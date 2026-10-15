Geolier, Aspettando il miracolo: Napoli, la madre e un grazie appena sveglio
di All Music Italia ·
Testo e significato di ASPETTANDO IL MIRACOLO, il brano che chiude TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, il disco di Geolier uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Parla di fede, gratitudine e del rapporto con Napoli, e finisce con il rapper che dice grazie appena apre gli occhi.
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È la nona e ultima traccia dell’Atto II e arriva dopo AUTORITÀ, il singolo uscito il 4 giugno, nei giorni in cui partiva il tour negli stadi. Qui Geolier parla di chi gli sta vicino e di quello che ha ricevuto.
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Il significato di ASPETTANDO IL MIRACOLO di Geolier
Nella prima strofa la sua faccia è in prima pagina, a Napoli non gli fanno lo sconto perché non lo fanno pagare proprio, ha rifiutato soldi per principio e ha intestato alla madre tutte le proprietà. E tiene la statua di Diego Armando Maradona.
Il ritornello è per la città, che urla e non lo fa dormire, e a lui va bene così. Quando sul palco dimentica una canzone quasi nessuno se ne accorge, perché la cantano gli altri. Non ha rimpianti, e la prima parola appena sveglio è grazie.
Il titolo si chiarisce nella seconda strofa: per un miracolo non va dalla Madonna. Dice di avere 26 anni e una barca di 26 metri; per sapere com’è davvero, invita a chiederlo alla madre, al padre, al fratello e al nipote, a cui non riesce a dare mezz’ora. Il miracolo, dice, è lui.
Dopo il disco, Geolier sarà dal vivo con Napoli è casa tua: sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona dal 9 al 15 giugno 2027, già tutti sold out, con oltre 300.000 persone attese. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.
Testo di ASPETTANDO IL MIRACOLO di Geolier
Grazie pe’ medicazion
Nda l’or e ricreazion
Viver comm si foss sul na manzion
A faccia mij sta in prima pagin e nu l’agg rat cont
A Napule ij nu pav propri, nu m fann sul o scont,
agg rifiutat sold p principj,
‘na bust chien e monetin e un chien e cucain,
a un c’agg ritt sì e “aummm” e mang na piadin co cavial,
a mia mamm agg intestat tutt e proprietà pcché p’essa nun è na priorità,
ij teng autorità, l’autorità in divisa nu m chied’ mai l’identità, bensì sul nu video,
agg chius co’ lucchett o cor mij e nisciun c po’ maj trasì,
a meno che non o arap ij,
a meno che nun c’è già stat, ij teng a statua e Diego Armando,
a teng pur p coerenza, puortancell p mbasciat,
rimananciell o riest a vit, p quant a vit m’è custat
ca fin a prova contrarj nuje veniv a na custat,
Sta città allucc e nu m fà piglia suonn
nu fa nient pcché a ess m facc fà tutt cos
E mentr ven rimannn,
è nott fonda e m’abbracccc,
pcché ormai quann cant e m scord na’ canzon,
a maggior part ‘re person nu s n accorgn proprj,
pcché a cantan l’at,
e stong zitt che guard
però nu teng rimpiant
pcché fors è tropp tard
p turnà aret e nu sicond sul
m scet e ‘a prim cos ca dic è GRAZIE!
Braccial song larg
Cundann song avt
Cumpagn song semp e stess trann cocc cas
ij nu vag adda Maronn ca m fa o miracol,
ij vag addò o Mast suoi, teng tip na specie e pass,
ngopp o fogl bianc inchiostr bianc ca s ver sul quann o bagn
sul quann chiagn, e pens fuss cazz … e russ o testa ross appunt
300 senza messa a punto
senz’avè mai cercat nient appunto
e vot m ven a ment ma mentre pens m rallent
Ma teng ormai 26 anni e ‘na barca e 26 metr
agg fatt ‘nu Testament in base a l’antico testamento
sord p terr e ij e calpest, sta però chi e raccogl a terra
domand a mammà si vuò sapè comm’ so fatt overament
a papà p sapè l’intelligenz’ e a fratm p sapè si ment,
domand a uaglion’ p sapè comm m sent quant perd,
e a nipotm p sapè comm m sent n’omm e merd,
pcché nu teng maj o tiemp p c ra’ pur mezz’orett,
domanda a Warner invece, p sapé arò o va stu tiemp,
Domandl a fratm comm song ngopp e sord
Na nuvl pass e stong a sott, nu m fa specie nu poc e piogg,
pcché so ‘nu miracol, ij so ‘nu miracol
Sta città allucc e nu m fà piglia suonn
nu fa nient pcché a ess m facc fà tutt cos
E mentr ven rimannn,
è nott fonda e m’abbracccc,
pcché ormai quann cant e m scord na’ canzon,
a maggior part ‘re person nu s n accorgn proprj,
pcché a cantan l’at,
e stong zitt che guard
però nu teng rimpiant
pcché fors è tropp tard
p turnà aret e nu sicond sul
m scet e ‘a prim cos ca dic è GRAZIE!
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto: ufficio stampa