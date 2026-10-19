Le certificazioni FIMI della settimana 42 del 2026 portano Nayt al disco d’oro con Prima che, il brano con cui ha debuttato a Sanremo. Emis Killa e Jake La Furia arrivano al terzo platino con 17, album del 2020, mentre Bad Bunny sale al quarto con Un Verano Sin Ti.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 19 ottobre 2026:

Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità

– Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 3° platino richiede oltre 150.000 unità e il 4° oltre 200.000. Per i singoli ne vale 200.000, quindi il 2° platino richiede oltre 400.000. Il diamante è a 500.000 unità per gli album e a 2.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 42

Bad Bunny sale al quarto platino con Un Verano Sin Ti, album uscito il 6 maggio 2022 e arrivato al terzo platino alla settimana 35 del 2025. Platino anche per Mezmerize dei System of a Down, del 17 maggio 2005, e per l’omonimo album dei Cigarettes After Sex, del 9 giugno 2017.

I dischi d’oro sono cinque: Take Off Your Pants and Jacket dei Blink-182, del 12 giugno 2001, Dark Sky Island di Enya, del 20 novembre 2015, A/B dei Kaleo, del 10 giugno 2016, Meet the Woo di Pop Smoke, del 26 luglio 2019, e The New Abnormal dei The Strokes, del 10 aprile 2020.

Titolo Artista Certificazione Un Verano Sin Ti Bad Bunny 4× Platino Mezmerize System of a Down Platino Cigarettes After Sex Cigarettes After Sex Platino Take Off Your Pants and Jacket Blink-182 Oro Dark Sky Island Enya Oro A/B Kaleo Oro Meet the Woo Pop Smoke Oro The New Abnormal The Strokes Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 42

Oro per Self Aware dei Temper City, singolo pubblicato il 15 febbraio 2026 e certificato a otto mesi dall’uscita. È l’unica certificazione internazionale tra i singoli della settimana.

Titolo Artista Certificazione Self Aware Temper City Oro

Album italiani certificati nella settimana 42: Emis Killa e Jake La Furia al terzo platino con 17

17 di Emis Killa e Jake La Furia, album uscito il 17 settembre 2020, arriva al terzo platino. Glocky ottiene il platino con Northside Melodies, album del 31 maggio 2024 che era al disco d’oro dalla settimana 40 del 2025.

Oro per Odio la sad di La Sad, uscito il 5 aprile 2024, e per Le nuvole di Fabrizio De André, album pubblicato il 24 settembre 1990, trentasei anni prima della certificazione.

Titolo Artista Certificazione 17 Emis Killa & Jake La Furia 3× Platino Northside Melodies Glocky Platino Odio la sad La Sad Oro Le nuvole Fabrizio De André Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 42: Nayt disco d’oro con Prima che

Nayt ottiene il disco d’oro con Prima che, il brano uscito il 25 febbraio con cui ha debuttato al Festival di Sanremo 2026. Oro anche per Eroina di Kid Yugi e Tutti Fenomeni, del 30 gennaio 2026, e per Tu di Artie 5ive, del 28 marzo 2025.

Titolo Artista Certificazione Prima che Nayt Oro Eroina Kid Yugi & Tutti Fenomeni Oro Tu Artie 5ive Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e come si calcolano le unità, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream per il disco d’oro: calcolatore e soglie FIMI.