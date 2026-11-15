Annalisa vince l’OGAE Song Contest 2026 con Esibizionista: prima artista a vincerlo due volte
Dopo Euforia nel 2024, il brano supera di dieci punti la Spagna con Berghain nella 40ª edizione.
di All Music Italia ·
Annalisa vince l’OGAE Song Contest 2026 con Esibizionista e diventa la prima artista a conquistarlo due volte. Il brano ha chiuso a 209 punti nella 40ª edizione, dieci in più dei 199 di ROSALÍA con Björk e Yves Tumor, secondi con Berghain.
L’OGAE è la rete internazionale dei fan club dell’Eurovision Song Contest, e il suo Song Contest è una gara a parte, con brani che non partecipano all’Eurovision: ogni club nazionale presenta una canzone e i club si assegnano i punti a vicenda. Nel 2026 i club partecipanti erano 27.
A organizzare la gara, a Siracusa, è stato il club italiano OGAE Italy, perché chi vince ospita l’edizione successiva e nel 2025 aveva vinto Damiano David con Born with a Broken Heart, a quota 279 punti.
Per l’Italia è la terza vittoria consecutiva e la settima in totale. Prima della serie iniziata nel 2024 aveva vinto con Mietta e Amedeo Minghi (Vattene amore, 1990), Laura Pausini (La solitudine, 1993), Alexia (Da grande, 2005) e Nina Zilli (Per sempre, 2012).
Annalisa aveva vinto già nel 2024 con Euforia, a 197 punti nell’edizione organizzata da OGAE UK, e nelle 39 edizioni disputate dal 1986 al 2025 nessun artista era riuscito a ripetersi. Quell’anno la cantante ha conquistato anche l’OGAE Second Chance Contest con Sinceramente, la gara dei brani usciti sconfitti dalle selezioni nazionali dell’Eurovision.
A settembre il Second Chance Contest 2026 è andato ancora all’Italia, con Ditonellapiaga e Che fastidio! a 318 punti, il quinto successo italiano in quella gara.
La classifica dell’OGAE Song Contest 2026: i primi dieci
Il podio lo completa il Regno Unito con RAYE e WHERE IS MY HUSBAND! a 149 punti, davanti alla Svezia di Agnes con EGO a 143 e alla Finlandia di KAJ con Economy PLUS a 120. Chiude a zero punti Malta, con Kevin Paul.
|#
|Paese
|Artista
|Brano
|Punti
|1
|Italia
|Annalisa
|Esibizionista
|209
|2
|Spagna
|ROSALÍA feat. Björk & Yves Tumor
|Berghain
|199
|3
|Regno Unito
|RAYE
|WHERE IS MY HUSBAND!
|149
|4
|Svezia
|Agnes
|EGO
|143
|5
|Finlandia
|KAJ
|Economy PLUS
|120
|6
|Francia
|Jeck & Carla
|La recette
|112
|7
|Grecia
|Eleni Foureira
|Alleluia
|107
|8
|Croazia
|LELEK X MARIN
|TANE
|82
|9
|Resto del mondo
|Faouzia
|PORCELAIN
|80
|10
|Danimarca
|Søren Torpegaard Lund
|Festen stopper aldrig
|76
L’edizione del 2027 sarà di nuovo italiana: la vittoria di Annalisa assegna a OGAE Italy l’organizzazione della gara.
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