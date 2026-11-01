Tananai pubblica il nuovo singolo Buonanotte anche stanotte martedì 3 novembre, subito dopo la mezzanotte, in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica, con Eclectic Records/EMI Records/Universal Music Italia. Il cantautore l’ha annunciato sui social con tre parole per i fan: “Mi siete mancati”.

Il brano è scritto da Tananai e prodotto da lui insieme a Davide Simonetta, e arriva dopo un anno di silenzio: l’ultimo live risale a settembre 2025.

Il titolo ripete il primo dei quattro versi che il cantautore aveva fatto sentire in un audio sul suo profilo Instagram. Il post aveva come titolo il secondo verso, “let the children make mistake”, e fra i commenti compariva quello del produttore d.whale.

L’ultimo singolo da solista di Tananai è Bella Madonnina, uscito il 6 giugno 2025 per Eclectic Records/EMI Records/Universal Music Italia, mentre l’album Calmocobra risale al 18 ottobre 2024 e ha debuttato al #1 della classifica FIMI.

Dopo Bella Madonnina il cantautore milanese è comparso solo in progetti di altri, fra cui Miss Oklahoma di Simonetta con lui e Paolo Santo, a settembre 2025, e Pugili impazziti, il singolo dei Baustelle con Tananai, uscito a sorpresa il 23 ottobre 2025.

La pausa era stata annunciata da Tananai il 9 ottobre 2025 a Milano, alla presentazione del suo libro Occhi rossi, pubblicato da Rizzoli: “Voglio fermarmi per riflettere su cosa dire, cosa far ascoltare e cosa cantare insieme”. Sui tempi era rimasto vago, “Magari durerà di nuovo sei mesi, non lo so”, e la pausa è andata oltre l’anno.

Da quanto risulta ad All Music Italia, Tananai, seguito dal management di Eclectic, sarà molto probabilmente tra i Big di Sanremo 2027. Per il cantautore sarebbe la terza partecipazione al Festival: nel 2022 con Sesso occasionale si è classificato ultimo, nel 2023 con Tango è arrivato quinto.

Il significato di Buonanotte anche stanotte di Tananai

Tananai racconta così Buonanotte anche stanotte: “Ho scritto questa canzone a metà settembre per fermare su carta alcune mie considerazioni sul mondo che mi circonda e mi sembrava giusto pubblicarla subito”.

Il cantautore parte dall’età: “Ho da poco superato i 30 anni e mi capita sempre più spesso di guardarmi attorno e farmi domande sulla mia capacità di giudizio, di comprensione, di apertura rispetto a quello che vedo attorno a me”.

L’esempio che porta riguarda i ragazzi di oggi: “Mi è bastato imbattermi in un video dove dei ragazzi facevano battaglie di Aura per ritrovarmi a giudicare (negativamente per la verità) qualcosa che non conoscevo”.

Il confronto è con la sua adolescenza: “Eppure, anche io alla loro età cercavo di fare qualcosa di mio, che mi rappresentasse ma che soprattutto usasse un linguaggio che agli adulti fosse precluso. Nel mio caso era ballare la tecktonik, o fare musica elettronica e per me andava bene così, non volevo essere capito”.

Tananai chiude con quello che si può fare oggi: “Quello che possiamo fare oggi è farci domande di cui spesso nessuno ha la risposta giusta, provando a smettere di giudicare tutto e tutti come ormai ogni giorno accade sui social network”.

Anche i versi dell’audio che aveva anticipato il brano, cantati da una voce simile a un coro di bambini, parlano di risposte: “Buona notte anche stanotte / let the children make mistake / sto cercando le risposte / me ne mancano altre sei”.

Credits del brano ▸ Artista · Tananai

· Tananai ▸ Titolo · Buonanotte anche stanotte

· Buonanotte anche stanotte ▸ Autori · Tananai

· Tananai ▸ Produttore · Tananai, Davide Simonetta

Testo di Buonanotte anche stanotte di Tananai

Il testo sarà disponibile da martedì 3 novembre, con l’uscita del brano, e comparirà in questa pagina non appena pubblicato.