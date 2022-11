Ernia: testo di “Tutti hanno paura” prima traccia, in duetto con Marco Mengoni, dell’album “Io non ho paura”

Ernia Tutti hanno paura testo della prima traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

In questa traccia il rapper duetta con Marco Mengoni.

Ernia Tutti hanno paura testo e audio

Verrà la notte su di me

e nell’ombra io

cercherò la via

stringimi e poi resta con me

Oramai, oramai

tutti hanno paura sai

di quello che sarà

certezze io non ho

non so più difendermi

troverò una via

per uscire da me

senza più difendermi

A scuola mi chiedevo perché essere bravo

se la diagnosi era quella di un destino precario

chiedi il permesso, per il cesso alzi la mano

e devi sceglierti il futuro appena hai il pomo d’Adamo

mi hanno fatto leggere Goethe, Kant e autori simili

ma a me la vita è sembrata Piccoli brividi

fiducia nell’umanità già poca

chiamate l’alta moda

e dite il trend è vestirsi di pelle d’oca

Putin che va in pula perché un po’ vuole l’UE

l’orso ha messo il muso nel recinto del bue

l’America condanna, qua son colonie sue

a me però spaventa scegliere tra ste due

dalla storia si impara che non si impara dalla storia

per quanto succede più che paura fa noia

ci siam sempre abbuffati senza pensare al conto

e cadiamo all’infinito perché il pozzo del male non ha un fondo

il rapper son così, poche parole,

che gli è pure difficile pensare certe cose

nulla in contrario se ciò li gratifica

ma a furia di non dire un cazzo

ormai non trema più la classifica

diranno è pop e allora io godrò maggiormente

m’importa chi ascolta, non chi sente

e allora io porterò via

a qualcuno forse verrà la febbre

perché la morale generalmente la fa chi perde

Oramai, oramai

tutti hanno paura sai

di quello che sarà

certezze io non ho

non so più difendermi

Alcuni adolescenti giocano a far la paranza

al polo opposto altri non escono dalla stanza

il clima, il virus, la guerra fredda che si riscalda

Stephen King in confronto ha scritto solo libri per l’infanzia

non vedo sto futuro rose e fiori

salvate almeno i bimbi dai genitori

quelli sordi non accettano un mondo che cambia sorti

fa le rivoluzioni quasi sempre in Smart working

se crollano i muri poi crollano le borse

prove di coraggio tolgono all’amore i forse

più che il salto nel vuoto è prendere la rincorsa

io non ho paura è un modo per farsi forza

scemunita questa scena in Ita non confonderti

non ho mica un personaggio dietro cui nascondermi

scusa Mister non mi mischio

preferisco prendere tutto il brivido del rischio

A breve sarà anch’io fuori dai venti

i grandi mi tengono sotto i piccoli crescono svelti

dovrei donare ai primi la fine che fa Saturno

ed ingoiare i secondi per rimandare il mio turno

è forte perché è forte la vita

ed è spaventosa

ognuno se non le ha lotta con le armi che trova

sono solo un middle child che non riposa

che non sa che scelte fare

perché tutti hanno paura di qualcosa