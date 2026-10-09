Gli album più venduti in Italia dal 2 all’8 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 41, vedono Geolier tornare al numero 1 con Tutto è possibile, due settimane dopo aver ceduto il primo posto a 22Simba. Nei singoli, Lontano di Sfera Ebbasta resta primo per la terza settimana.

Winner di Geolier, uscito il 2 ottobre, debutta alla #2 dei singoli. Nel fisico, Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles entra al primo posto, mentre Ariete è alla #2 con Tutti tornano a casa, il disco che nella classifica generale debutta alla #6.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier riprende la #1, mentre Miria di 22Simba scende alla #2. Vangelo di Shiva è alla #3, Tutta vita (sempre) di Olly alla #4 e Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi alla #5. Mustang di Biagio Antonacci, che la settimana scorsa era entrato alla #3, non compare più nella Top 100.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Tutto è possibile Geolier ▲ 1 2 Miria 22Simba ▼ 1 3 Vangelo Shiva ▲ 1 4 Tutta vita (sempre) Olly ▲ 1 5 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 1 6 Tutti tornano a casa Ariete NEW 7 Rubber Soul (Special Edition) The Beatles NEW 8 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 1 9 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▲ 1 10 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 2 11 La bellavita Artie 5ive = 12 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny = 13 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▲ 1 14 Million Dollar Babe ANNA ▼ 1 15 Persona Marracash ▲ 1 16 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 1 17 Papercuts Linkin Park ▲ 1 18 Locura Lazza ▲ 6 19 Gli anni 883 ▲ 7 20 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▲ 3 21 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 12 22 Amatore Samurai Jay ▼ 3 23 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 3 24 Per soldi e per amore Ernia ▲ 4 25 X2VR Sfera Ebbasta ▲ 2 26 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▲ 8 27 Santissimo Sayf ▲ 5 28 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 3 29 Rockstar Sfera Ebbasta ▲ 1 30 Milano Angels Reloaded Shiva ▲ 6 31 La donna, il sogno & il grande incubo 883 NEW 32 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▼ 11 33 Umile (Deluxe) Tony Boy ▲ 7 34 Sirio Lazza ▲ 9 35 The Goldfather GDeluxe Flaco G NEW 36 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▲ 3 37 20 Capo Plaza ▲ 1 38 Disincanto Madame ▼ 1 39 Milano Demons Reloaded Shiva ▲ 2 40 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▲ 4 41 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▲ 4 42 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▲ 5 43 Il mio lato peggiore Luchè ▲ 6 44 Faccio un casino Coez ▲ 7 45 Ma io sono fuoco Annalisa ▲ 1 46 Trauma Tony Boy ▲ 22 47 Vera baddie ANNA ▲ 6 48 The Life of a Showgirl: The Encore Taylor Swift ▼ 31 49 Nord Sud Ovest Est 883 NEW 50 La cura, in nome di Miria 22Simba ▼ 2

Ariete debutta alla #6 con Tutti tornano a casa

Tutti tornano a casa è il terzo album di Ariete, pubblicato il 2 ottobre. Contiene dodici brani, quattro dei quali duetti con Angelina Mango, Fulminacci, Tredici Pietro e prima stanza a destra.

Alla #7 entra Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, la nuova edizione dell’album del 1965 uscita il 2 ottobre. Alla #87 debutta Amore a dismisura di Paola Turci, il primo disco di inediti dopo sette anni, pubblicato per BMG solo in formato fisico.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue in uscita l’11 dicembre, è in vetta per la terza settimana. Winner di Geolier entra alla #2, mentre Per noi con Achille Lauro scende alla #3 e Canzone d’amore alla #4.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Lontano Sfera Ebbasta = 2 Winner Geolier NEW 3 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▼ 1 4 Canzone d’amore Geolier ▼ 1 5 Sottogonna Blanco ▼ 1 6 Disfruto Carla Morrison ▼ 1 7 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▼ 1 8 Da Dio Bresh ▼ 1 9 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 1 10 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 5 11 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▲ 2 12 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 2 13 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▲ 1 14 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 2 15 Bby Wow Karol G, Judeline e Rusowsky ▲ 3 16 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▲ 8 17 Swag Music Artie 5ive ▼ 6 18 Casini Marracash e Guè ▲ 13 19 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 3 20 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▼ 3 21 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▲ 12 22 Ne vale la pena 22Simba e Sayf ▲ 6 23 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▲ 2 24 Bugie Shiva ▼ 4 25 Una bara per due Tony Boy ▲ 23 26 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct ▼ 7 27 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 4 28 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 7 29 White Girl Wasted ANNA ▼ 2 30 L’amore non mi basta Emma ▼ 1 31 Questa domenica Olly e Juli ▼ 1 32 Serenamente Juli e Bresh ▲ 17 33 Stelle Geolier ▲ 22 34 Romantica Ultimo ▼ 8 35 Tutto Ultimo ▼ 19 36 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▼ 4 37 Sipario 22Simba e Promessa ▼ 16 38 Balorda nostalgia Olly ▼ 1 39 Pookie (remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▲ 21 40 Ordinary Alex Warren ▲ 1 41 La musica non c’è Coez ▲ 15 42 Ogni male Capo Plaza = 43 Training Season Dua Lipa ▲ 2 44 Boss Dipinto e Fresh Beatz ▼ 6 45 Jamaican (Bam Bam) Hugel e Solto (Fr) ▼ 9 46 Wonderwall Oasis ▼ 6 47 Amor Achille Lauro ▼ 13 48 Obsessed Shiva e ANNA ▼ 2 49 Neon Sfera Ebbasta e Shiva ▲ 2 50 Non mi innamorerò Pucho, Mia e Cristy ▲ 7

Geolier ha otto canzoni nella Top 100, 22Simba scende a cinque

Geolier, che il 16 ottobre pubblica Tutto è possibile. Atto II, porta otto brani nella Top 100. Oltre a Winner, Per noi e Canzone d’amore, ci sono 2 giorni di fila alla #11, Bad Bad Bad con Shiva alla #13, Stelle alla #33, Autorità alla #80 e Arcobaleno con Anuel AA alla #85.

22Simba passa da dieci a cinque canzoni nella Top 100: Ne vale la pena con Sayf è alla #22, Sipario con Promessa alla #37, Freedom alla #51, Miria alla #86 e 1/1 con 18K alla #89.

Tony Boy sale dalla #48 alla #25 con Una bara per due, mentre Marracash e Guè salgono dalla #31 alla #18 con Casini. Serenamente di Juli e Bresh passa dalla #49 alla #32, nella settimana in cui è anche prima in radio.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles è primo nel fisico, davanti a Tutti tornano a casa di Ariete. Mustang di Biagio Antonacci, che la settimana scorsa era primo, scende alla #14 e Miria di 22Simba passa dalla #2 alla #10.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Rubber Soul (Special Edition) The Beatles NEW 2 Tutti tornano a casa Ariete NEW 3 Nord Sud Ovest Est 883 NEW 4 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▲ 4 5 Amore a dismisura Paola Turci NEW 6 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 NEW 7 La donna, il sogno & il grande incubo 883 NEW 8 Rispetto (40th Anniversary Edition) Zucchero NEW 9 Anniversari Collection Amedeo Minghi NEW 10 Miria 22Simba ▼ 8 11 This & That Stray Kids ▲ 3 12 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▼ 1 13 Bad Michael Jackson ▼ 1 14 Mustang Biagio Antonacci ▼ 13 15 Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) Pink Floyd ▼ 2 16 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 11 17 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▲ 3 18 Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Linkin Park ▼ 11 19 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 2 20 Cicale Malika Ayane ▼ 4

Tre album degli 883 nella Top 10 del fisico

Nord Sud Ovest Est degli 883 è alla #3, Hanno ucciso l’Uomo Ragno alla #6 e La donna, il sogno & il grande incubo alla #7. Tutti e tre entrano nella settimana della serie Sky sugli 883: dopo il weekend alla Pelota di Milano (3 e 4 ottobre), la seconda stagione arriva il 9 ottobre.

Amore a dismisura di Paola Turci è alla #5 e Anniversari Collection di Amedeo Minghi alla #9: entrambi sono usciti il 2 ottobre. Rispetto (40th Anniversary Edition) di Zucchero entra alla #8, mentre Thriller (40th Anniversary Edition) di Michael Jackson sale dalla #8 alla #4.

Le certificazioni della settimana sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 41, dove Serenamente di Juli e Bresh sale al numero 1.

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