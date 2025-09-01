1 Settembre 2025
Certificazioni FIMI
1 Settembre 2025

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d’oro con il suo “Io non sarei”. Grande successo per Bad bunny

Arrivano questa settimana i dischi di platino per i brani dell'estate (che sta finendo)

Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025
Certificazioni FIMI settimana 35, lunedì 1 settembre 2025.

Diversi brani dell’estate, da Alfa ai Pinguini Tattici Nucleari, ottengono nuove certificazioni. Alessandra Amoroso certifica il suo ultimo album uscito meno di tre mesi fa.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 35 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singoli internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Continua il grande successo in Italia, non scontato per gli album internazionali, di Un verano sin ti  di bad bunny che si aggiudica il triplo disco di platino. Doppio platino invece per Mamma mia! The Movie sound.

Disco d’oro in era FIMI per Let it bleed dei Rolling Stones.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI della settimana 33 del 2025 a singoli e album italiani.

