La Classifica EarOne della settimana 16 del 2026 (dal 10 al 16 aprile) consegna un podio che rispecchia fedelmente il dominio dei brani nati a Sanremo, ma con una novità che vale la pena raccontare: Lady Gaga e Doechii entrano direttamente al settimo posto con Runway, highest new entry della settimana, e si portano dentro una classifica che fino a qualche giorno fa sembrava impermeabile alle novità internazionali. Nel frattempo, The Kolors tengono il comando con ROLLING STONES per la seconda settimana consecutiva.

Il podio: THE Kolors, Samurai Jay e Sayf

In vetta resistono The Kolors con ROLLING STONES (Warner), in rotazione dal 27 marzo. Al secondo posto sale Samurai Jay con OSSESSIONE (Island), uno dei pezzi di Sanremo 2026 che ha tenuto meglio il ritmo nelle settimane successive alla kermesse. Terzo posto per Sayf con TU MI PIACI TANTO (Warner), anche lui uscito dal Festival di febbraio, che perde una posizione rispetto alla settimana precedente. Quarta Ditonellapiaga con Che fastidio! (BMG), quinta Annalisa con Canzone Estiva (Warner).

Le nuove entrate: Lady Gaga, Serena Brancale e le altre

L’ingresso più rumoroso della settimana è quello di Lady Gaga e Doechii con Runway (EMI), in radio dal 10 aprile: direttamente al settimo posto, highest new entry assoluta. Subito sotto, al dodicesimo, debutta AL MIO PAESE di Serena Brancale, Levante e DELIA (Isola degli Artisti/Warner), anche questa in radio dal 10 aprile. Due new entry nella stessa settimana, entrambe con radio date identica: un segnale che le major hanno puntato forte su questa finestra di aprile.

Tra le altre entrate da segnalare: Nayt con Forte (Sony, #40), Paola Iezzi con Stessa Direzione (Sony, #35) e Bruno Mars con Risk It All (Warner, #46), tutte e tre in radio dal 10 aprile.

I movimenti più significativi

Tra i climbers della settimana spiccano Emma e Rkomi con VACCI PIANO (Island), che sale fino alla decima posizione, e BTS con SWIM (EMI), che guadagna terreno fino al 28° posto. In risalita anche Cioffi e Noemi con FARFALLE (nello stomaco) (Cioffi Music/Warner/Sony, #29) e ANOTR e 54 ULTRA con Talk To You (No Art, #37). Tra i brani in discesa, Achille Lauro con In Viaggio Verso Il Paradiso scende al nono posto, mentre Tiziano Ferro e Giorgia con SUPERSTAR perdono posizioni nella generale ma mantengono la vetta tra gli indipendenti.

La classifica completa è disponibile sul sito ufficiale di EarOne. Per consultare lo storico delle classifiche settimanali, visita la categoria Classifiche EarOne di All Music Italia.