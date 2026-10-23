Album e singoli più venduti in Italia: Geolier torna primo, otto brani nella Top 10 dei singoli. Giorgia sul podio
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 43 del 2026, dal 16 al 22 ottobre
di All Music Italia ·
Gli album più venduti in Italia dal 16 al 22 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 43, tornano a Geolier: Tutto è possibile. Atto II, la nuova edizione uscita il 16 ottobre, lo riporta dalla #2 alla #1. Nei singoli debutta in vetta il brano con Lazza, Non sei più tu.
Geolier occupa otto dei primi dieci posti dei singoli e ha quattordici titoli nella Top 50. Lontano di Sfera Ebbasta, che era stato primo per quattro settimane, scende alla #5. Negli album i Fontaines D.C. debuttano alla #2 e Giorgia entra alla #3.
Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Geolier torna primo, i Fontaines D.C. sono secondi e Giorgia è terza, mentre 22Simba resta alla #4 con Miria e Olly sale alla #5 con Tutta vita (sempre). Con Dio lo sa. Atto II alla #10, Geolier ha due album nella Top 10.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Tutto è possibile. Atto II
|Geolier
|▲ 1
|2
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|NEW
|3
|G+1
|Giorgia
|NEW
|4
|Miria
|22Simba
|=
|5
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|▲ 1
|6
|Vangelo
|Shiva
|▼ 1
|7
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|=
|8
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▲ 2
|9
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▲ 4
|10
|Dio lo sa. Atto II
|Geolier
|▲ 2
|11
|La bellavita
|Artie 5ive
|▲ 3
|12
|Gli anni
|883
|▲ 7
|13
|Persona
|Marracash
|▲ 3
|14
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▲ 3
|15
|Zarathustra Style
|Fabri Fibra e Neffa
|▼ 14
|16
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|▲ 2
|17
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▲ 6
|18
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▲ 2
|19
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▲ 2
|20
|Locura
|Lazza
|▲ 4
|21
|Amatore
|Samurai Jay
|▲ 1
|22
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▲ 3
|23
|Papercuts
|Linkin Park
|▲ 3
|24
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|▼ 21
|25
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▼ 10
|26
|Junkie Musik
|TY1
|▼ 15
|27
|Nerissima
|Nerissima Serpe
|▲ 4
|28
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▲ 1
|29
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▼ 1
|30
|Sirio
|Lazza
|▲ 3
|31
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▼ 4
|32
|Terza stagione (10 anni dopo)
|Emis Killa
|NEW
|33
|Santissimo
|Sayf
|▼ 3
|34
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▲ 3
|35
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|=
|36
|Nevergreen (Perfette sconosciute)
|Francesco De Gregori
|NEW
|37
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▲ 5
|38
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▼ 4
|39
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▼ 1
|40
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 8
|41
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▼ 5
|42
|È finita la pace
|Marracash
|▲ 13
|43
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 2
|44
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 1
|45
|Disincanto
|Madame
|▼ 5
|46
|20
|Capo Plaza
|▼ 5
|47
|Faccio un casino
|Coez
|▼ 1
|48
|23 6451
|thasup
|▼ 4
|49
|La cura, in nome di Miria
|22Simba
|▲ 9
|50
|(What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition)
|Oasis
|▼ 11
Fontaines D.C. debuttano alla #2 e sono primi nel fisico
Dopamine Chamber è il quinto album dei Fontaines D.C., uscito il 16 ottobre per XL Recordings e prodotto da James Ford. Ha undici tracce, con Rosalía ospite in Where Is Gone?, la prima collaborazione del gruppo irlandese su un disco. Il gruppo aprirà Rock in Roma 2027.
Giorgia entra alla #3 con G+1, l’edizione speciale del suo album G uscita il 16 ottobre, con brani inediti e con Parafulmini, il singolo del 2 ottobre.
Francesco De Gregori debutta alla #36 con Nevergreen (Perfette sconosciute), il disco dal vivo registrato al Teatro Out Off di Milano. È uscito il 16 ottobre in digitale, in CD e in vinile, in vista dei 18 concerti nei teatri della primavera 2027.
Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa, che la settimana scorsa era primo, scende alla #15, e Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa passa dalla #3 alla #24. Mina e Levante, che erano alla #8 e alla #9, sono ora alla #83 e alla #67.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Il primo posto passa da Lontano a Non sei più tu, il brano di Geolier con Lazza. Dietro ci sono Emanuele e Andrea con Shiva alla #2, Per noi con Achille Lauro alla #3 e Winner alla #4.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Non sei più tu
|Geolier feat. Lazza
|NEW
|2
|Emanuele e Andrea
|Geolier feat. Shiva
|NEW
|3
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▼ 1
|4
|Winner
|Geolier
|▼ 1
|5
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▼ 4
|6
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼ 2
|7
|Leggenda
|Geolier
|NEW
|8
|Rione di domenica
|Geolier
|NEW
|9
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▲ 3
|10
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|▼ 5
|11
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▼ 2
|12
|Bby Wow
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▼ 1
|13
|Da Dio
|Bresh
|▼ 6
|14
|Sottogonna
|Blanco
|▼ 8
|15
|Per Emanuele
|Geolier
|NEW
|16
|Disfruto
|Carla Morrison
|▼ 8
|17
|Autorità
|Geolier
|NEW
|18
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 3
|19
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 9
|20
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▲ 2
|21
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 8
|22
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▼ 8
|23
|Aspettando il miracolo
|Geolier
|NEW
|24
|Stelle
|Geolier
|▲ 1
|25
|Casini
|Marracash e Guè
|▼ 8
|26
|Balorda nostalgia
|Olly
|▲ 1
|27
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▼ 8
|28
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 10
|29
|La Graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▼ 13
|30
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 7
|31
|L’amore non mi basta
|Emma
|=
|32
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▲ 2
|33
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 1
|34
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|▼ 13
|35
|Serenamente
|Juli e Bresh
|▼ 7
|36
|Pookie (remix)
|Aya Nakamura feat. Capo Plaza
|▼ 7
|37
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼ 13
|38
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|▼ 12
|39
|La musica non c’è
|Coez
|▼ 1
|40
|Neon (Le ali)
|Marracash e Elisa
|▼ 5
|41
|Ordinary
|Alex Warren
|▼ 2
|42
|Bugie
|Shiva
|▼ 6
|43
|Romantica
|Ultimo
|▼ 3
|44
|Tutto è possibile
|Geolier feat. Pino Daniele
|NEW
|45
|Housewife
|Tate McRae
|NEW
|46
|Ogni male
|Capo Plaza
|▼ 5
|47
|Amor
|Achille Lauro
|▲ 2
|48
|Ne vale la pena
|22Simba e Sayf
|▼ 18
|49
|Amica
|Annalisa feat. Madame
|▲ 6
|50
|Talk to You
|Anotr feat. 54 Ultra
|▼ 6
Sei inediti di Atto II nella Top 50 dei singoli
Tutto è possibile. Atto II ha nove tracce: tre erano già uscite come singoli (Autorità, Per noi e Winner) e sei sono inedite. Tutte e sei entrano nella Top 50 dei singoli e quattro di loro stanno nei primi otto posti.
Oltre ai due in cima alla classifica, Geolier ha Leggenda alla #7, Rione di domenica alla #8, Per Emanuele alla #15 e Aspettando il miracolo alla #23.
Fuori dalla Top 50 Angelina Mango debutta alla #66 con Vita da adulti. Nella Top 50 entra Amica, il brano di Annalisa e Madame, che sale dalla #55 alla #49.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Dopamine Chamber dei Fontaines D.C. è primo anche nel fisico, davanti a Tutto è possibile. Atto II di Geolier, a Giorgia con G+1 e a Nevergreen (Perfette sconosciute) di Francesco De Gregori. I primi quattro sono tutti usciti il 16 ottobre.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|NEW
|2
|Tutto è possibile. Atto II
|Geolier
|NEW
|3
|G+1
|Giorgia
|NEW
|4
|Nevergreen (Perfette sconosciute)
|Francesco De Gregori
|NEW
|5
|Terza stagione (10 anni dopo)
|Emis Killa
|NEW
|6
|Zarathustra Style
|Fabri Fibra e Neffa
|▼ 5
|7
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▼ 2
|8
|Dilettevoli inedite eccedenze
|Mina
|▼ 5
|9
|Dell’amore il fallimento e altri passi di danza
|Levante
|▼ 5
|10
|Meddle
|Pink Floyd
|NEW
|11
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 1
|12
|Nord Sud Ovest Est
|883
|▼ 1
|13
|Miria
|22Simba
|▲ 7
|14
|Palace for the People
|Greta Van Fleet
|▼ 6
|15
|Encore
|Tokio Hotel
|NEW
|16
|This & That
|Stray Kids
|▼ 4
|17
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▲ 1
|18
|Hanno ucciso l’Uomo Ragno
|883
|▼ 3
|19
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|▼ 17
|20
|Bad
|Michael Jackson
|▼ 4
Geolier secondo nel fisico con Atto II, Zarathustra Style scende alla #6
Zarathustra Style, che la settimana scorsa era primo nel fisico, passa alla #6. Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa, che era seconda, va alla #19, mentre Dilettevoli inedite eccedenze di Mina scende dalla #3 alla #8 e il disco di Levante dalla #4 alla #9.
Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 42. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 43, dove Bass Persuades di Miley Cyrus sale al numero 1.
Le puntate precedenti: settimana 42 · settimana 41 · settimana 40 · settimana 39 · settimana 38
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