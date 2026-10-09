La classifica radio EarOne della settimana 41 del 2026, dal 2 all’8 ottobre, ha un nuovo numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Serenamente di Juli e Bresh sale dal #13 al #1, alla sesta settimana di presenza.

Toglie la vetta a Ernia: Dedica scende dal #1 al #5. Il calo maggiore della Top 10 è quello di Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che passa dal #2 al #10.

Completano il podio Paparazzi di Cesare Cremonini, dal #4 al #2, e Danceteria di Madonna, stabile al #3. Nella Top 10 sale anche Amica di Annalisa e Madame, dal #10 al #4.

La new entry più alta è Parafulmini di Giorgia, che debutta al #12. Come gli altri tre debutti della Top 50, è uscito con la Radio Date del 2 ottobre.

È il settimo numero uno diverso in sette settimane. Prima di Serenamente si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria (37), Wo, man (38), Goya (39) e Dedica, che guidava la classifica della settimana scorsa.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 41 2026

Gli altri tre debutti sono Le_Ali di Max Pezzali al #14 (testo e significato), Patient Zero di Taylor Swift al #26 e Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari al #31 (testo e significato).

Fuori dalla Top 10 il balzo maggiore è di RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #56 al #41, seguito da detto tra noi di Malika Ayane, dal #43 al #33, e da Silencio degli U2, dal #41 al #32.

# Titolo Artista Variazione 1 Serenamente Juli, Bresh ▲ 12 2 Paparazzi Cesare Cremonini ▲ 2 3 Danceteria Madonna = 4 Amica Annalisa, Madame ▲ 6 5 Dedica Ernia ▼ 4 6 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 2 7 Kintsugi Elisa ▼ 1 8 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 3 9 Casini Marracash, Guè ▼ 2 10 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 8 11 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 2 12 Parafulmini Giorgia NEW 13 Animal KATSEYE ▼ 2 14 Le_Ali Max Pezzali NEW 15 Parlar d’amore Sayf ▼ 1 16 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 4 17 Baby Steps Olivia Dean ▼ 2 18 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 2 19 Spiritualè Biagio Antonacci, Sayf = 20 Lose Myself THE BAUSA ▲ 7 21 TUTTO Ultimo ▼ 4 22 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 4 23 stupid song Olivia Rodrigo ▲ 5 24 Qualcosa per te Ligabue ▼ 3 25 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 3 26 Patient Zero Taylor Swift NEW 27 On My Soul Bruno Mars ▼ 4 28 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 6 29 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 7 30 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 6 31 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari NEW 32 Silencio U2 ▲ 9 33 detto tra noi Malika Ayane ▲ 10 34 PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▼ 14 35 Agitare coca cola Tommaso Paradiso ▼ 10 36 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 6 37 Miss Italia Ditonellapiaga ▲ 1 38 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 2 39 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▼ 8 40 Magnetic THE BAUSA ▼ 14 41 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 15 42 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 13 43 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 6 44 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2 45 FLAMENCO PARANOIA Samurai Jay ▼ 12 46 Still KAROL G, Bruno Mars ▼ 7 47 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▼ 15 48 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 13 49 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▼ 3 50 La Città Degli Angeli Achille Lauro ▼ 5

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 41 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti, davanti a Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté. Nessuna new entry in Top 10: il debutto più alto è Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, al #11.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté = 3 TUTTO Ultimo = 4 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio = 5 detto tra noi Malika Ayane ▲ 2 6 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 5 7 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 8 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 3 9 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 1 10 M’AMA NON M’AMA Madame =

Cinque posizioni su dieci restano invariate. RMB (Ring My Bell) di Aitch entra in Top 10 dal #11 al #6, mentre Silver Lines di ANOTR ed Emily Warren esce dal #9 al #13.