Classifica radio EarOne settimana 42 2026: Annalisa e Madame al #1, Mengoni debutta al #9
Amica di Annalisa e Madame sale dal #4 al #1 e Serenamente esce dalla Top 10: è l'ottavo numero uno diverso in otto settimane.
di All Music Italia ·
La classifica radio EarOne della settimana 42 del 2026, dal 9 al 15 ottobre, cambia di nuovo il numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Amica di Annalisa e Madame sale dal #4 al #1, alla quarta settimana di presenza.
La vetta la perde Serenamente di Juli e Bresh, che in sette giorni scende dal #1 al #11 ed esce dalla Top 10. Restano fermi sul podio Paparazzi di Cesare Cremonini al #2 e Danceteria di Madonna al #3.
Amica è l’ottavo numero uno diverso in otto settimane. Dalla settimana 35 la vetta è passata da Canto d’amore a Parlar d’amore, Danceteria, Wo, man, Goya, Dedica e Serenamente, che guidava la classifica della settimana scorsa.
La new entry più alta è Giornate perse di Marco Mengoni (testo e significato), che debutta al #9. Come gli altri quattro debutti della Top 50, il brano è arrivato alle radio il 9 ottobre, con la Radio Date della settimana.
In Top 10 entra Baby Steps di Olivia Dean, dal #17 al #7: è il salto più lungo dei primi dieci. Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #8 al #4, mentre Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari scende dal #6 al #8.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 42 2026
Gli altri debutti sono Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay al #14 (testo e significato), Ruggine di Levante al #31, ok buonanotte di sangiovanni al #35 (testo e significato) e World’s Greatest! di Lil Nas X al #42.
Fuori dalla Top 10 Ain’t in LA di ADÉLA fa la salita più ampia della classifica, dal #38 al #25. Perdono più posizioni Tu cosa fai questa sera di Noemi, dal #30 al #43, e detto tra noi di Malika Ayane, dal #33 al #46.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Amica
|Annalisa, Madame
|▲ 3
|2
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|=
|3
|Danceteria
|Madonna
|=
|4
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▲ 4
|5
|Dedica
|Ernia
|=
|6
|Kintsugi
|Elisa
|▲ 1
|7
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▲ 10
|8
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 2
|9
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|NEW
|10
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 1
|11
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▼ 10
|12
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▼ 1
|13
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 3
|14
|Le foglie di te
|Jovanotti, Samurai Jay
|NEW
|15
|Animal
|KATSEYE
|▼ 2
|16
|Parafulmini
|Giorgia
|▼ 4
|17
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▲ 1
|18
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 3
|19
|Spiritualè
|Biagio Antonacci, Sayf
|=
|20
|Le_Ali
|Max Pezzali
|▼ 6
|21
|TUTTO
|Ultimo
|=
|22
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▼ 2
|23
|Patient Zero
|Taylor Swift
|▲ 3
|24
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 8
|25
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▲ 13
|26
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|▼ 3
|27
|On My Soul
|Bruno Mars
|=
|28
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 6
|29
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▼ 1
|30
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▼ 1
|31
|Ruggine
|Levante
|NEW
|32
|Qualcosa per te
|Ligabue
|▼ 8
|33
|ANTIDROGA
|Emma, Fabri Fibra
|▼ 8
|34
|Nuvole (Bossa in Blu)
|Tiromancino, Simona Molinari
|▼ 3
|35
|ok buonanotte
|sangiovanni
|NEW
|36
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▲ 7
|37
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▲ 7
|38
|Silencio
|U2
|▼ 6
|39
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▲ 3
|40
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|▼ 4
|41
|Dance Dance Dance!
|Barry Can’t Swim
|▲ 6
|42
|World’s Greatest!
|Lil Nas X
|NEW
|43
|Tu cosa fai questa sera
|Noemi
|▼ 13
|44
|Miss Italia
|Ditonellapiaga
|▼ 7
|45
|Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
|Laura Pausini
|▲ 4
|46
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▼ 13
|47
|Magnetic
|THE BAUSA
|▼ 7
|48
|A Different Kind of Happiness
|Nothing But Thieves
|▲ 11
|49
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▼ 1
|50
|VITA MORTE MIRACOLI
|J-AX
|▼ 11
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 42 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti. TUTTO di Ultimo sale al #2 e scambia il posto con Movin’ To The Sun. L’unica new entry è ok buonanotte di sangiovanni, che debutta al #5.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|TUTTO
|Ultimo
|▲ 1
|3
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 1
|4
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|=
|5
|ok buonanotte
|sangiovanni
|NEW
|6
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▲ 1
|7
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▼ 2
|8
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|=
|9
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▲ 2
|10
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▼ 4
Entra nella Top 10 degli indipendenti anche Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, dal #11 al #9. Ne escono Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #9 al #20, e M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #10 al #13.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Annalisa?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.