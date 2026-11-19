Marco Mengoni dice no a Sanremo 2027, ma ridendo e con un campo da tennis per alibi. Mercoledì 18 novembre, al Tavolo di Che Tempo Che Fa su Nove, alla domanda di Simona Ventura sul Festival il cantante ha risposto con una battuta: “Vado a Sanremo più che altro a giocare a tennis”.

Il cantante era in collegamento da Allo Sbagliato, il club del Teatro Principe di Milano dove tiene 26 serate fino al 19 dicembre, seduto accanto a Gigi Marzullo. Dal tavolo di Fabio Fazio, Simona Ventura è andata dritta al punto: “Ciao grande Marco, volevo sapere se vai a Sanremo”.

Dopo il primo “No, vado a Sanremo”, Mengoni ha spiegato anche il perché del tennis: “Perché vicino Sanremo, vicino a Bordighera, c’è un grande centro sportivo”. E scusandosi con Marzullo, perché non sapeva se in tv si potesse fare il nome, lo ha detto: il Piatti.

Sotto il video della risposta, pubblicato su Instagram da Che Tempo Che Fa e Simona Ventura, il Piatti Tennis Center di Bordighera ha taggato il cantante nei commenti.

Marco Mengoni non è nella nostra lista dei possibili Big di Sanremo 2027

Il nome di Marco Mengoni non compare fra i possibili Big di Sanremo 2027 della nostra lista, aggiornata il 18 novembre, dove fra gli artisti di Sony Music c’è invece Gaia, indicata come praticamente certa. Il Festival il cantante l’ha già vinto due volte: nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite.

Prima di lui si erano sfilati anche Salmo e, domenica 15 novembre, Orietta Berti, mentre martedì 17 la stessa Gaia, su RDS, aveva detto di non saperne niente. Tutte le risposte degli artisti sono nell’elenco di chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027.

Venerdì 11 dicembre Stefano De Martino svelerà il cast a Sarà Sanremo, in diretta alle 21.30 su Rai 1. Lo stesso giorno uscirà il nuovo album di Mengoni, felice sì, ma tutto sbagliato, per Epic Records Italy/Sony Music Italy, e la sera il cantante sarà in scena ad Allo Sbagliato.

Foto: ufficio stampa Comunicarlo