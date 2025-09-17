Tananai torna in veste di scrittore con “Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità”

A tre mesi di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, Bella Madonnina, Tananai torna con un annuncio a sorpresa: il 7 ottobre uscirà il suo primo libro, Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità, edito Rizzoli.

“Sto per dire una frase che non pensavo avrei mai detto in vita mia: ho scritto un libro”, ha esordito Tananai in una storia pubblicata su Instagram.

“Mi piace un sacco e sono molto fiero perché si chiama Occhi Rossi ma la copertina è blu. Si chiama così perché è la primissima frase che ho scritto della mia prima canzone, che è Volersi Male“.

Ma il titolo allude anche a un altro brano, ben più recente, Booster, in cui l’artista canta: “Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera“.

TANANAI, “Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità”

Già al #1 dei libri più venduti nella categoria “musica pop” su Amazon, Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità non è un libro motivazionale, tantomeno un’autobiografia o un romanzo. “È un casino, ma è il mio“.

Al suo interno ci si trova così di tutto: Sanremo, la piastrella rotta in casa dei nonni, i video girati in mutande, le feste rubate, le canzoni nate da uno sbaglio, l’ansia, l’amore, la pasta e fagioli, ma anche – e soprattutto – la voglia di raccontarsi davvero, senza doversi nascondere dietro un beat. E, per una volta, il racconto non è lineare.

Possiamo dunque pensare a Occhi Rossi come a un taccuino disordinato, un diario lasciato aperto sul comodino, una confessione a cuore aperto, con gli occhi rossi, ma felici.

TANANAI, “Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità”: I FIRMACOPIE

