Home › Radio Charts

Radio Charts

Classifica radio EarOne settimana 45 2026: Giorgia al #1, Lucio Corsi debutta al #24

Jovanotti e Samurai Jay scendono dal #1 al #9, mentre nelle Indipendenti Wo, man di Peggy Gou resta al comando.

di All Music Italia · 

Il podio della classifica radio EarOne settimana 45 2026: Giorgia, Annalisa con Madame e Miley Cyrus

Giorgia è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 45 del 2026, dal 30 ottobre al 5 novembre: Parafulmini sale dal #9 al #1 alla quinta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio, davanti ad Amica di Annalisa e Madame.

La new entry più alta è Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi, che debutta al #24 con la data radio del 30 ottobre (la presentazione del singolo). Più in basso entrano Babydoll di Jamie Miller al #34, Buonanotte anche stanotte di Tananai al #41 (testo e significato) e Superstar di Cioffi al #42.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 45 2026

Jovanotti e Samurai Jay, primi nella classifica della settimana scorsa, scendono al #9 con Le foglie di te, mentre Bass Persuades di Miley Cyrus e Paparazzi di Cesare Cremonini arretrano di un posto, al #3 e al #4.

Marco Mengoni guadagna due posizioni con Giornate perse, dal #7 al #5, ma la salita più ampia della Top 10 è quella di ADÉLA: Ain’t in LA passa dal #16 al #6 ed entra fra i primi dieci al posto di Serenamente di Juli e Bresh, che scende dal #8 al #12.

Fuori dalla Top 10 salgono di otto posizioni Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #41 al #33, e Housewife di Tate McRae, dal #45 al #37. Fra le discese, Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari passa dal #34 al #45.

# Titolo Artista Variazione
1 Parafulmini Giorgia ▲ 8
2 Amica Annalisa, Madame ▲ 2
3 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 1
4 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 1
5 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 2
6 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 10
7 Senz’allegria GAIA ▲ 3
8 Dedica Ernia ▼ 3
9 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 8
10 Kintsugi Elisa ▼ 4
11 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 1
12 Serenamente Juli, Bresh ▼ 4
13 Casini Marracash, Guè ▲ 1
14 Animal KATSEYE ▲ 4
15 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 2
16 Patient Zero Taylor Swift ▲ 6
17 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 2
18 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▲ 3
19 Danceteria Madonna ▼ 6
20 Baby Steps Olivia Dean ▼ 9
21 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 2
22 Le_Ali Max Pezzali ▼ 2
23 Vita da adulti Angelina Mango =
24 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi NEW
25 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro =
26 TUTTO Ultimo ▲ 4
27 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 1
28 Parlar d’amore Sayf ▼ 4
29 stupid song Olivia Rodrigo =
30 ok buonanotte sangiovanni ▼ 3
31 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▲ 1
32 Lose Myself THE BAUSA ▼ 4
33 Wreck Of Me Sophie and the Giants ▲ 8
34 Babydoll Jamie Miller NEW
35 Ruggine Levante ▲ 2
36 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 1
37 Housewife Tate McRae ▲ 8
38 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 7
39 Vertigini Neffa, Fabri Fibra ▼ 6
40 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 4
41 Buonanotte anche stanotte Tananai NEW
42 Superstar Cioffi NEW
43 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 3
44 Party Troye Sivan ▲ 7
45 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▼ 11
46 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 4
47 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin =
48 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▼ 10
49 On My Soul Bruno Mars ▼ 6
50 detto tra noi Malika Ayane ▼ 1

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 45 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 delle Indipendenti alla sedicesima settimana di presenza, davanti a Vita da adulti di Angelina Mango. Lucio Corsi entra direttamente al #3 con Napoleone Buonanotte, mentre Cioffi debutta al #7 con Superstar.

sangiovanni scende dal #3 al #5 con ok buonanotte e Aitch dal #5 al #6 con RMB (Ring My Bell). Restano ferme TUTTO di Ultimo al #4, Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin al #9 e detto tra noi di Malika Ayane al #10.

# Titolo Artista Variazione
1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr =
2 Vita da adulti Angelina Mango =
3 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi NEW
4 TUTTO Ultimo =
5 ok buonanotte sangiovanni ▼ 2
6 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 1
7 Superstar Cioffi NEW
8 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1
9 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin =
10 detto tra noi Malika Ayane =

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

Quanto AMI Giorgia?

Qui voti Giorgia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.

Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.

Il tuo voto
In questo articolo: GIORGIA
Condividi:

Articoli correlati