Annalisa vince l’OGAE Song Contest 2026 con Esibizionista e diventa la prima artista a conquistarlo due volte. Il brano ha chiuso a 209 punti nella 40ª edizione, dieci in più dei 199 di ROSALÍA con Björk e Yves Tumor, secondi con Berghain.

L’OGAE è la rete internazionale dei fan club dell’Eurovision Song Contest, e il suo Song Contest è una gara a parte, con brani che non partecipano all’Eurovision: ogni club nazionale presenta una canzone e i club si assegnano i punti a vicenda. Nel 2026 i club partecipanti erano 27.

A organizzare la gara, a Siracusa, è stato il club italiano OGAE Italy, perché chi vince ospita l’edizione successiva e nel 2025 aveva vinto Damiano David con Born with a Broken Heart, a quota 279 punti.

Per l’Italia è la terza vittoria consecutiva e la settima in totale. Prima della serie iniziata nel 2024 aveva vinto con Mietta e Amedeo Minghi (Vattene amore, 1990), Laura Pausini (La solitudine, 1993), Alexia (Da grande, 2005) e Nina Zilli (Per sempre, 2012).

Annalisa aveva vinto già nel 2024 con Euforia, a 197 punti nell’edizione organizzata da OGAE UK, e nelle 39 edizioni disputate dal 1986 al 2025 nessun artista era riuscito a ripetersi. Quell’anno la cantante ha conquistato anche l’OGAE Second Chance Contest con Sinceramente, la gara dei brani usciti sconfitti dalle selezioni nazionali dell’Eurovision.

A settembre il Second Chance Contest 2026 è andato ancora all’Italia, con Ditonellapiaga e Che fastidio! a 318 punti, il quinto successo italiano in quella gara.

La classifica dell’OGAE Song Contest 2026: i primi dieci

Il podio lo completa il Regno Unito con RAYE e WHERE IS MY HUSBAND! a 149 punti, davanti alla Svezia di Agnes con EGO a 143 e alla Finlandia di KAJ con Economy PLUS a 120. Chiude a zero punti Malta, con Kevin Paul.

# Paese Artista Brano Punti 1 Italia Annalisa Esibizionista 209 2 Spagna ROSALÍA feat. Björk & Yves Tumor Berghain 199 3 Regno Unito RAYE WHERE IS MY HUSBAND! 149 4 Svezia Agnes EGO 143 5 Finlandia KAJ Economy PLUS 120 6 Francia Jeck & Carla La recette 112 7 Grecia Eleni Foureira Alleluia 107 8 Croazia LELEK X MARIN TANE 82 9 Resto del mondo Faouzia PORCELAIN 80 10 Danimarca Søren Torpegaard Lund Festen stopper aldrig 76

L’edizione del 2027 sarà di nuovo italiana: la vittoria di Annalisa assegna a OGAE Italy l’organizzazione della gara.