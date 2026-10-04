Sabato 3 ottobre Giorgia ha chiuso all’Unipol Dome di Milano due anni di tour che l’hanno portata in tutta Italia con oltre 40 date e 290.000 biglietti venduti. Un percorso live che arriva al suo ultimo appuntamento dopo aver attraversato diverse città, con oltre due ore di musica tra i successi più recenti e le hit che hanno accompagnato la carriera dell’artista.

Per la serata conclusiva erano presenti tre ospiti speciali: Annalisa, Emma e Irama, amici e artisti che negli ultimi due anni hanno incrociato il proprio percorso con quello di Giorgia.

Giorgia chiude il tour a Milano con Annalisa, Emma e Irama

L’ultimo concerto milanese rappresenta la conclusione di un ciclo live che ha accompagnato Giorgia negli ultimi due anni, con una scaletta che alterna i brani più recenti alle canzoni che hanno costruito il suo repertorio. La presenza di Annalisa, Emma e Irama aggiunge alla serata tre collaborazioni speciali, nate dai rapporti artistici e personali sviluppati negli ultimi tempi.

Per l’atto conclusivo del tour l’artista romana ha preparato un live ricco di musica e ospiti. La scaletta si è articolata lungo la carriera di oltre 30 anni di gavetta e successi che hanno segnato il suo prestigioso percorso artistico.

Musica e momenti personali hanno arricchito la serata e accompagnato i fan ed il pubblico presente in un percorso musicale di quasi tre ore.

Giorgia è stata protagonista in tutto tondo: ha interagito, cantato e si è commossa con il pubblico. Ad inizio live ha raccontato il suo legame con la città di Milano e per il concerto G – Last Call ha sottolineato che tutto il tour è stato “un incontro di cuori” ricambiato da diverse standing ovation ed applausi lunghissimi.

Diversi i momenti salienti del live: dai duetti con Irama in Buio, Emma in Vento di passione ed Annalisa in Skyfall. Emozionatissima dopo aver cantato Marzo e sostenuta da un lungo applauso e standing ovation.

Ha condiviso la scena anche con Diana Winter e Andrea Faustini che hanno duettato con lei in diversi brani. Il pubblico ha accompagnato l’artista cantando insieme alcuni dei brani più noti, tra tutti Niente di male, Spirito libero, Come saprei, Di sole e d’azzurro fino al gran finale esplosivo con La cura per me, Credo e Golpe.

Ad accompagnare Giorgia sul palco la band composta da Sonny T. al basso e alla chitarra, Mike Scott alla chitarra, Mylious Johnson alla batteria, Gian Luca Ballarin al piano e alle tastiere e Fabio Visocchi alle tastiere. Con loro anche Diana Winter e Andrea Faustini e una sezione d’archi formata da Valentina Sgarbossa al violoncello, Adriana Marino e Alessio Cavalazzi al violino e Matteo Lipari alla viola.

G+1, il nuovo album di Giorgia in uscita il 16 ottobre

L’esperienza live degli ultimi due anni ha ispirato anche G+1, la nuova edizione dell’album G, in uscita il 16 ottobre e già disponibile in pre-order. Il progetto affiancherà ai brani originali alcuni inediti e nuove versioni live, ampliando il lavoro pubblicato in precedenza.

Tra le nuove tracce c’è Parafulmini, il singolo uscito il 3 ottobre e già in rotazione radiofonica. Il brano nasce da un approccio sperimentale, con cui Giorgia ha scelto di allontanarsi dai pattern a cui era abituata negli ultimi anni, lavorando con nuovi autori e produttori e partecipando attivamente alla scrittura.

In G+1 saranno presenti anche tutti i brani di G, album certificato Oro che contiene, tra gli altri, La cura per me, certificato doppio Platino. Il singolo ha superato i 180 milioni di stream globali ed è diventato il secondo brano più venduto del 2025.

Nel disco è presente anche Golpe, arrivato al primo posto delle classifiche Airplay Radio Generale, Italiana e Airplay TV. Il brano ha registrato il più alto debutto femminile nella classifica radiofonica del 2025 ed è stato il primo caso dell’anno di un’artista donna a raggiungere il primo posto nel giorno di programmazione ufficiale.

Foto di copertina di William Bruto