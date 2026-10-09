Classifica radio EarOne settimana 41 2026: Juli e Bresh al #1, Giorgia debutta al #12
Serenamente di Juli e Bresh sale dal #13 al #1 e Ernia perde la vetta: è il settimo numero uno diverso in sette settimane.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
La classifica radio EarOne della settimana 41 del 2026, dal 2 all’8 ottobre, ha un nuovo numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Serenamente di Juli e Bresh sale dal #13 al #1, alla sesta settimana di presenza.
Toglie la vetta a Ernia: Dedica scende dal #1 al #5. Il calo maggiore della Top 10 è quello di Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che passa dal #2 al #10.
Completano il podio Paparazzi di Cesare Cremonini, dal #4 al #2, e Danceteria di Madonna, stabile al #3. Nella Top 10 sale anche Amica di Annalisa e Madame, dal #10 al #4.
La new entry più alta è Parafulmini di Giorgia, che debutta al #12. Come gli altri tre debutti della Top 50, è uscito con la Radio Date del 2 ottobre.
È il settimo numero uno diverso in sette settimane. Prima di Serenamente si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria (37), Wo, man (38), Goya (39) e Dedica, che guidava la classifica della settimana scorsa.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 41 2026
Gli altri tre debutti sono Le_Ali di Max Pezzali al #14 (testo e significato), Patient Zero di Taylor Swift al #26 e Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari al #31 (testo e significato).
Fuori dalla Top 10 il balzo maggiore è di RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #56 al #41, seguito da detto tra noi di Malika Ayane, dal #43 al #33, e da Silencio degli U2, dal #41 al #32.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▲ 12
|2
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|▲ 2
|3
|Danceteria
|Madonna
|=
|4
|Amica
|Annalisa, Madame
|▲ 6
|5
|Dedica
|Ernia
|▼ 4
|6
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 2
|7
|Kintsugi
|Elisa
|▼ 1
|8
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▼ 3
|9
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 2
|10
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 8
|11
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▼ 2
|12
|Parafulmini
|Giorgia
|NEW
|13
|Animal
|KATSEYE
|▼ 2
|14
|Le_Ali
|Max Pezzali
|NEW
|15
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 1
|16
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 4
|17
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▼ 2
|18
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▼ 2
|19
|Spiritualè
|Biagio Antonacci, Sayf
|=
|20
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▲ 7
|21
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 4
|22
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 4
|23
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|▲ 5
|24
|Qualcosa per te
|Ligabue
|▼ 3
|25
|ANTIDROGA
|Emma, Fabri Fibra
|▼ 3
|26
|Patient Zero
|Taylor Swift
|NEW
|27
|On My Soul
|Bruno Mars
|▼ 4
|28
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▲ 6
|29
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▲ 7
|30
|Tu cosa fai questa sera
|Noemi
|▼ 6
|31
|Nuvole (Bossa in Blu)
|Tiromancino, Simona Molinari
|NEW
|32
|Silencio
|U2
|▲ 9
|33
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▲ 10
|34
|PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors)
|Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors
|▼ 14
|35
|Agitare coca cola
|Tommaso Paradiso
|▼ 10
|36
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|▼ 6
|37
|Miss Italia
|Ditonellapiaga
|▲ 1
|38
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▲ 2
|39
|VITA MORTE MIRACOLI
|J-AX
|▼ 8
|40
|Magnetic
|THE BAUSA
|▼ 14
|41
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▲ 15
|42
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▼ 13
|43
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▼ 6
|44
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 2
|45
|FLAMENCO PARANOIA
|Samurai Jay
|▼ 12
|46
|Still
|KAROL G, Bruno Mars
|▼ 7
|47
|Dance Dance Dance!
|Barry Can’t Swim
|▼ 15
|48
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▼ 13
|49
|Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
|Laura Pausini
|▼ 3
|50
|La Città Degli Angeli
|Achille Lauro
|▼ 5
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 41 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti, davanti a Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté. Nessuna new entry in Top 10: il debutto più alto è Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, al #11.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|=
|3
|TUTTO
|Ultimo
|=
|4
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|=
|5
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▲ 2
|6
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▲ 5
|7
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 1
|8
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▼ 3
|9
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▼ 1
|10
|M’AMA NON M’AMA
|Madame
|=
Cinque posizioni su dieci restano invariate. RMB (Ring My Bell) di Aitch entra in Top 10 dal #11 al #6, mentre Silver Lines di ANOTR ed Emily Warren esce dal #9 al #13.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.