Marco Mengoni pubblica l’11 dicembre 2026 felice sì, ma tutto sbagliato, il suo undicesimo album, per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Il disco, anticipato dal singolo Giornate perse, è in pre-order in CD e LP dal 22 ottobre, con tre edizioni autografate dal cantante.

Il giorno dell’uscita, venerdì 11 dicembre, Mengoni è in scena ad Allo Sbagliato, il club milanese di cui è direttore creativo e dove tiene 26 concerti dal 5 novembre al 19 dicembre.

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Mengoni, felice sì, ma tutto sbagliato: uscita, etichetta e versioni

Il nuovo album di Marco Mengoni esce venerdì 11 dicembre 2026 per Epic Records Italy/Sony Music Italy, in CD e LP. Sullo store ufficiale di Sony Music le versioni in pre-order sono quattro, e tre portano la firma del cantante.

Versione Copertina Autografata CD Gialla Sì LP vinile rosso Gialla No LP vinile giallo Alternativa crema Sì LP vinile trasparente Alternativa nera Sì

La copertina gialla della versione standard porta in alto il nome Mengoni in rosso e la scritta “Album N11”, il numero dell’album nella sua discografia.

Giornate perse, il singolo che apre l’album

Il singolo Giornate perse è uscito venerdì 9 ottobre 2026 ed è il primo estratto del disco. Il testo è di Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, la produzione di Giovanni Pallotti e dello stesso Mengoni, con la co-produzione di Vanegas.

Il brano, nato come omaggio a Lucio Dalla, parla del silenzio dopo un periodo difficile, in attesa di un cambiamento, e della scelta di usare la propria voce con onestà. Nel testo di Giornate perse il cantante si rivolge a sé stesso per nome: “Ora Marco non pensare”.

In radio il singolo di Mengoni ha debuttato alla #9 della classifica radio EarOne della settimana 42 del 2026, pubblicata venerdì 16 ottobre.

Allo Sbagliato: 26 concerti a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre

Allo Sbagliato è l’offline club milanese con la direzione creativa di Mengoni. Al Teatro Principe, dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, il cantante tiene 26 serate con 11 musicisti, uno show con radici nel soul e nel blues, senza palco né transenne e senza una scaletta prestabilita.

Nelle sere senza Mengoni il cartellone ospita comedy, stand up, jazz e una dj night, con Nuzzo e Di Biase, Benjamin Clementine, Sayf, Luca Ravenna, MACE e Clap! Clap!. Federico Buffa porta un reading dedicato a Lucio Dalla, “Il futuro è tra mezz’ora”.

All’ingresso del club il pubblico chiude il telefono in una custodia. I biglietti costano da 115 a 230 euro: categorie, date e regole d’acquisto sono nell’articolo su Allo Sbagliato.

La scheda di felice sì, ma tutto sbagliato

felice sì, ma tutto sbagliato Artista Marco Mengoni Etichetta Epic Records Italy/Sony Music Italy Uscita 11 dicembre 2026 Formati CD, LP Primo singolo Giornate perse (9 ottobre 2026) Album n. 11

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Foto di Bianchera