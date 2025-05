Tananai è pronto a tornare con un nuovo singolo per l’estate 2025

Tananai, reduce dalla pubblicazione del singolo Alibi e dalla firma sull’ultimo brano di Blanco, Piangere a 90, torna con un nuovo singolo per l’estate 2025. Il brano, di cui ancora non conosciamo il titolo, si prepara ad accompagnare i mesi più caldi con il suo stile inconfondibile.

Del resto la partecipazione del cantautore a eventi come il Tim Summer Hits lasciava presagire l’arrivo imminente di nuova musica. Un appuntamento, quello con il tormentone estivo, che negli ultimi anni Tananai non ha mai mancato.

in attesa dell’annuncio Il significato del brano

Il testo gioca con immagini che mescolano leggerezza, malinconia e ironia: una “bella Madonnina” come quella che domina Milano che canta all’alba, tra paroxetina e gocce di rugiada, passando per richiami tropicali e domestici come Maracaibo e rum e una pasta al ragù.

Una visione tutta milanese e personalissima della notte che sfuma nel giorno, con l’ironia agrodolce che è da sempre cifra stilistica dell’artista.

Tananai – Testo del nuovo singolo estivo 2025

Resta insieme a me qui per un po’ po’ po’ po’

Una bella, bella Madonnina

Parlava d’amore alle sei di mattina

Canticchiava

Questa canzoncina

Gocce di rugiada e paroxetina

Ah voluvez

Venire da me questa sera

A voluvez

Maracaibo e rum

Venire da me questa sera

Una pasta al ragù

Testo completo in arrivo prossimamente

Ricordiamo che quest’estate Tananai girerà l’Italia per suonare nei Festival. A seguire le date in calendario: