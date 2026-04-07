Nayt annuncia il Noi Individui Tour, il tour nei palasport in programma a novembre 2026, mentre in radio arriva il nuovo singolo Forte, estratto dall’album io Individuo, attualmente ai vertici della classifica FIMI. Un progetto live che accompagna il momento centrale del percorso artistico del rapper romano.

Nayt tour 2026: le date dei concerti

3 novembre 2026 – Palaflorio – Bari

5 novembre 2026 – Kioene Arena – Padova

7 novembre 2026 – Unipol Forum – Milano

9 novembre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

11 novembre 2026 – Palapartenope – Napoli

Il nuovo tour di Nayt

Il Noi Individui Tour arriva dopo il ciclo di concerti nei club e le recenti date nei palasport tra Roma e Milano. Il nuovo progetto live segna un ulteriore passaggio nella dimensione dal vivo di Nayt, che porta nei grandi spazi indoor un repertorio sempre più strutturato e coerente con l’evoluzione musicale degli ultimi lavori.

Il percorso di Nayt

Con oltre dieci anni di carriera, Nayt (William Mezzanotte) ha costruito un’identità riconoscibile tra rap e scrittura cantautorale. In catalogo tre album certificati Oro e due Platino, tra cui DOOM e HABITAT. Dopo Lettera Q e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Prima che, il nuovo album io Individuo debutta al primo posto della classifica FIMI, consolidando il suo posizionamento nel panorama italiano.

La scaletta del tour Noi Individui Tour

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti di io Individuo, tra cui il singolo Forte, insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Nayt. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

Le informazioni su apertura vendite e prevendite saranno comunicate sui circuiti ufficiali.

Foto: Alessio Albi

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