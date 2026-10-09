Album e singoli più venduti in Italia: Geolier torna primo, Winner debutta alla #2
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 41 del 2026, dal 2 all’8 ottobre
di All Music Italia ·
Gli album più venduti in Italia dal 2 all’8 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 41, vedono Geolier tornare al numero 1 con Tutto è possibile, due settimane dopo aver ceduto il primo posto a 22Simba. Nei singoli, Lontano di Sfera Ebbasta resta primo per la terza settimana.
Winner di Geolier, uscito il 2 ottobre, debutta alla #2 dei singoli. Nel fisico, Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles entra al primo posto, mentre Ariete è alla #2 con Tutti tornano a casa, il disco che nella classifica generale debutta alla #6.
Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Geolier riprende la #1, mentre Miria di 22Simba scende alla #2. Vangelo di Shiva è alla #3, Tutta vita (sempre) di Olly alla #4 e Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi alla #5. Mustang di Biagio Antonacci, che la settimana scorsa era entrato alla #3, non compare più nella Top 100.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Tutto è possibile
|Geolier
|▲ 1
|2
|Miria
|22Simba
|▼ 1
|3
|Vangelo
|Shiva
|▲ 1
|4
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|▲ 1
|5
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▲ 1
|6
|Tutti tornano a casa
|Ariete
|NEW
|7
|Rubber Soul (Special Edition)
|The Beatles
|NEW
|8
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▼ 1
|9
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▲ 1
|10
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▼ 2
|11
|La bellavita
|Artie 5ive
|=
|12
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|=
|13
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▲ 1
|14
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼ 1
|15
|Persona
|Marracash
|▲ 1
|16
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▼ 1
|17
|Papercuts
|Linkin Park
|▲ 1
|18
|Locura
|Lazza
|▲ 6
|19
|Gli anni
|883
|▲ 7
|20
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▲ 3
|21
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 12
|22
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 3
|23
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▼ 3
|24
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▲ 4
|25
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▲ 2
|26
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▲ 8
|27
|Santissimo
|Sayf
|▲ 5
|28
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 3
|29
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▲ 1
|30
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▲ 6
|31
|La donna, il sogno & il grande incubo
|883
|NEW
|32
|(What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition)
|Oasis
|▼ 11
|33
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▲ 7
|34
|Sirio
|Lazza
|▲ 9
|35
|The Goldfather GDeluxe
|Flaco G
|NEW
|36
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▲ 3
|37
|20
|Capo Plaza
|▲ 1
|38
|Disincanto
|Madame
|▼ 1
|39
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▲ 2
|40
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▲ 4
|41
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▲ 4
|42
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 5
|43
|Il mio lato peggiore
|Luchè
|▲ 6
|44
|Faccio un casino
|Coez
|▲ 7
|45
|Ma io sono fuoco
|Annalisa
|▲ 1
|46
|Trauma
|Tony Boy
|▲ 22
|47
|Vera baddie
|ANNA
|▲ 6
|48
|The Life of a Showgirl: The Encore
|Taylor Swift
|▼ 31
|49
|Nord Sud Ovest Est
|883
|NEW
|50
|La cura, in nome di Miria
|22Simba
|▼ 2
Ariete debutta alla #6 con Tutti tornano a casa
Tutti tornano a casa è il terzo album di Ariete, pubblicato il 2 ottobre. Contiene dodici brani, quattro dei quali duetti con Angelina Mango, Fulminacci, Tredici Pietro e prima stanza a destra.
Alla #7 entra Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, la nuova edizione dell’album del 1965 uscita il 2 ottobre. Alla #87 debutta Amore a dismisura di Paola Turci, il primo disco di inediti dopo sette anni, pubblicato per BMG solo in formato fisico.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue in uscita l’11 dicembre, è in vetta per la terza settimana. Winner di Geolier entra alla #2, mentre Per noi con Achille Lauro scende alla #3 e Canzone d’amore alla #4.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|=
|2
|Winner
|Geolier
|NEW
|3
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▼ 1
|4
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼ 1
|5
|Sottogonna
|Blanco
|▼ 1
|6
|Disfruto
|Carla Morrison
|▼ 1
|7
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|▼ 1
|8
|Da Dio
|Bresh
|▼ 1
|9
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 1
|10
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲ 5
|11
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▲ 2
|12
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 2
|13
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▲ 1
|14
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 2
|15
|Bby Wow
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▲ 3
|16
|La Graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▲ 8
|17
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 6
|18
|Casini
|Marracash e Guè
|▲ 13
|19
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▲ 3
|20
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▼ 3
|21
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|▲ 12
|22
|Ne vale la pena
|22Simba e Sayf
|▲ 6
|23
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▲ 2
|24
|Bugie
|Shiva
|▼ 4
|25
|Una bara per due
|Tony Boy
|▲ 23
|26
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|▼ 7
|27
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 4
|28
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▲ 7
|29
|White Girl Wasted
|ANNA
|▼ 2
|30
|L’amore non mi basta
|Emma
|▼ 1
|31
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▼ 1
|32
|Serenamente
|Juli e Bresh
|▲ 17
|33
|Stelle
|Geolier
|▲ 22
|34
|Romantica
|Ultimo
|▼ 8
|35
|Tutto
|Ultimo
|▼ 19
|36
|Talk to You
|Anotr feat. 54 Ultra
|▼ 4
|37
|Sipario
|22Simba e Promessa
|▼ 16
|38
|Balorda nostalgia
|Olly
|▼ 1
|39
|Pookie (remix)
|Aya Nakamura feat. Capo Plaza
|▲ 21
|40
|Ordinary
|Alex Warren
|▲ 1
|41
|La musica non c’è
|Coez
|▲ 15
|42
|Ogni male
|Capo Plaza
|=
|43
|Training Season
|Dua Lipa
|▲ 2
|44
|Boss
|Dipinto e Fresh Beatz
|▼ 6
|45
|Jamaican (Bam Bam)
|Hugel e Solto (Fr)
|▼ 9
|46
|Wonderwall
|Oasis
|▼ 6
|47
|Amor
|Achille Lauro
|▼ 13
|48
|Obsessed
|Shiva e ANNA
|▼ 2
|49
|Neon
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▲ 2
|50
|Non mi innamorerò
|Pucho, Mia e Cristy
|▲ 7
Geolier ha otto canzoni nella Top 100, 22Simba scende a cinque
Geolier, che il 16 ottobre pubblica Tutto è possibile. Atto II, porta otto brani nella Top 100. Oltre a Winner, Per noi e Canzone d’amore, ci sono 2 giorni di fila alla #11, Bad Bad Bad con Shiva alla #13, Stelle alla #33, Autorità alla #80 e Arcobaleno con Anuel AA alla #85.
22Simba passa da dieci a cinque canzoni nella Top 100: Ne vale la pena con Sayf è alla #22, Sipario con Promessa alla #37, Freedom alla #51, Miria alla #86 e 1/1 con 18K alla #89.
Tony Boy sale dalla #48 alla #25 con Una bara per due, mentre Marracash e Guè salgono dalla #31 alla #18 con Casini. Serenamente di Juli e Bresh passa dalla #49 alla #32, nella settimana in cui è anche prima in radio.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles è primo nel fisico, davanti a Tutti tornano a casa di Ariete. Mustang di Biagio Antonacci, che la settimana scorsa era primo, scende alla #14 e Miria di 22Simba passa dalla #2 alla #10.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Rubber Soul (Special Edition)
|The Beatles
|NEW
|2
|Tutti tornano a casa
|Ariete
|NEW
|3
|Nord Sud Ovest Est
|883
|NEW
|4
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▲ 4
|5
|Amore a dismisura
|Paola Turci
|NEW
|6
|Hanno ucciso l’Uomo Ragno
|883
|NEW
|7
|La donna, il sogno & il grande incubo
|883
|NEW
|8
|Rispetto (40th Anniversary Edition)
|Zucchero
|NEW
|9
|Anniversari Collection
|Amedeo Minghi
|NEW
|10
|Miria
|22Simba
|▼ 8
|11
|This & That
|Stray Kids
|▲ 3
|12
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▼ 1
|13
|Bad
|Michael Jackson
|▼ 1
|14
|Mustang
|Biagio Antonacci
|▼ 13
|15
|Wish You Were Here (50th Anniversary Edition)
|Pink Floyd
|▼ 2
|16
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 11
|17
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▲ 3
|18
|Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo)
|Linkin Park
|▼ 11
|19
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▼ 2
|20
|Cicale
|Malika Ayane
|▼ 4
Tre album degli 883 nella Top 10 del fisico
Nord Sud Ovest Est degli 883 è alla #3, Hanno ucciso l’Uomo Ragno alla #6 e La donna, il sogno & il grande incubo alla #7. Tutti e tre entrano nella settimana della serie Sky sugli 883: dopo il weekend alla Pelota di Milano (3 e 4 ottobre), la seconda stagione arriva il 9 ottobre.
Amore a dismisura di Paola Turci è alla #5 e Anniversari Collection di Amedeo Minghi alla #9: entrambi sono usciti il 2 ottobre. Rispetto (40th Anniversary Edition) di Zucchero entra alla #8, mentre Thriller (40th Anniversary Edition) di Michael Jackson sale dalla #8 alla #4.
Le certificazioni della settimana sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 41, dove Serenamente di Juli e Bresh sale al numero 1.
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