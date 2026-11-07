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Giorgia Last Call su Canale 5 il 10 novembre: il concerto di Milano con Annalisa, Emma e Irama

Il concerto registrato all'Unipol Dome di Milano il 3 ottobre, ultima data del G Last Call

di All Music Italia · 

Giorgia chiude a Milano due anni di tour: sul palco con lei Annalisa, Emma e Irama

Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5: è il concerto che Giorgia ha tenuto all’Unipol Dome di Milano il 3 ottobre, ultima data del tour G Last Call. Sul palco con lei c’erano Annalisa, Emma e Irama.

Giorgia Last Call su Canale 5: le informazioni

Giorgia – Last Call
Data Martedì 10 novembre 2026
Orario Prima serata
Dove Canale 5
Concerto Unipol Dome, Milano, 3 ottobre 2026
Ospiti Annalisa, Emma e Irama

Giorgia Last Call è in diretta o registrato?

È registrato. Lo speciale riprende il concerto che Giorgia ha tenuto il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, l’ultimo del G Last Call, con Annalisa, Emma e Irama ospiti sul palco.

Nella serata di Milano Annalisa ha cantato Skyfall, Irama è salito sul palco per Buio ed Emma ha reso omaggio a Pino Daniele.

Giorgia Last Call: la scaletta del concerto di Milano

La scaletta dello speciale non è stata resa nota. Il concerto del 3 ottobre si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.

# Brano
1 L’unica
2 Senza confine
3 Un amore da favola
4 E c’è ancora mare
5 Dimmi dove sei
6 Gocce di memoria
7 Vivi davvero
8 Niente di male
9 Buio (con Irama)
10 Oronero
11 Corpi celesti / Purple Rain (cover di Prince)
12 Come saprei
13 E poi
14 Sabbie mobili
15 Per fare a meno di te
16 Infinite volte
17 Strano il mio destino
18 Spirito libero / I Feel for You (cover di Chaka Khan)
19 Paradossale
20 Vento di passione
21 Diamanti
22 Non mi ami
23 La gatta (sul tetto)
24 Marzo
25 Io fra tanti
26 Di sole e d’azzurro
27 Come neve
28 Tra le lune e le dune
29 Parafulmini
30 Il mio giorno migliore / Don’t Stop ‘Til You Get Enough (cover di Michael Jackson)
31 Skyfall (con Annalisa)
32 La cura per me
33 Credo
34 Golpe

Rispetto alla data zero di Jesolo, il concerto di Milano ha avuto in più Buio con Irama, Skyfall con Annalisa e Parafulmini, il singolo uscito il 2 ottobre.

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Foto di William Bruto

In questo articolo: GIORGIA
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