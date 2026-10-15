Testo e significato di ASPETTANDO IL MIRACOLO, il brano che chiude TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, il disco di Geolier uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Parla di fede, gratitudine e del rapporto con Napoli, e finisce con il rapper che dice grazie appena apre gli occhi.

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È la nona e ultima traccia dell’Atto II e arriva dopo AUTORITÀ, il singolo uscito il 4 giugno, nei giorni in cui partiva il tour negli stadi. Qui Geolier parla di chi gli sta vicino e di quello che ha ricevuto.

Il significato di ASPETTANDO IL MIRACOLO di Geolier

Nella prima strofa la sua faccia è in prima pagina, a Napoli non gli fanno lo sconto perché non lo fanno pagare proprio, ha rifiutato soldi per principio e ha intestato alla madre tutte le proprietà. E tiene la statua di Diego Armando Maradona.

Il ritornello è per la città, che urla e non lo fa dormire, e a lui va bene così. Quando sul palco dimentica una canzone quasi nessuno se ne accorge, perché la cantano gli altri. Non ha rimpianti, e la prima parola appena sveglio è grazie.

Il titolo si chiarisce nella seconda strofa: per un miracolo non va dalla Madonna. Dice di avere 26 anni e una barca di 26 metri; per sapere com’è davvero, invita a chiederlo alla madre, al padre, al fratello e al nipote, a cui non riesce a dare mezz’ora. Il miracolo, dice, è lui.

Dopo il disco, Geolier sarà dal vivo con Napoli è casa tua: sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona dal 9 al 15 giugno 2027, già tutti sold out, con oltre 300.000 persone attese. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.

Credits del brano ▸ Artista · Geolier

· Geolier ▸ Titolo · ASPETTANDO IL MIRACOLO

· ASPETTANDO IL MIRACOLO ▸ Autori · Testo: Emanuele Palumbo · Musica: Vincenzo Marino

· Testo: Emanuele Palumbo · Musica: Vincenzo Marino ▸ Produttore · Daves, Sottomarino

Testo di ASPETTANDO IL MIRACOLO di Geolier

Grazie pe’ medicazion

Nda l’or e ricreazion

Viver comm si foss sul na manzion

A faccia mij sta in prima pagin e nu l’agg rat cont

A Napule ij nu pav propri, nu m fann sul o scont,

agg rifiutat sold p principj,

‘na bust chien e monetin e un chien e cucain,

a un c’agg ritt sì e “aummm” e mang na piadin co cavial,

a mia mamm agg intestat tutt e proprietà pcché p’essa nun è na priorità,

ij teng autorità, l’autorità in divisa nu m chied’ mai l’identità, bensì sul nu video,

agg chius co’ lucchett o cor mij e nisciun c po’ maj trasì,

a meno che non o arap ij,

a meno che nun c’è già stat, ij teng a statua e Diego Armando,

a teng pur p coerenza, puortancell p mbasciat,

rimananciell o riest a vit, p quant a vit m’è custat

ca fin a prova contrarj nuje veniv a na custat,

Sta città allucc e nu m fà piglia suonn

nu fa nient pcché a ess m facc fà tutt cos

E mentr ven rimannn,

è nott fonda e m’abbracccc,

pcché ormai quann cant e m scord na’ canzon,

a maggior part ‘re person nu s n accorgn proprj,

pcché a cantan l’at,

e stong zitt che guard

però nu teng rimpiant

pcché fors è tropp tard

p turnà aret e nu sicond sul

m scet e ‘a prim cos ca dic è GRAZIE!

Braccial song larg

Cundann song avt

Cumpagn song semp e stess trann cocc cas

ij nu vag adda Maronn ca m fa o miracol,

ij vag addò o Mast suoi, teng tip na specie e pass,

ngopp o fogl bianc inchiostr bianc ca s ver sul quann o bagn

sul quann chiagn, e pens fuss cazz … e russ o testa ross appunt

300 senza messa a punto

senz’avè mai cercat nient appunto

e vot m ven a ment ma mentre pens m rallent

Ma teng ormai 26 anni e ‘na barca e 26 metr

agg fatt ‘nu Testament in base a l’antico testamento

sord p terr e ij e calpest, sta però chi e raccogl a terra

domand a mammà si vuò sapè comm’ so fatt overament

a papà p sapè l’intelligenz’ e a fratm p sapè si ment,

domand a uaglion’ p sapè comm m sent quant perd,

e a nipotm p sapè comm m sent n’omm e merd,

pcché nu teng maj o tiemp p c ra’ pur mezz’orett,

domanda a Warner invece, p sapé arò o va stu tiemp,

Domandl a fratm comm song ngopp e sord

Na nuvl pass e stong a sott, nu m fa specie nu poc e piogg,

pcché so ‘nu miracol, ij so ‘nu miracol

Sta città allucc e nu m fà piglia suonn

nu fa nient pcché a ess m facc fà tutt cos

E mentr ven rimannn,

è nott fonda e m’abbracccc,

pcché ormai quann cant e m scord na’ canzon,

a maggior part ‘re person nu s n accorgn proprj,

pcché a cantan l’at,

e stong zitt che guard

però nu teng rimpiant

pcché fors è tropp tard

p turnà aret e nu sicond sul

m scet e ‘a prim cos ca dic è GRAZIE!

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa