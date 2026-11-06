Marco Mengoni: Allo Sbagliato è davvero tutto sbagliato?

Mercoledì 4 novembre Marco Mengoni ha dato ufficialmente il via alla programmazione di Allo Sbagliato (qui i dettagli), il nuovo off-line club nato per fare le cose al contrario, perché “sbagliato” è tutto ciò che sorprende, che spiazza, che non è canonico.

Volutamente fuori dagli schemi, Allo Sbagliato si configura dunque come un luogo dall’identità ibrida, dove atmosfere underground, richiami vintage e design contemporaneo convivono senza seguire regole precise.

Al centro del progetto – su cui calerà definitivamente il sipario il 19 dicembre – una residency del cantautore, protagonista di ben 26 serate dal vivo, prodotte e organizzate da Live Nation, che vedranno Marco esibirsi in mezzo al suo pubblico, accompagnato da una band composta da 11 musicisti:

Giovanni Pallotti al basso, Davide Sollazzi alla batteria, Peter Cornacchia alla chitarra, Benjamin Ventura al pianoforte, Nicola Peruch all’organo, Daniel Ventura al sax tenore, Beppe Scardino al sax baritono, Mirko Cisilino al trombone e alla tromba, Moris Pradella, Yvonne Park e Alice Tombola ai cori.

Nessuna transenna a separarli dal pubblico. D’altronde, non c’è nemmeno un palco. O meglio, Allo Sbagliato ribalta i canoni estetici dei club musicali e il palco cambia funzione, accogliendo tavoli e spettatori (100 posti a sedere tra platea e palco; 400 posti in piedi tra platea e balconata).

Una scelta precisa, che punta ad annullare la classica distanza che separa l’artista dai fan, perché in viale Bligny 52 – all’interno del Teatro Principe di Milano – tutto è possibile!

Marco Mengoni Allo Sbagliato: buona la prima? – Recensione

Allo Sbagliato c’è tempo! Tempo per fare musica, tutti insieme, senza sequenze, senza click e senza strumenti digitali. Ma c’è anche tempo per fare gli sciocchi, o i “cog***ni come dice Mengoni.

E poi c’è intesa, passione, sudore e… libertà! Libertà di essere se stessi. Libertà di improvvisare e di seguire il flusso, pur non conoscendo il punto di arrivo. Un po’ come succede in sala prove.

Ed è forse proprio quella dimensione che Mengoni ha voluto portare Allo Sbagliato: si scherza, si suona, si chiacchiera…

Quindi, è buona la prima? La risposta è sì, anche se ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto nella gestione delle pause. Se sul piano musicale la serata è impeccabile, o quasi, sul fronte dell’intrattenimento Marco deve ancora scaldarsi un po’.

Di certo, si tratta di un live per fan o per intenditori di un certo tipo di musica, che richiede una partecipazione attiva del pubblico e che, a mio parere, per la location e la modalità in cui viene proposto, potrebbe raggiungere la sua dimensione ideale (intima, elegante ed emozionale) in versione unplugged.

Marco Mengoni live Allo Sbagliato: la scaletta del 4 novembre 2026

Allo Sbagliato la scaletta cambia di sera in sera. Marco e i suoi musicisti la costruiscono infatti sul momento, attingendo da un repertorio di circa sessanta brani, per metà tratti dal catalogo del cantautore e per metà scelti tra le canzoni che ama o che lo hanno formato (soul, blues, rhythm and blues, jazz).

Una curiosità? Le partiture sono quelle degli standard jazz: canzonieri con i grandi brani della tradizione americana trascritti in forma essenziale, con melodia, accordi e struttura, senza arrangiamenti dettagliati, che lasciano spazio all’interpretazione e all’improvvisazione.

Ogni concerto si trasforma così in un’esperienza unica e irripetibile, che chiede al pubblico solo di essere presente, mettendo da parte per 150 minuti lo smartphone (che all’ingresso viene chiuso in una custodia).

Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del live di Marco Mengoni Allo Sbagliato di mercoledì 4 novembre:

Canzone triste Questa notte Fuoco di paglia Can I Call You Rose? (Thee Sacred Souls) Proibito Calci e pugni Un fiore contro il diluvio Jealous Guy (John Lennon) Proteggiti da me Fate How Deep Is Your Love (Bee Gees) In due minuti Non passerai Cambia un uomo Take Your Time Who’s Gonna Save My Soul ( Gnarls Barkley) Gravity (John Mayer) Every Little Bit Hurts (Brenda Holloway) Due nuvole Son of a Preacher Man (Dusty Springfield) Giornate perse

Allo Sbagliato: le serate con Marco Mengoni

A seguire le date dei prossimi live di Marco Mengoni Allo Sbagliato:

5 novembre 2026

7 novembre 2026

8 novembre 2026

10 novembre 2026

11 novembre 2026

13 novembre 2026

14 novembre 2026

17 novembre 2026

18 novembre 2026

20 novembre 2026

22 novembre 2026

25 novembre 2026

26 novembre 2026

28 novembre 2026

29 novembre 2026

1 dicembre 2026

2 dicembre 2026

4 dicembre 2026

5 dicembre 2026

8 dicembre 2026

10 dicembre 2026

11 dicembre 2026

13 dicembre 2026

16 dicembre 2026

17 dicembre 2026

19 dicembre 2026

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