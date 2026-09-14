Giorgia è pronta a tornare sul palco con G Last Call, la tournée che dal 17 settembre 2026 chiuderà il lungo percorso live legato all’album G. Cinque concerti tra Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano, dopo i tour nei palazzetti e nelle location estive che hanno accompagnato gli ultimi mesi dell’artista.
La partenza è fissata al Palazzo del Turismo di Jesolo, mentre il 3 ottobre il tour si concluderà con una serata-evento all’Unipol Dome di Milano. Nel mezzo, la data alla Reggia di Caserta, il ritorno nella sua Roma e il concerto già sold out all’Arena di Verona. In questa pagina trovi il calendario, i biglietti e la possibile scaletta, in attesa della setlist ufficiale della data zero.
AGGIORNAMENTO 14 settembre 2026 Mancano tre giorni alla partenza di G Last Call: il tour inizierà il 17 settembre a Jesolo. Aggiornate le informazioni sulle cinque date, sul sold out di Verona e sulla serata-evento finale di Milano.
Le date del G Last Call 2026
Dopo aver concluso il tour estivo, Giorgia torna sul palco con G Last Call, cinque concerti che chiudono il suo 2026 live. Il calendario comprende una data zero a Jesolo, il concerto alla Reggia di Caserta, il ritorno al Palazzo dello Sport di Roma, l’Arena di Verona e il gran finale del 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano.
|Data
|Città
|Biglietti
|17 set 2026
|Jesolo Data zero
Palazzo del Turismo
|Biglietti
|21 set 2026
|Caserta
Reggia di Caserta
|Biglietti
|24 set 2026
|Roma
Palazzo dello Sport
|Biglietti
|28 set 2026
|Verona
Arena di Verona
|Sold out
|3 ott 2026
|Milano Ultimo concerto
Unipol Dome
|Biglietti
G Last Call chiude due anni di live: da Jesolo alla serata-evento di Milano
G Last Call arriva dopo un lungo ciclo di concerti che ha accompagnato Giorgia tra il 2025 e il 2026, passando dai palazzetti alle date estive. L’ultima parte del percorso comprende cinque appuntamenti e partirà il 17 settembre dal Palazzo del Turismo di Jesolo.
Dopo Jesolo saranno la volta della Reggia di Caserta il 21 settembre, del Palazzo dello Sport di Roma il 24 e dell’Arena di Verona il 28 settembre, data già sold out.
Il finale è fissato per il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano con una serata-evento in cui Giorgia condividerà il palco con alcuni degli artisti che hanno fatto parte del suo percorso musicale degli ultimi due anni. Al momento non sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli ospiti.
La chiusura di G Last Call coinciderà inoltre con un nuovo capitolo discografico: a ottobre è attesa una nuova edizione dell’album G, per la quale sono emerse indicazioni sulla presenza di inediti e versioni live. I contenuti completi della riedizione non sono ancora stati annunciati ufficialmente.
La possibile scaletta di Giorgia per G Last Call 2026
La scaletta ufficiale di G Last Call sarà definita con la data zero del 17 settembre 2026 al Palazzo del Turismo di Jesolo. In attesa del primo concerto, il riferimento più recente è la setlist proposta da Giorgia durante il G Summer Tour 2026.
La possibile scaletta comprende quindi i brani dell’album G, tra cui Corpi celesti, La cura per me e Golpe, insieme ai grandi successi della sua carriera e alle cover inserite nello show estivo.
Ascolta la scaletta di Giorgia su Spotify: la playlist di All Music Italia con le canzoni del G Last Call nell’ordine atteso del concerto, aggiornata dopo il debutto. Salvala per averla pronta prima del live.
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|#
|Brano
|1
|Unica
|2
|Senza confine
|3
|E c’è ancora mare
|4
|Dimmi dove sei
|5
|Gocce di memoria
|6
|Vivi davvero
|7
|Paradossale
|8
|Oro nero
|9
|Spirito libero
|10
|Corpi celesti
|11
|Purple Rain
Cover di Prince
|12
|Come saprei
|13
|E poi
|14
|Tra le lune e le dune
|15
|Vento di passione
|16
|Vanità
|17
|Non mi ami
|18
|Stay
Cover degli Shakespears Sister
|19
|La gatta sul tetto
|20
|Marzo
|21
|Io fra tanti
|22
|Di sole e d’azzurro
|23
|Il mio giorno migliore
|24
|Don’t Stop ‘Til You Get Enough
Cover di Michael Jackson
|25
|La cura per me
|26
|Golpe
Biglietti e prezzi di G Last Call
I biglietti per G Last Call sono disponibili per ogni data dalla tabella qui sopra.
I prezzi partono da circa 49 euro, con variazioni in base alla città, al settore scelto e agli eventuali diritti di prevendita.
Foto: William Bruto