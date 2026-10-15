Testo e significato di EMANUELE E ANDREA, il brano di Geolier con Shiva contenuto in TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il titolo unisce i loro nomi veri: è un dialogo fra due amici su cosa i soldi hanno fatto a loro.

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È la settima traccia del disco, e Shiva è il terzo e ultimo ospite dell’Atto II, dopo Lazza e Achille Lauro. Geolier canta in napoletano, Shiva in italiano, e ognuno si rivolge all’altro chiamandolo per nome.

Il significato di EMANUELE E ANDREA di Geolier

Apre Geolier, che parla ad Andrea. Gli ricorda gli idoli che guardava su YouTube, ora che è diventato lui un idolo, anche se gli interessa esserlo solo per suo figlio. Poi gli chiede se è vero che alla fine i soldi lasciano più soli, con case più grandi e amicizie più corte.

Shiva risponde di sì, i soldi li hanno resi anime sole, ma hanno anche permesso di rendere felici gli altri. E tira in ballo le loro case discografiche: lui avrebbe venduto l’infanzia a Sony, l’amico il sorriso a Warner.

Tocca poi a Shiva chiedere a Emanuele se i soldi cambiano le persone o le mostrano. Racconta che sua madre pregava prima di mangiare e ora prega che lui resti vivo, e chiede all’amico se ha ancora un motivo. Geolier dice di sì: è un mulino, la gente è l’acqua che lo tiene vivo.

Il ritornello è quello delle notti senza sonno, passate a pensare a ciò che manca, in un letto di spine. Si chiude in napoletano: le mani sono pulite e gli occhi più tristi, ma chi è cresciuto lì e vive all’ultimo piano, se si butta giù, non si schianta.

EMANUELE E ANDREA è uno dei sei inediti dell’Atto II. Il prossimo appuntamento dal vivo di Geolier si chiama Napoli è casa tua: sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona dal 9 al 15 giugno 2027, tutti sold out. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.

Credits del brano ▸ Artista · Geolier feat. Shiva

· Geolier feat. Shiva ▸ Titolo · EMANUELE E ANDREA

· EMANUELE E ANDREA ▸ Autori · Testo: Andrea Arrigoni, Emanuele Palumbo · Musica: Diego Vettraino, Vincenzo Marino

· Testo: Andrea Arrigoni, Emanuele Palumbo · Musica: Diego Vettraino, Vincenzo Marino ▸ Produttore · Drillionaire, Sottomarino

Testo di EMANUELE E ANDREA di Geolier

Andrè t’arricuord tutt l’idol tuoj quann e vriv agopp a YouTube?

e mo’ ca tu si n’idol ma nn t n fott r’essr n’idol, p figlt sul

Andrè è over ca e sord alla fin t fann rimanè cchiù sul?

E ca rendn e cas cchiuù gross, e macchin veloc e l’amicizj semp men duratur?

È vero fratello che i soldi ci hanno reso delle anime sole,

io che ho venduto la mia infanzia a Sony, tu che hai venduto il tuo sorriso a Warner,

a dirla tutta ci hanno anche permesso di render felici le altre persone

anche se è notte non mi sono tolto gli occhiali da sole

(… eh over pur ij…)

e quann s fa ser ca pienz si nfonn è chest chell ca t vuliv

cu tutt chest sord e nn sapè manc comm le ‘a spennr, pierd o surris,

sono nato per dare non so mai ricevere, infatti non so cosa è mio

ndà l’infern nisciun sap l’esistenza ro’ Paradis

la notte non dormo, la notte io non penso alle cose belle

ma penso a ciò che non ho, la notte non voglio,

la notte io non riesco più a dormire nel mio letto di spine

e pur ij so cagnat, sti man so pulit e l’uocchje so cchiu trist,

ma io so cresciut là, e sto all’ultim pian e si m jett abbascc nu m schiant

È vero Emanuele che i soldi non cambiano, i soldi ti esprimono?

Mia madre pregava prima di mangiare, ora prega che io resti vivo

le nostre città ci hanno incoronato ma di solito il re è un uomo cattivo,

quindi mi chiedo se sei ancora forte, mi chiedo se tu hai ancora un motivo

si frà o teng o motiv, ij song nu mulin e sta gent è l’acqua ca m manten viv,

tu riesc a penzà a chi riman si pierd, ij nu riesc a sunnà e se è u facc m scet,

pur mammà pregav e papà nn c crrev però o stess ricev amen alla fin,

nu princip nu sarrà mai nu re pcché nn è mai fatt a vit a cuntadin

nu rimors, lo sento

nu vogl, non mento

i macchin, i sord, i diamanti le donne

sto sang nu scorr, non corro, rallento perché le ferite peggiori le ho dentro

è grig o cement, o color ro ciel, nu fior appassit rind o cimiter, l’ammor, l’invidia, adesso ho il cuore nero

l’antidoto, il siero, e allora mi chiedo se questo era ciò che volevo davvero

la notte non dormo, la notte io non penso alle cose belle

ma penso a ciò che non ho, la notte non voglio,

la notte io non riesco più a dormire nel mio letto di spine

e pur ij so cagnat, sti man so pulit e l’uocchje so cchiu trist,

ma io so cresciut là, e sto all’ultim pian e si m jett abbascc nu m schiant

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa