17 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
17 Settembre 2025

Tananai torna in veste di scrittore con “Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità”

Il libro è un taccuino disordinato, una confessione a cuore aperto, con gli occhi rossi, ma felici

News di Lorenza Ferraro
Tananai "Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità"
A tre mesi di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, Bella Madonnina, Tananai torna con un annuncio a sorpresa: il 7 ottobre uscirà il suo primo libro, Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità, edito Rizzoli.

Sto per dire una frase che non pensavo avrei mai detto in vita mia: ho scritto un libro”, ha esordito Tananai in una storia pubblicata su Instagram.

Mi piace un sacco e sono molto fiero perché si chiama Occhi Rossi ma la copertina è blu. Si chiama così perché è la primissima frase che ho scritto della mia prima canzone, che è Volersi Male“.

Ma il titolo allude anche a un altro brano, ben più recente, Booster, in cui l’artista canta: “Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera“.

TANANAI, “Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità”

Già al #1 dei libri più venduti nella categoria “musica pop” su Amazon, Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità non è un libro motivazionale, tantomeno un’autobiografia o un romanzo. “È un casino, ma è il mio.

Al suo interno ci si trova così di tutto: Sanremo, la piastrella rotta in casa dei nonni, i video girati in mutande, le feste rubate, le canzoni nate da uno sbaglio, l’ansia, l’amore, la pasta e fagioli, ma anche – e soprattutto – la voglia di raccontarsi davvero, senza doversi nascondere dietro un beat. E, per una volta, il racconto non è lineare.

Possiamo dunque pensare a Occhi Rossi come a un taccuino disordinato, un diario lasciato aperto sul comodino, una confessione a cuore aperto, con gli occhi rossi, ma felici.

Tananai copertina "Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità"

TANANAI, “Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità”: I FIRMACOPIE

Qui, di seguito, riportiamo le date delle quattro presentazioni + firmacopie in programma nel mese di ottobre a Milano, Bologna, Napoli e Roma:

  • 9 Ottobre, ore 20.00 – MILANO, Libreria Rizzoli (Galleria Vittorio Emanuele II 11 / 12)
  • 12 Ottobre, ore 16.00 – BOLOGNA, Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni 5)
  • 15 Ottobre, ore 16.00 – NAPOLI | MA, Mondadori Bookstore (Salone Margherita, Galleria Umberto I)
  • 16 Ottobre, ore 18.00 – ROMA, Mondadori Bookstore (Galleria Alberto Sordi, Piazza Colonna)

Cerca su A.M.I.