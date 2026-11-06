Classifica radio EarOne settimana 45 2026: Giorgia al #1, Lucio Corsi debutta al #24
Jovanotti e Samurai Jay scendono dal #1 al #9, mentre nelle Indipendenti Wo, man di Peggy Gou resta al comando.
di All Music Italia ·
Giorgia è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 45 del 2026, dal 30 ottobre al 5 novembre: Parafulmini sale dal #9 al #1 alla quinta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio, davanti ad Amica di Annalisa e Madame.
La new entry più alta è Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi, che debutta al #24 con la data radio del 30 ottobre (la presentazione del singolo). Più in basso entrano Babydoll di Jamie Miller al #34, Buonanotte anche stanotte di Tananai al #41 (testo e significato) e Superstar di Cioffi al #42.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 45 2026
Jovanotti e Samurai Jay, primi nella classifica della settimana scorsa, scendono al #9 con Le foglie di te, mentre Bass Persuades di Miley Cyrus e Paparazzi di Cesare Cremonini arretrano di un posto, al #3 e al #4.
Marco Mengoni guadagna due posizioni con Giornate perse, dal #7 al #5, ma la salita più ampia della Top 10 è quella di ADÉLA: Ain’t in LA passa dal #16 al #6 ed entra fra i primi dieci al posto di Serenamente di Juli e Bresh, che scende dal #8 al #12.
Fuori dalla Top 10 salgono di otto posizioni Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #41 al #33, e Housewife di Tate McRae, dal #45 al #37. Fra le discese, Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari passa dal #34 al #45.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Parafulmini
|Giorgia
|▲ 8
|2
|Amica
|Annalisa, Madame
|▲ 2
|3
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▼ 1
|4
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|▼ 1
|5
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|▲ 2
|6
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▲ 10
|7
|Senz’allegria
|GAIA
|▲ 3
|8
|Dedica
|Ernia
|▼ 3
|9
|Le foglie di te
|Jovanotti, Samurai Jay
|▼ 8
|10
|Kintsugi
|Elisa
|▼ 4
|11
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|▲ 1
|12
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▼ 4
|13
|Casini
|Marracash, Guè
|▲ 1
|14
|Animal
|KATSEYE
|▲ 4
|15
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 2
|16
|Patient Zero
|Taylor Swift
|▲ 6
|17
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▼ 2
|18
|Spiritualé
|Biagio Antonacci, Sayf
|▲ 3
|19
|Danceteria
|Madonna
|▼ 6
|20
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▼ 9
|21
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 2
|22
|Le_Ali
|Max Pezzali
|▼ 2
|23
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|=
|24
|Napoleone Buonanotte
|Lucio Corsi
|NEW
|25
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|=
|26
|TUTTO
|Ultimo
|▲ 4
|27
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▼ 1
|28
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 4
|29
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|=
|30
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▼ 3
|31
|BAD TIMES
|IMAEL ANGEL
|▲ 1
|32
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▼ 4
|33
|Wreck Of Me
|Sophie and the Giants
|▲ 8
|34
|Babydoll
|Jamie Miller
|NEW
|35
|Ruggine
|Levante
|▲ 2
|36
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▼ 1
|37
|Housewife
|Tate McRae
|▲ 8
|38
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▼ 7
|39
|Vertigini
|Neffa, Fabri Fibra
|▼ 6
|40
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▼ 4
|41
|Buonanotte anche stanotte
|Tananai
|NEW
|42
|Superstar
|Cioffi
|NEW
|43
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 3
|44
|Party
|Troye Sivan
|▲ 7
|45
|Nuvole (Bossa in Blu)
|Tiromancino, Simona Molinari
|▼ 11
|46
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▼ 4
|47
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|=
|48
|Dance Dance Dance!
|Barry Can’t Swim
|▼ 10
|49
|On My Soul
|Bruno Mars
|▼ 6
|50
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▼ 1
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 45 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 delle Indipendenti alla sedicesima settimana di presenza, davanti a Vita da adulti di Angelina Mango. Lucio Corsi entra direttamente al #3 con Napoleone Buonanotte, mentre Cioffi debutta al #7 con Superstar.
sangiovanni scende dal #3 al #5 con ok buonanotte e Aitch dal #5 al #6 con RMB (Ring My Bell). Restano ferme TUTTO di Ultimo al #4, Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin al #9 e detto tra noi di Malika Ayane al #10.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|=
|3
|Napoleone Buonanotte
|Lucio Corsi
|NEW
|4
|TUTTO
|Ultimo
|=
|5
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▼ 2
|6
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▼ 1
|7
|Superstar
|Cioffi
|NEW
|8
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 1
|9
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|=
|10
|detto tra noi
|Malika Ayane
|=
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Giorgia?
Qui voti Giorgia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.