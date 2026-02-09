9 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
Condividi su:
9 Febbraio 2026

Certificazioni FIMI settimana 06/2026: Kid Yugi da record, Olly raddoppia, Coez e Tananai consolidano

Singoli e album certificati tra nuove hit e cataloghi che continuano a crescere

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 06 del 2026 singoli e album oro e platino
Condividi su:

Certificazioni FIMI – settimana 06/2026

Nuovo aggiornamento settimanale per le certificazioni FIMI, che nella settimana 06 del 2026 fotografano un mercato ancora fortemente trainato dal repertorio italiano, ma con una presenza internazionale stabile e trasversale.

Il dato più evidente è la convivenza tra hit recenti e titoli che, a distanza di anni, consolidano la propria posizione nel tempo. Un equilibrio che conferma come le certificazioni non raccontino solo l’attualità, ma anche la capacità di un brano o di un album di restare rilevante oltre il ciclo promozionale iniziale.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 100.000 unità
  • Singoli Platino: 200.000 unità
  • Album Oro: 50.000 unità
  • Album Platino: 100.000 unità

Certificazioni FIMI Internazionali – singoli

  • Djo – End Of Beginning (Platino)
  • HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast – Golden (Platino)
  • Ed Sheeran – Azizam (Oro)

Certificazioni FIMI Internazionali – album

  • Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic – An Evening With Silk Sonic (Oro)
  • Taylor Swift – Fearless (Oro)

A seguire le certificazioni album e singoli italiani.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Marcello Sacchetta, Alex Britti e Ilenia Pastorelli giudici di Amici 25 1

Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: Angie cresce e si avvicina al serale
Ghali e Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 2

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 4

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini 5

Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Ghali in foto recente legata all’uscita di “BASTA” 6

Ghali dice “BASTA”: il nuovo brano a sorpresa è un grido senza filtri
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo le polemiche 8

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 9

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.