Giorgia Last Call su Canale 5 il 10 novembre: il concerto di Milano con Annalisa, Emma e Irama
Il concerto registrato all'Unipol Dome di Milano il 3 ottobre, ultima data del G Last Call
di All Music Italia ·
Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5: è il concerto che Giorgia ha tenuto all’Unipol Dome di Milano il 3 ottobre, ultima data del tour G Last Call. Sul palco con lei c’erano Annalisa, Emma e Irama.
Giorgia Last Call su Canale 5: le informazioni
|Giorgia – Last Call
|Data
|Martedì 10 novembre 2026
|Orario
|Prima serata
|Dove
|Canale 5
|Concerto
|Unipol Dome, Milano, 3 ottobre 2026
|Ospiti
|Annalisa, Emma e Irama
Giorgia Last Call è in diretta o registrato?
È registrato. Lo speciale riprende il concerto che Giorgia ha tenuto il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, l’ultimo del G Last Call, con Annalisa, Emma e Irama ospiti sul palco.
Nella serata di Milano Annalisa ha cantato Skyfall, Irama è salito sul palco per Buio ed Emma ha reso omaggio a Pino Daniele.
Giorgia Last Call: la scaletta del concerto di Milano
La scaletta dello speciale non è stata resa nota. Il concerto del 3 ottobre si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.
|#
|Brano
|1
|L’unica
|2
|Senza confine
|3
|Un amore da favola
|4
|E c’è ancora mare
|5
|Dimmi dove sei
|6
|Gocce di memoria
|7
|Vivi davvero
|8
|Niente di male
|9
|Buio (con Irama)
|10
|Oronero
|11
|Corpi celesti / Purple Rain (cover di Prince)
|12
|Come saprei
|13
|E poi
|14
|Sabbie mobili
|15
|Per fare a meno di te
|16
|Infinite volte
|17
|Strano il mio destino
|18
|Spirito libero / I Feel for You (cover di Chaka Khan)
|19
|Paradossale
|20
|Vento di passione
|21
|Diamanti
|22
|Non mi ami
|23
|La gatta (sul tetto)
|24
|Marzo
|25
|Io fra tanti
|26
|Di sole e d’azzurro
|27
|Come neve
|28
|Tra le lune e le dune
|29
|Parafulmini
|30
|Il mio giorno migliore / Don’t Stop ‘Til You Get Enough (cover di Michael Jackson)
|31
|Skyfall (con Annalisa)
|32
|La cura per me
|33
|Credo
|34
|Golpe
Rispetto alla data zero di Jesolo, il concerto di Milano ha avuto in più Buio con Irama, Skyfall con Annalisa e Parafulmini, il singolo uscito il 2 ottobre.
Quanto AMI Giorgia?
Qui voti Giorgia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori: questa settimana Giorgia è al numero 14.
Foto di William Bruto