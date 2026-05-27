Paola Turci, dopo essere tornare con un singolo, annuncia il nuovo album intitolato Amore a dismisura. Il progetto sarà lanciato venerdì 2 ottobre per BMG, ed è il primo disco di inediti della cantautrice dopo sette anni di silenzio.

Ad anticipare il progetto era stato Vita mia, il singolo che lo scorso aprile ha aperto questa nuova fase di Paola Turci: un brano costruito su fragilità, consapevolezza e voglia di ricominciare. Il punto di partenza, ora, trova nell’album la sua forma completa.

“Amore a dismisura”: il significato del nuovo album di Paola Turci

L’album parte da una domanda precisa, che Paola Turci formula così:

“‘Amore a dismisura’ nasce da una domanda, più che da una risposta. Ci hanno insegnato che amare senza misura sia la forma più alta dell’amore (Sant’Agostino), ma esiste una linea sottile dove la passione si trasforma in dipendenza, il desiderio in possesso, la dedizione in annullamento. Tra fragilità e forza, abbandono e resistenza, luce e ombra, ‘Amore a dismisura’ cammina su quel confine, guardandolo negli occhi.”

Le canzoni del disco vivono in questo spazio. Cosa resta quando un legame si spezza, quanto amore può trasformarsi fino a perdere il suo nome, dove finisce la cura e inizia il possesso.

Paola Turci attraversa il tema da scrittrice, con la lucidità che le ha sempre permesso di raccontare le emozioni senza scivolare nell’effetto. Il suo è un amore che si interroga, non uno che si celebra.

Le edizioni di “Amore a dismisura”: CD, vinile e digitale

Il disco arriverà in tre formati distinti:

CD standard con booklet

con booklet Vinile Collector’s Edition , in edizione limitata e numerata, con cover alternativa e cartolina autografata da Paola Turci

, in edizione limitata e numerata, con cover alternativa e cartolina autografata da Digital download

L’edizione vinile, in particolare, è pensata come oggetto da collezione: tiratura limitata, numerazione, scelta grafica diversa rispetto al CD e firma originale dell’artista sulla cartolina interna.

Il preorder è già disponibile e Vita mia è in rotazione sulle piattaforme. Il 2 ottobre il quadro sarà completo.

Foto di Fabrizio Cestari.