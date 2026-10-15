Testo e significato di PER EMANUELE, la traccia che apre TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, il disco di Geolier uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Parla di tradimenti, di un dolore che non passa e del rapper che si racconta in terza persona.

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Il titolo porta il nome di battesimo del rapper, Emanuele Palumbo. Non è l’unica traccia con il suo nome: nella tracklist c’è anche EMANUELE E ANDREA, il brano in coppia con Shiva.

Il significato di PER EMANUELE di Geolier

Nella prima strofa Geolier racconta di aver consumato le matite per scrivere i nomi di chi lo ha tradito: il quaderno è finito, la lista no. Ammette di non aver imparato a capire, e nemmeno a tradire a sua volta chi lo ha appena tradito.

Poi immagina il giorno in cui Dio gli concederà un minuto da solo accanto a una persona che non nomina: quel giorno, dice, dimenticherà tutto, lo guarderà e resterà in silenzio. Subito dopo parla della famiglia: nessuno vuole bene alla madre quanto il padre, nessuno vuole bene a lui quanto la madre.

Nella seconda parte c’è il dolore per un ragazzo che si sveglia senza un domani e non ha nemmeno qualcuno a cui mandare un messaggio. Il dolore, canta Geolier, non se ne va: ci si abitua, e a volte diventa un compagno di vita.

Nella chiusura il rapper parla di un certo Manuele come di un estraneo: uno salito fra i ricchi che a Monte Carlo per la Formula 1 non sa nemmeno se le auto vanno a benzina. Poi l’ultima riga: lo conosce bene, è come se fosse lui.

Il prossimo appuntamento dal vivo di Geolier si chiama Napoli è casa tua: sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona dal 9 al 15 giugno 2027, già tutti sold out. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.

Credits del brano ▸ Artista · Geolier

· Geolier ▸ Titolo · PER EMANUELE

Testo di PER EMANUELE di Geolier

Agg consumat tutt ‘e pont re matit

p scriver e nomm ‘e chi ma tradit

È fernut o quadern invec

p chill là ca m’ann ancor tradit

Pcchè fors ‘ra l’ultima vot

nu m’agg imparat a capì

e manc a tradì chi m’appen tradit

nun c sta a luce ‘ndo core ‘e chi

nu cumbatt p’almen na vot ‘nda vit

‘O cor riscald ‘na person p terr

ca nun s mov e fa fridd

‘O juorn ca Dio m conced

nu minut sul ij e iss a vicin

Quann succerarrà m scordaragg tutt cos

‘O guard sul e sto zitt

Chissà arò stev scritt, anzi no, chi l’ha scritt

E si nun c’ess riuscit, cu chi stess riunit?

O rlor m’è frat, o surris m’è figl,

Tutt a vita mij è long, n’agg vissut 5

Nisciun vo ben a mammà comm a vo ben patm, manc ij

Nisciun vo ben a me comm m vo ben mammm, sul ij

Nisciun a me ma ritt brav, prim ca er evident

Ij nun perd, m ‘mbar

L’inchiostr m copre tutt o corp, ‘nu vec nemmanc chiù ‘e pil

Oltr ‘e ferit, ‘nda guerr ij nu stong in pericol, song o ripar

Ij song Genesi primo capitolo, primo versetto, chill a prima rig,

ij song a port, so a chiav, ij song o prim re chiù fortunat, si ca ce l’a fatt però c’a pruvat,

a fratm ress tutt cos in regal p quant è cuntent ca ce l’agg fatt,

e ancor nun è dett ca ce l’agg fatt,

O cor se ferm p quattr sicond si pens ca ‘o perd e nun ‘o vec riman,

nu uajon s scet e nun ten riman, e nun c ven nemmanc e mannà nu messagg,

pcchè nu ten nemmanc a chi c’addà mannà nu messagg,

m rà pur o diritt a mè ca o poss raccuntà

ma che fa?

O dolor nu s lev, t’abitua,

ogni tant t’è pur cumpagn ‘nda vit

è na luc nde cos cchiù fint, ma è nu mur ‘nde cos ca t’issà tenè

e vot m chied se è over ca e stell in realtà nun esistn cchiù

e nun è over che e sord nu t fann felic

No pnsà a Manuele

chill nu capisc nient, è sul nu pezzent sagliut

ca mo sta miezz e ricch e vò fa verè ca c piac stu rilog ma nu capisc nient,

Sta a Montecarlo pà F1 e nu sap nemmanc si vann a benzin,

No pnzà, è nu povr Dij,

Ij o conosc buon ca è com foss ij… com foss ij

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa