Testo e significato di Giornate perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni, in uscita venerdì 9 ottobre 2026 per Epic Records Italy / Sony Music Italy.

Il brano è il primo singolo del nuovo progetto discografico dell’artista e arriva a pochi giorni dall’annuncio di Allo Sbagliato, il nuovo spazio milanese di cui Mengoni cura la direzione creativa e nel quale sarà protagonista di una residency di 26 concerti dal 5 novembre al 19 dicembre.

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Giornate perse è stato scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con la composizione di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts. La produzione è firmata da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni, con la co-produzione di Vanegas.

Marco Mengoni – Giornate perse : il significato del brano

Giornate perse nasce attorno ai momenti di attesa e di silenzio in cui pensieri, ricordi e domande finiscono per sovrapporsi, mentre il tempo sembra fermarsi nonostante ciò che accade intorno.

Al centro del brano c’è l’attesa di un cambiamento dopo un periodo complesso, accompagnata dalla consapevolezza della necessità di usare la propria voce con onestà, senza lasciare che siano le pressioni esterne a stabilire cosa sia giusto o sbagliato.

Fragilità e consapevolezza convivono così in una scrittura intima, costruita come un dialogo di Mengoni con sé stesso. Nel brano trova spazio anche un riferimento alla tradizione cantautorale italiana e, in particolare, a Lucio Dalla, indicato come uno dei punti di riferimento dell’artista: Giornate perse vuole essere anche un omaggio alla sua scrittura e al suo mondo.

Anche la produzione segue questa direzione, mettendo insieme una dimensione acustica, con strumenti suonati dal vivo, e un suono contemporaneo. Un’impostazione che anticipa quella scelta per i concerti di Allo Sbagliato, pensati senza sequenze e click e con ampio spazio all’improvvisazione.

Il testo di Giornate perse

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Giornate perse” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 9 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano ▸ Titolo · Giornate perse

· Giornate perse ▸ Artista · Marco Mengoni

· Marco Mengoni ▸ Autori · Marco Mengoni, Jacopo Ettorre

· Marco Mengoni, Jacopo Ettorre ▸ Composizione · Giovanni Pallotti, Vanegas, Edwyn Roberts

· Giovanni Pallotti, Vanegas, Edwyn Roberts ▸ Produzione · Giovanni Pallotti, Marco Mengoni

· Giovanni Pallotti, Marco Mengoni ▸ Co-produzione · Vanegas

· Vanegas ▸ Etichetta · Epic Records Italy / Sony Music Italy

· Epic Records Italy / Sony Music Italy ▸ Data di uscita · 9 ottobre 2026