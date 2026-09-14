Giorgia è pronta a tornare sul palco con G Last Call, la tournée che dal 17 settembre 2026 chiuderà il lungo percorso live legato all’album G. Cinque concerti tra Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano, dopo i tour nei palazzetti e nelle location estive che hanno accompagnato gli ultimi mesi dell’artista.

La partenza è fissata al Palazzo del Turismo di Jesolo, mentre il 3 ottobre il tour si concluderà con una serata-evento all’Unipol Dome di Milano. Nel mezzo, la data alla Reggia di Caserta, il ritorno nella sua Roma e il concerto già sold out all’Arena di Verona. In questa pagina trovi il calendario, i biglietti e la possibile scaletta, in attesa della setlist ufficiale della data zero.

AGGIORNAMENTO 14 settembre 2026 Mancano tre giorni alla partenza di G Last Call: il tour inizierà il 17 settembre a Jesolo. Aggiornate le informazioni sulle cinque date, sul sold out di Verona e sulla serata-evento finale di Milano.

Le date del G Last Call 2026

Dopo aver concluso il tour estivo, Giorgia torna sul palco con G Last Call, cinque concerti che chiudono il suo 2026 live. Il calendario comprende una data zero a Jesolo, il concerto alla Reggia di Caserta, il ritorno al Palazzo dello Sport di Roma, l’Arena di Verona e il gran finale del 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Giorgia · G Last Call Data Città Biglietti 17 set 2026 Jesolo Data zero

Palazzo del Turismo Biglietti 21 set 2026 Caserta

Reggia di Caserta Biglietti 24 set 2026 Roma

Palazzo dello Sport Biglietti 28 set 2026 Verona

Arena di Verona Sold out 3 ott 2026 Milano Ultimo concerto

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G Last Call chiude due anni di live: da Jesolo alla serata-evento di Milano

G Last Call arriva dopo un lungo ciclo di concerti che ha accompagnato Giorgia tra il 2025 e il 2026, passando dai palazzetti alle date estive. L’ultima parte del percorso comprende cinque appuntamenti e partirà il 17 settembre dal Palazzo del Turismo di Jesolo.

Dopo Jesolo saranno la volta della Reggia di Caserta il 21 settembre, del Palazzo dello Sport di Roma il 24 e dell’Arena di Verona il 28 settembre, data già sold out.

Il finale è fissato per il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano con una serata-evento in cui Giorgia condividerà il palco con alcuni degli artisti che hanno fatto parte del suo percorso musicale degli ultimi due anni. Al momento non sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli ospiti.

La chiusura di G Last Call coinciderà inoltre con un nuovo capitolo discografico: a ottobre è attesa una nuova edizione dell’album G, per la quale sono emerse indicazioni sulla presenza di inediti e versioni live. I contenuti completi della riedizione non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

La possibile scaletta di Giorgia per G Last Call 2026

La scaletta ufficiale di G Last Call sarà definita con la data zero del 17 settembre 2026 al Palazzo del Turismo di Jesolo. In attesa del primo concerto, il riferimento più recente è la setlist proposta da Giorgia durante il G Summer Tour 2026.

La possibile scaletta comprende quindi i brani dell’album G, tra cui Corpi celesti, La cura per me e Golpe, insieme ai grandi successi della sua carriera e alle cover inserite nello show estivo.

Giorgia · Possibile Scaletta · G Last Call 2026 Ascolta la scaletta di Giorgia su Spotify: la playlist di All Music Italia con le canzoni del G Last Call nell’ordine atteso del concerto, aggiornata dopo il debutto. Salvala per averla pronta prima del live. 👉 Scopri tutte le playlist di All Music Italia su Spotify # Brano 1 Unica 2 Senza confine 3 E c’è ancora mare 4 Dimmi dove sei 5 Gocce di memoria 6 Vivi davvero 7 Paradossale 8 Oro nero 9 Spirito libero 10 Corpi celesti 11 Purple Rain

Cover di Prince 12 Come saprei 13 E poi 14 Tra le lune e le dune 15 Vento di passione 16 Vanità 17 Non mi ami 18 Stay

Cover degli Shakespears Sister 19 La gatta sul tetto 20 Marzo 21 Io fra tanti 22 Di sole e d’azzurro 23 Il mio giorno migliore 24 Don’t Stop ‘Til You Get Enough

Cover di Michael Jackson 25 La cura per me 26 Golpe

Biglietti e prezzi di G Last Call

I biglietti per G Last Call sono disponibili per ogni data dalla tabella qui sopra.

I prezzi partono da circa 49 euro, con variazioni in base alla città, al settore scelto e agli eventuali diritti di prevendita.

Foto: William Bruto