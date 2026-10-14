Angelina Mango, Vita da adulti: il nuovo singolo esce venerdì 16 ottobre
Il singolo esce per LaTarma Records, in distribuzione ADA e Warner Music.
di All Music Italia ·
Angelina Mango pubblica venerdì 16 ottobre il nuovo singolo Vita da adulti, per LaTarma Records, in distribuzione ADA e Warner Music. L’annuncio è arrivato mercoledì 14 ottobre su Instagram, a un anno esatto dall’uscita dell’album caramé, il 16 ottobre 2025.
Nel post la cantante scrive che “comincia la vita da adulti”. L’immagine che accompagna l’annuncio la mostra di spalle, con un abito viola scuro, su un prato davanti a una gradinata, con il titolo del singolo in basso a destra.
L’annuncio è stato anticipato da un breve video che mostrava Angelina Mango di spalle, ospite a un matrimonio, girarsi di scatto verso la telecamera con un sottofondo d’archi.
Testo di Vita da adulti di Angelina Mango
Il testo sarà disponibile da venerdì 16 ottobre, con l’uscita del brano.
Quanto AMI Angelina?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.