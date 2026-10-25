3D torna con Nayt in Senza Armi. Il singolo, pubblicato dallo stesso 3D, è uscito venerdì 23 ottobre 2026 su tutti i digital store e in radio, dopo l’album Empirìa dell’aprile 2024, in cui Nayt compare fra gli ospiti.

3D e Nayt, il significato di Senza Armi

Il brano parte da una domanda: cosa resta di una persona quando smette di vivere come una guerra le relazioni, le ambizioni e le fragilità? In Senza Armi disarmarsi non è una resa ma un gesto di coraggio, che serve a separare ciò che si è da ciò che si pensa di dover diventare.

Nei suoi versi Nayt mette a confronto chi siamo davvero con quello che mostriamo agli altri e riflette sulla paura di perdere le cose importanti per il bisogno di affermarsi. La copertina mostra una falena dalle ali chiare con una sottile spaccatura su un’ala.

Nelle pagelle dei nuovi singoli del 23 ottobre di Alvise Salerno, Senza Armi è una delle due Golden Song della settimana, insieme al brano di Battista.

Credits del brano ▸ Artista · 3D feat. Nayt

· 3D feat. Nayt ▸ Titolo · Senza Armi

· Senza Armi ▸ Autori · William Mezzanotte, Davide D’Onofrio, Walter Babbini, Emanuele Maracchioni

· William Mezzanotte, Davide D’Onofrio, Walter Babbini, Emanuele Maracchioni ▸ Produttore · 3D, 23 TheMiracle

Chi è 3D

Davide D’Onofrio, in arte 3D, è un produttore romano che lavora anche come sound engineer e DJ. Nel 2005 ha fondato il Bunker Studio, diventato negli anni un punto di riferimento per artisti di tutta Italia.

Nella sua carriera 3D ha collaborato con Nayt, Achille Lauro, Gemitaiz, MadMan, Danno, Primo Brown, Clementino, Mezzosangue e Rancore. Nel 2024 ha pubblicato l’album Empirìa, seguito dalla versione deluxe Empirìa (Deluxe Edition).