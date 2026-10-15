Geolier, Per Emanuele: i tradimenti, il dolore e un ritratto di sé in terza persona
di All Music Italia ·
Testo e significato di PER EMANUELE, la traccia che apre TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, il disco di Geolier uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Parla di tradimenti, di un dolore che non passa e del rapper che si racconta in terza persona.
Leggi subito il testo integrale ↓
Il titolo porta il nome di battesimo del rapper, Emanuele Palumbo. Non è l’unica traccia con il suo nome: nella tracklist c’è anche EMANUELE E ANDREA, il brano in coppia con Shiva.
ASCOLTA O ACQUISTA L’ALBUM
In qualità di Affiliato Amazon e Feltrinelli, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per te il prezzo non cambia.
Il significato di PER EMANUELE di Geolier
Nella prima strofa Geolier racconta di aver consumato le matite per scrivere i nomi di chi lo ha tradito: il quaderno è finito, la lista no. Ammette di non aver imparato a capire, e nemmeno a tradire a sua volta chi lo ha appena tradito.
Poi immagina il giorno in cui Dio gli concederà un minuto da solo accanto a una persona che non nomina: quel giorno, dice, dimenticherà tutto, lo guarderà e resterà in silenzio. Subito dopo parla della famiglia: nessuno vuole bene alla madre quanto il padre, nessuno vuole bene a lui quanto la madre.
Nella seconda parte c’è il dolore per un ragazzo che si sveglia senza un domani e non ha nemmeno qualcuno a cui mandare un messaggio. Il dolore, canta Geolier, non se ne va: ci si abitua, e a volte diventa un compagno di vita.
Nella chiusura il rapper parla di un certo Manuele come di un estraneo: uno salito fra i ricchi che a Monte Carlo per la Formula 1 non sa nemmeno se le auto vanno a benzina. Poi l’ultima riga: lo conosce bene, è come se fosse lui.
Il prossimo appuntamento dal vivo di Geolier si chiama Napoli è casa tua: sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona dal 9 al 15 giugno 2027, già tutti sold out. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.
Testo di PER EMANUELE di Geolier
Agg consumat tutt ‘e pont re matit
p scriver e nomm ‘e chi ma tradit
È fernut o quadern invec
p chill là ca m’ann ancor tradit
Pcchè fors ‘ra l’ultima vot
nu m’agg imparat a capì
e manc a tradì chi m’appen tradit
nun c sta a luce ‘ndo core ‘e chi
nu cumbatt p’almen na vot ‘nda vit
‘O cor riscald ‘na person p terr
ca nun s mov e fa fridd
‘O juorn ca Dio m conced
nu minut sul ij e iss a vicin
Quann succerarrà m scordaragg tutt cos
‘O guard sul e sto zitt
Chissà arò stev scritt, anzi no, chi l’ha scritt
E si nun c’ess riuscit, cu chi stess riunit?
O rlor m’è frat, o surris m’è figl,
Tutt a vita mij è long, n’agg vissut 5
Nisciun vo ben a mammà comm a vo ben patm, manc ij
Nisciun vo ben a me comm m vo ben mammm, sul ij
Nisciun a me ma ritt brav, prim ca er evident
Ij nun perd, m ‘mbar
L’inchiostr m copre tutt o corp, ‘nu vec nemmanc chiù ‘e pil
Oltr ‘e ferit, ‘nda guerr ij nu stong in pericol, song o ripar
Ij song Genesi primo capitolo, primo versetto, chill a prima rig,
ij song a port, so a chiav, ij song o prim re chiù fortunat, si ca ce l’a fatt però c’a pruvat,
a fratm ress tutt cos in regal p quant è cuntent ca ce l’agg fatt,
e ancor nun è dett ca ce l’agg fatt,
O cor se ferm p quattr sicond si pens ca ‘o perd e nun ‘o vec riman,
nu uajon s scet e nun ten riman, e nun c ven nemmanc e mannà nu messagg,
pcchè nu ten nemmanc a chi c’addà mannà nu messagg,
m rà pur o diritt a mè ca o poss raccuntà
ma che fa?
O dolor nu s lev, t’abitua,
ogni tant t’è pur cumpagn ‘nda vit
è na luc nde cos cchiù fint, ma è nu mur ‘nde cos ca t’issà tenè
e vot m chied se è over ca e stell in realtà nun esistn cchiù
e nun è over che e sord nu t fann felic
No pnsà a Manuele
chill nu capisc nient, è sul nu pezzent sagliut
ca mo sta miezz e ricch e vò fa verè ca c piac stu rilog ma nu capisc nient,
Sta a Montecarlo pà F1 e nu sap nemmanc si vann a benzin,
No pnzà, è nu povr Dij,
Ij o conosc buon ca è com foss ij… com foss ij
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Quanto AMI Geolier?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto: ufficio stampa