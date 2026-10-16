La classifica radio EarOne della settimana 42 del 2026, dal 9 al 15 ottobre, cambia di nuovo il numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Amica di Annalisa e Madame sale dal #4 al #1, alla quarta settimana di presenza.

La vetta la perde Serenamente di Juli e Bresh, che in sette giorni scende dal #1 al #11 ed esce dalla Top 10. Restano fermi sul podio Paparazzi di Cesare Cremonini al #2 e Danceteria di Madonna al #3.

Amica è l’ottavo numero uno diverso in otto settimane. Dalla settimana 35 la vetta è passata da Canto d’amore a Parlar d’amore, Danceteria, Wo, man, Goya, Dedica e Serenamente, che guidava la classifica della settimana scorsa.

La new entry più alta è Giornate perse di Marco Mengoni (testo e significato), che debutta al #9. Come gli altri quattro debutti della Top 50, il brano è arrivato alle radio il 9 ottobre, con la Radio Date della settimana.

In Top 10 entra Baby Steps di Olivia Dean, dal #17 al #7: è il salto più lungo dei primi dieci. Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #8 al #4, mentre Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari scende dal #6 al #8.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 42 2026

Gli altri debutti sono Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay al #14 (testo e significato), Ruggine di Levante al #31, ok buonanotte di sangiovanni al #35 (testo e significato) e World’s Greatest! di Lil Nas X al #42.

Fuori dalla Top 10 Ain’t in LA di ADÉLA fa la salita più ampia della classifica, dal #38 al #25. Perdono più posizioni Tu cosa fai questa sera di Noemi, dal #30 al #43, e detto tra noi di Malika Ayane, dal #33 al #46.

# Titolo Artista Variazione 1 Amica Annalisa, Madame ▲ 3 2 Paparazzi Cesare Cremonini = 3 Danceteria Madonna = 4 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 4 5 Dedica Ernia = 6 Kintsugi Elisa ▲ 1 7 Baby Steps Olivia Dean ▲ 10 8 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 2 9 Giornate perse Marco Mengoni NEW 10 Casini Marracash, Guè ▼ 1 11 Serenamente Juli, Bresh ▼ 10 12 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 1 13 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 3 14 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay NEW 15 Animal KATSEYE ▼ 2 16 Parafulmini Giorgia ▼ 4 17 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▲ 1 18 Parlar d’amore Sayf ▼ 3 19 Spiritualè Biagio Antonacci, Sayf = 20 Le_Ali Max Pezzali ▼ 6 21 TUTTO Ultimo = 22 Lose Myself THE BAUSA ▼ 2 23 Patient Zero Taylor Swift ▲ 3 24 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 8 25 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 13 26 stupid song Olivia Rodrigo ▼ 3 27 On My Soul Bruno Mars = 28 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 6 29 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 1 30 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 1 31 Ruggine Levante NEW 32 Qualcosa per te Ligabue ▼ 8 33 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 8 34 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▼ 3 35 ok buonanotte sangiovanni NEW 36 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▲ 7 37 Good Old Days Chris de Sarandy ▲ 7 38 Silencio U2 ▼ 6 39 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▲ 3 40 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 4 41 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▲ 6 42 World’s Greatest! Lil Nas X NEW 43 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 13 44 Miss Italia Ditonellapiaga ▼ 7 45 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▲ 4 46 detto tra noi Malika Ayane ▼ 13 47 Magnetic THE BAUSA ▼ 7 48 A Different Kind of Happiness Nothing But Thieves ▲ 11 49 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 1 50 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▼ 11

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 42 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti. TUTTO di Ultimo sale al #2 e scambia il posto con Movin’ To The Sun. L’unica new entry è ok buonanotte di sangiovanni, che debutta al #5.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 TUTTO Ultimo ▲ 1 3 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 1 4 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio = 5 ok buonanotte sangiovanni NEW 6 Good Old Days Chris de Sarandy ▲ 1 7 detto tra noi Malika Ayane ▼ 2 8 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA = 9 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 2 10 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 4

Entra nella Top 10 degli indipendenti anche Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, dal #11 al #9. Ne escono Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #9 al #20, e M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #10 al #13.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.