Giorgia è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 45 del 2026, dal 30 ottobre al 5 novembre: Parafulmini sale dal #9 al #1 alla quinta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio, davanti ad Amica di Annalisa e Madame.

La new entry più alta è Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi, che debutta al #24 con la data radio del 30 ottobre (la presentazione del singolo). Più in basso entrano Babydoll di Jamie Miller al #34, Buonanotte anche stanotte di Tananai al #41 (testo e significato) e Superstar di Cioffi al #42.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 45 2026

Jovanotti e Samurai Jay, primi nella classifica della settimana scorsa, scendono al #9 con Le foglie di te, mentre Bass Persuades di Miley Cyrus e Paparazzi di Cesare Cremonini arretrano di un posto, al #3 e al #4.

Marco Mengoni guadagna due posizioni con Giornate perse, dal #7 al #5, ma la salita più ampia della Top 10 è quella di ADÉLA: Ain’t in LA passa dal #16 al #6 ed entra fra i primi dieci al posto di Serenamente di Juli e Bresh, che scende dal #8 al #12.

Fuori dalla Top 10 salgono di otto posizioni Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #41 al #33, e Housewife di Tate McRae, dal #45 al #37. Fra le discese, Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari passa dal #34 al #45.

# Titolo Artista Variazione 1 Parafulmini Giorgia ▲ 8 2 Amica Annalisa, Madame ▲ 2 3 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 1 4 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 1 5 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 2 6 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 10 7 Senz’allegria GAIA ▲ 3 8 Dedica Ernia ▼ 3 9 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 8 10 Kintsugi Elisa ▼ 4 11 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 1 12 Serenamente Juli, Bresh ▼ 4 13 Casini Marracash, Guè ▲ 1 14 Animal KATSEYE ▲ 4 15 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 2 16 Patient Zero Taylor Swift ▲ 6 17 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 2 18 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▲ 3 19 Danceteria Madonna ▼ 6 20 Baby Steps Olivia Dean ▼ 9 21 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 2 22 Le_Ali Max Pezzali ▼ 2 23 Vita da adulti Angelina Mango = 24 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi NEW 25 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro = 26 TUTTO Ultimo ▲ 4 27 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 1 28 Parlar d’amore Sayf ▼ 4 29 stupid song Olivia Rodrigo = 30 ok buonanotte sangiovanni ▼ 3 31 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▲ 1 32 Lose Myself THE BAUSA ▼ 4 33 Wreck Of Me Sophie and the Giants ▲ 8 34 Babydoll Jamie Miller NEW 35 Ruggine Levante ▲ 2 36 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 1 37 Housewife Tate McRae ▲ 8 38 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 7 39 Vertigini Neffa, Fabri Fibra ▼ 6 40 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 4 41 Buonanotte anche stanotte Tananai NEW 42 Superstar Cioffi NEW 43 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 3 44 Party Troye Sivan ▲ 7 45 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▼ 11 46 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 4 47 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin = 48 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▼ 10 49 On My Soul Bruno Mars ▼ 6 50 detto tra noi Malika Ayane ▼ 1

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 45 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 delle Indipendenti alla sedicesima settimana di presenza, davanti a Vita da adulti di Angelina Mango. Lucio Corsi entra direttamente al #3 con Napoleone Buonanotte, mentre Cioffi debutta al #7 con Superstar.

sangiovanni scende dal #3 al #5 con ok buonanotte e Aitch dal #5 al #6 con RMB (Ring My Bell). Restano ferme TUTTO di Ultimo al #4, Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin al #9 e detto tra noi di Malika Ayane al #10.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 Vita da adulti Angelina Mango = 3 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi NEW 4 TUTTO Ultimo = 5 ok buonanotte sangiovanni ▼ 2 6 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 1 7 Superstar Cioffi NEW 8 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 9 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin = 10 detto tra noi Malika Ayane =

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.