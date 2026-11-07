Lo speciale Giorgia – Last Call va in onda martedì 10 novembre 2026 in prima serata su Canale 5: è il concerto che Giorgia ha tenuto all’Unipol Dome di Milano il 3 ottobre, ultima data del tour G Last Call. Sul palco con lei c’erano Annalisa, Emma e Irama.

Giorgia Last Call su Canale 5: le informazioni

Giorgia – Last Call Data Martedì 10 novembre 2026 Orario Prima serata Dove Canale 5 Concerto Unipol Dome, Milano, 3 ottobre 2026 Ospiti Annalisa, Emma e Irama

Giorgia Last Call è in diretta o registrato?

È registrato. Lo speciale riprende il concerto che Giorgia ha tenuto il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, l’ultimo del G Last Call, con Annalisa, Emma e Irama ospiti sul palco.

Nella serata di Milano Annalisa ha cantato Skyfall, Irama è salito sul palco per Buio ed Emma ha reso omaggio a Pino Daniele.

Giorgia Last Call: la scaletta del concerto di Milano

La scaletta dello speciale non è stata resa nota. Il concerto del 3 ottobre si è aperto con L’unica e si è chiuso con Golpe.

# Brano 1 L’unica 2 Senza confine 3 Un amore da favola 4 E c’è ancora mare 5 Dimmi dove sei 6 Gocce di memoria 7 Vivi davvero 8 Niente di male 9 Buio (con Irama) 10 Oronero 11 Corpi celesti / Purple Rain (cover di Prince) 12 Come saprei 13 E poi 14 Sabbie mobili 15 Per fare a meno di te 16 Infinite volte 17 Strano il mio destino 18 Spirito libero / I Feel for You (cover di Chaka Khan) 19 Paradossale 20 Vento di passione 21 Diamanti 22 Non mi ami 23 La gatta (sul tetto) 24 Marzo 25 Io fra tanti 26 Di sole e d’azzurro 27 Come neve 28 Tra le lune e le dune 29 Parafulmini 30 Il mio giorno migliore / Don’t Stop ‘Til You Get Enough (cover di Michael Jackson) 31 Skyfall (con Annalisa) 32 La cura per me 33 Credo 34 Golpe

Rispetto alla data zero di Jesolo, il concerto di Milano ha avuto in più Buio con Irama, Skyfall con Annalisa e Parafulmini, il singolo uscito il 2 ottobre.

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Foto di William Bruto