2025. Ormai Giorgia è a casa sua, consola, incita e dice anche la sua su alcuni concorrenti. L’impressione generale è che sia tutto fin troppo misurato: un po’ di trash, un po’ di belle esibizioni, qualche battibecco calibrato, ma poi tutti ad abbracciarsi.

La musica resta protagonista, ma sembra sia finito il senso originario del talent, quello di cercare il diamante grezzo: adesso si punta al “progetto” da sviluppare nelle puntate successive. Scelte dei giudici un po’ “democristiane”, pochi rischi e spesso uno sguardo al personaggio più che alla voce.

Clicca su continua per leggere le pagelle.

