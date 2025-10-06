6 Ottobre 2025
di
Certificazioni FIMI
6 Ottobre 2025

Certificazioni FIMI 40: è la settimana del pop con PTN, Olly, Alfa e Jovanotti

Nessun progetto internazionale, album o singoli, ottiene certificazioni questa settimana

Pinguini Tattici Nucleari, Olly, Alfa e Jovanotti tra i protagonisti delle certificazioni FIMI della settimana 40 del 2025
Certificazioni FIMI settimana 40, lunedì 6 ottobre 2025.

Settimana con diversi album certificati e in cui spiccano gli artisti pop. Dai Pinguini Tattici Nucleari ad Alfa, da Olly a Jovanotti.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 40 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale certificato questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale certificato questa settimana.

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 40 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.

Cerca su A.M.I.