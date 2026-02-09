Certificazioni FIMI settimana 06/2026: Kid Yugi da record, Olly raddoppia, Coez e Tananai consolidano

Certificazioni FIMI – settimana 06/2026
Nuovo aggiornamento settimanale per le certificazioni FIMI, che nella settimana 06 del 2026 fotografano un mercato ancora fortemente trainato dal repertorio italiano, ma con una presenza internazionale stabile e trasversale.
Il dato più evidente è la convivenza tra hit recenti e titoli che, a distanza di anni, consolidano la propria posizione nel tempo. Un equilibrio che conferma come le certificazioni non raccontino solo l’attualità, ma anche la capacità di un brano o di un album di restare rilevante oltre il ciclo promozionale iniziale.
Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)
- Singoli Oro: 100.000 unità
- Singoli Platino: 200.000 unità
- Album Oro: 50.000 unità
- Album Platino: 100.000 unità
Certificazioni FIMI Internazionali – singoli
- Djo – End Of Beginning (Platino)
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast – Golden (Platino)
- Ed Sheeran – Azizam (Oro)
Certificazioni FIMI Internazionali – album
- Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic – An Evening With Silk Sonic (Oro)
- Taylor Swift – Fearless (Oro)
A seguire le certificazioni album e singoli italiani.