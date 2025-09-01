Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d’oro con il suo “Io non sarei”. Grande successo per Bad bunny

Certificazioni FIMI settimana 35, lunedì 1 settembre 2025.
Diversi brani dell’estate, da Alfa ai Pinguini Tattici Nucleari, ottengono nuove certificazioni. Alessandra Amoroso certifica il suo ultimo album uscito meno di tre mesi fa.
Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 35 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Nessun singoli internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Continua il grande successo in Italia, non scontato per gli album internazionali, di Un verano sin ti di bad bunny che si aggiudica il triplo disco di platino. Doppio platino invece per Mamma mia! The Movie sound.
Disco d’oro in era FIMI per Let it bleed dei Rolling Stones.
