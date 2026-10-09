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Classifica radio EarOne settimana 41 2026: Juli e Bresh al #1, Giorgia debutta al #12

Serenamente di Juli e Bresh sale dal #13 al #1 e Ernia perde la vetta: è il settimo numero uno diverso in sette settimane.

di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) · 

Collage dei primi tre della classifica radio EarOne settimana 41 2026: Juli e Bresh, Cesare Cremonini e Madonna

La classifica radio EarOne della settimana 41 del 2026, dal 2 all’8 ottobre, ha un nuovo numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Serenamente di Juli e Bresh sale dal #13 al #1, alla sesta settimana di presenza.

Toglie la vetta a Ernia: Dedica scende dal #1 al #5. Il calo maggiore della Top 10 è quello di Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che passa dal #2 al #10.

Completano il podio Paparazzi di Cesare Cremonini, dal #4 al #2, e Danceteria di Madonna, stabile al #3. Nella Top 10 sale anche Amica di Annalisa e Madame, dal #10 al #4.

La new entry più alta è Parafulmini di Giorgia, che debutta al #12. Come gli altri tre debutti della Top 50, è uscito con la Radio Date del 2 ottobre.

È il settimo numero uno diverso in sette settimane. Prima di Serenamente si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria (37), Wo, man (38), Goya (39) e Dedica, che guidava la classifica della settimana scorsa.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 41 2026

Gli altri tre debutti sono Le_Ali di Max Pezzali al #14 (testo e significato), Patient Zero di Taylor Swift al #26 e Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari al #31 (testo e significato).

Fuori dalla Top 10 il balzo maggiore è di RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #56 al #41, seguito da detto tra noi di Malika Ayane, dal #43 al #33, e da Silencio degli U2, dal #41 al #32.

# Titolo Artista Variazione
1 Serenamente Juli, Bresh ▲ 12
2 Paparazzi Cesare Cremonini ▲ 2
3 Danceteria Madonna =
4 Amica Annalisa, Madame ▲ 6
5 Dedica Ernia ▼ 4
6 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 2
7 Kintsugi Elisa ▼ 1
8 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 3
9 Casini Marracash, Guè ▼ 2
10 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 8
11 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 2
12 Parafulmini Giorgia NEW
13 Animal KATSEYE ▼ 2
14 Le_Ali Max Pezzali NEW
15 Parlar d’amore Sayf ▼ 1
16 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 4
17 Baby Steps Olivia Dean ▼ 2
18 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 2
19 Spiritualè Biagio Antonacci, Sayf =
20 Lose Myself THE BAUSA ▲ 7
21 TUTTO Ultimo ▼ 4
22 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 4
23 stupid song Olivia Rodrigo ▲ 5
24 Qualcosa per te Ligabue ▼ 3
25 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 3
26 Patient Zero Taylor Swift NEW
27 On My Soul Bruno Mars ▼ 4
28 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 6
29 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 7
30 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 6
31 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari NEW
32 Silencio U2 ▲ 9
33 detto tra noi Malika Ayane ▲ 10
34 PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▼ 14
35 Agitare coca cola Tommaso Paradiso ▼ 10
36 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 6
37 Miss Italia Ditonellapiaga ▲ 1
38 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 2
39 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▼ 8
40 Magnetic THE BAUSA ▼ 14
41 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 15
42 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 13
43 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 6
44 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2
45 FLAMENCO PARANOIA Samurai Jay ▼ 12
46 Still KAROL G, Bruno Mars ▼ 7
47 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▼ 15
48 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 13
49 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▼ 3
50 La Città Degli Angeli Achille Lauro ▼ 5

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 41 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti, davanti a Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté. Nessuna new entry in Top 10: il debutto più alto è Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, al #11.

# Titolo Artista Variazione
1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr =
2 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté =
3 TUTTO Ultimo =
4 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio =
5 detto tra noi Malika Ayane ▲ 2
6 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 5
7 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1
8 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 3
9 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 1
10 M’AMA NON M’AMA Madame =

Cinque posizioni su dieci restano invariate. RMB (Ring My Bell) di Aitch entra in Top 10 dal #11 al #6, mentre Silver Lines di ANOTR ed Emily Warren esce dal #9 al #13.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

In questo articolo: GIORGIA JULI
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