Gli album più venduti in Italia dal 16 al 22 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 43, tornano a Geolier: Tutto è possibile. Atto II, la nuova edizione uscita il 16 ottobre, lo riporta dalla #2 alla #1. Nei singoli debutta in vetta il brano con Lazza, Non sei più tu.

Geolier occupa otto dei primi dieci posti dei singoli e ha quattordici titoli nella Top 50. Lontano di Sfera Ebbasta, che era stato primo per quattro settimane, scende alla #5. Negli album i Fontaines D.C. debuttano alla #2 e Giorgia entra alla #3.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier torna primo, i Fontaines D.C. sono secondi e Giorgia è terza, mentre 22Simba resta alla #4 con Miria e Olly sale alla #5 con Tutta vita (sempre). Con Dio lo sa. Atto II alla #10, Geolier ha due album nella Top 10.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Tutto è possibile. Atto II Geolier ▲ 1 2 Dopamine Chamber Fontaines D.C. NEW 3 G+1 Giorgia NEW 4 Miria 22Simba = 5 Tutta vita (sempre) Olly ▲ 1 6 Vangelo Shiva ▼ 1 7 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi = 8 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▲ 2 9 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 4 10 Dio lo sa. Atto II Geolier ▲ 2 11 La bellavita Artie 5ive ▲ 3 12 Gli anni 883 ▲ 7 13 Persona Marracash ▲ 3 14 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▲ 3 15 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa ▼ 14 16 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▲ 2 17 Sono Lucio Lucio Dalla ▲ 6 18 Million Dollar Babe ANNA ▲ 2 19 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▲ 2 20 Locura Lazza ▲ 4 21 Amatore Samurai Jay ▲ 1 22 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▲ 3 23 Papercuts Linkin Park ▲ 3 24 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▼ 21 25 Per soldi e per amore Ernia ▼ 10 26 Junkie Musik TY1 ▼ 15 27 Nerissima Nerissima Serpe ▲ 4 28 X2VR Sfera Ebbasta ▲ 1 29 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 1 30 Sirio Lazza ▲ 3 31 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 4 32 Terza stagione (10 anni dopo) Emis Killa NEW 33 Santissimo Sayf ▼ 3 34 Milano Demons Reloaded Shiva ▲ 3 35 Milano Angels Reloaded Shiva = 36 Nevergreen (Perfette sconosciute) Francesco De Gregori NEW 37 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▲ 5 38 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 4 39 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▼ 1 40 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 8 41 Umile (Deluxe) Tony Boy ▼ 5 42 È finita la pace Marracash ▲ 13 43 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▲ 2 44 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 1 45 Disincanto Madame ▼ 5 46 20 Capo Plaza ▼ 5 47 Faccio un casino Coez ▼ 1 48 23 6451 thasup ▼ 4 49 La cura, in nome di Miria 22Simba ▲ 9 50 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▼ 11

Fontaines D.C. debuttano alla #2 e sono primi nel fisico

Dopamine Chamber è il quinto album dei Fontaines D.C., uscito il 16 ottobre per XL Recordings e prodotto da James Ford. Ha undici tracce, con Rosalía ospite in Where Is Gone?, la prima collaborazione del gruppo irlandese su un disco. Il gruppo aprirà Rock in Roma 2027.

Giorgia entra alla #3 con G+1, l’edizione speciale del suo album G uscita il 16 ottobre, con brani inediti e con Parafulmini, il singolo del 2 ottobre.

Francesco De Gregori debutta alla #36 con Nevergreen (Perfette sconosciute), il disco dal vivo registrato al Teatro Out Off di Milano. È uscito il 16 ottobre in digitale, in CD e in vinile, in vista dei 18 concerti nei teatri della primavera 2027.

Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa, che la settimana scorsa era primo, scende alla #15, e Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa passa dalla #3 alla #24. Mina e Levante, che erano alla #8 e alla #9, sono ora alla #83 e alla #67.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Il primo posto passa da Lontano a Non sei più tu, il brano di Geolier con Lazza. Dietro ci sono Emanuele e Andrea con Shiva alla #2, Per noi con Achille Lauro alla #3 e Winner alla #4.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Non sei più tu Geolier feat. Lazza NEW 2 Emanuele e Andrea Geolier feat. Shiva NEW 3 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▼ 1 4 Winner Geolier ▼ 1 5 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 4 6 Canzone d’amore Geolier ▼ 2 7 Leggenda Geolier NEW 8 Rione di domenica Geolier NEW 9 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▲ 3 10 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▼ 5 11 Quanto forte ti pensavo Madame ▼ 2 12 Bby Wow Karol G, Judeline e Rusowsky ▼ 1 13 Da Dio Bresh ▼ 6 14 Sottogonna Blanco ▼ 8 15 Per Emanuele Geolier NEW 16 Disfruto Carla Morrison ▼ 8 17 Autorità Geolier NEW 18 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 3 19 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 9 20 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 2 21 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 8 22 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▼ 8 23 Aspettando il miracolo Geolier NEW 24 Stelle Geolier ▲ 1 25 Casini Marracash e Guè ▼ 8 26 Balorda nostalgia Olly ▲ 1 27 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▼ 8 28 Swag Music Artie 5ive ▼ 10 29 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▼ 13 30 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 7 31 L’amore non mi basta Emma = 32 Questa domenica Olly e Juli ▲ 2 33 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 1 34 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▼ 13 35 Serenamente Juli e Bresh ▼ 7 36 Pookie (remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▼ 7 37 Davverodavvero Artie 5ive ▼ 13 38 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct ▼ 12 39 La musica non c’è Coez ▼ 1 40 Neon (Le ali) Marracash e Elisa ▼ 5 41 Ordinary Alex Warren ▼ 2 42 Bugie Shiva ▼ 6 43 Romantica Ultimo ▼ 3 44 Tutto è possibile Geolier feat. Pino Daniele NEW 45 Housewife Tate McRae NEW 46 Ogni male Capo Plaza ▼ 5 47 Amor Achille Lauro ▲ 2 48 Ne vale la pena 22Simba e Sayf ▼ 18 49 Amica Annalisa feat. Madame ▲ 6 50 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▼ 6

Sei inediti di Atto II nella Top 50 dei singoli

Tutto è possibile. Atto II ha nove tracce: tre erano già uscite come singoli (Autorità, Per noi e Winner) e sei sono inedite. Tutte e sei entrano nella Top 50 dei singoli e quattro di loro stanno nei primi otto posti.

Oltre ai due in cima alla classifica, Geolier ha Leggenda alla #7, Rione di domenica alla #8, Per Emanuele alla #15 e Aspettando il miracolo alla #23.

Fuori dalla Top 50 Angelina Mango debutta alla #66 con Vita da adulti. Nella Top 50 entra Amica, il brano di Annalisa e Madame, che sale dalla #55 alla #49.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Dopamine Chamber dei Fontaines D.C. è primo anche nel fisico, davanti a Tutto è possibile. Atto II di Geolier, a Giorgia con G+1 e a Nevergreen (Perfette sconosciute) di Francesco De Gregori. I primi quattro sono tutti usciti il 16 ottobre.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Dopamine Chamber Fontaines D.C. NEW 2 Tutto è possibile. Atto II Geolier NEW 3 G+1 Giorgia NEW 4 Nevergreen (Perfette sconosciute) Francesco De Gregori NEW 5 Terza stagione (10 anni dopo) Emis Killa NEW 6 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa ▼ 5 7 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 2 8 Dilettevoli inedite eccedenze Mina ▼ 5 9 Dell’amore il fallimento e altri passi di danza Levante ▼ 5 10 Meddle Pink Floyd NEW 11 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 1 12 Nord Sud Ovest Est 883 ▼ 1 13 Miria 22Simba ▲ 7 14 Palace for the People Greta Van Fleet ▼ 6 15 Encore Tokio Hotel NEW 16 This & That Stray Kids ▼ 4 17 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▲ 1 18 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 ▼ 3 19 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▼ 17 20 Bad Michael Jackson ▼ 4

Geolier secondo nel fisico con Atto II, Zarathustra Style scende alla #6

Zarathustra Style, che la settimana scorsa era primo nel fisico, passa alla #6. Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa, che era seconda, va alla #19, mentre Dilettevoli inedite eccedenze di Mina scende dalla #3 alla #8 e il disco di Levante dalla #4 alla #9.

Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 42. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 43, dove Bass Persuades di Miley Cyrus sale al numero 1.

Le puntate precedenti: settimana 42 · settimana 41 · settimana 40 · settimana 39 · settimana 38