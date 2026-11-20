Marco Mengoni conquista il #1 della classifica radio EarOne della settimana 47 del 2026, dal 13 al 19 novembre: Giornate perse sale dal #5 alla vetta e diventa la canzone più trasmessa in radio, davanti a Senz’allegria di GAIA, che era prima sette giorni fa.

Mengoni arriva in cima alla sesta settimana di presenza con il primo estratto di felice sì, ma tutto sbagliato, l’album in uscita l’11 dicembre. Il singolo era entrato al #9 nella settimana della sua uscita radio, il 9 ottobre, e da allora non era mai sceso.

Le cinque new entry della settimana sono tutte italiane, e tutte arrivate in radio venerdì 13 novembre. La più alta è Ogni volta che sei qui di Gazzelle, che debutta al #16, seguita da BOMBE di Sayf al #25 e da Ricominciassimo di Gianna Nannini al #30.

Più in basso entrano Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas al #43 e Francesco Gabbani, il singolo omonimo del cantautore, al #50. BOMBE porta invece Sayf a tre brani in Top 50: Spiritualé con Biagio Antonacci è al #27, Parlar d’amore al #49.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 47 2026

GAIA scende al #2 dopo una settimana in vetta, e Annalisa e Madame passano dal #2 al #3 con Amica. Miley Cyrus resta al #4 con Bass Persuades, mentre BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky perde due posizioni e chiude la top 5.

Tananai entra in Top 10: Buonanotte anche stanotte passa dal #14 al #9, dopo aver guadagnato 27 posizioni la settimana scorsa. Esce invece Elisa, con Kintsugi che scende dal #9 al #23, mentre Alfa si avvicina ai primi dieci con ERI SOLO DA INCONTRARE, dal #15 all’#11.

Jamie Miller fa la salita più ampia della settimana, con Babydoll dal #31 al #19. Il calo più forte è quello di Madonna: Danceteria scende dal #28 al #46. Escono dalla Top 50 anche Ruggine di Levante e Affinché nessuno ci cancelli di Sarah Toscano, che sette giorni fa era entrato al #44.

# Titolo Artista Variazione 1 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 4 2 Senz’allegria GAIA ▼ 1 3 Amica Annalisa, Madame ▼ 1 4 Bass Persuades Miley Cyrus = 5 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▼ 2 6 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 2 7 Nella borsa di Anna Pinguini Tattici Nucleari ▼ 1 8 Parafulmini Giorgia ▼ 1 9 Buonanotte anche stanotte Tananai ▲ 5 10 Cose molto piccole Cesare Cremonini, Malika Ayane = 11 ERI SOLO DA INCONTRARE Alfa ▲ 4 12 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay = 13 Serenamente Juli, Bresh = 14 Patient Zero Taylor Swift ▲ 4 15 Dedica Ernia ▼ 4 16 Ogni volta che sei qui Gazzelle NEW 17 Animal KATSEYE = 18 Casini Marracash, Guè ▼ 2 19 Babydoll Jamie Miller ▲ 12 20 Wreck Of Me Sophie and the Giants ▲ 3 21 My Body Isn’t Ready SOMBR = 22 Housewife Tate McRae ▲ 2 23 Kintsugi Elisa ▼ 14 24 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 2 25 BOMBE Sayf NEW 26 Le_Ali Max Pezzali ▼ 1 27 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▼ 8 28 Baby Steps Olivia Dean ▼ 8 29 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 7 30 Ricominciassimo Gianna Nannini NEW 31 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA ▲ 11 32 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 3 33 Great Expectation SIENNA SPIRO = 34 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 7 35 ok buonanotte sangiovanni ▼ 1 36 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▼ 4 37 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 10 38 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 8 39 Lose Myself THE BAUSA ▼ 1 40 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 1 41 Superstar Cioffi ▼ 2 42 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 7 43 Il rumore delle cose nuove Brunori Sas NEW 44 Party Troye Sivan ▼ 4 45 TUTTO Ultimo ▼ 9 46 Danceteria Madonna ▼ 18 47 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 48 Bonnie & Clyde Modà ▼ 3 49 Parlar d’amore Sayf ▼ 12 50 Francesco Gabbani Francesco Gabbani NEW

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 47 2026

Alfa tiene il #1 delle Indipendenti per la seconda settimana con ERI SOLO DA INCONTRARE, uscito per Artist First. Angelina Mango sale al #2 con Vita da adulti e scavalca Wo, man, il brano di Peggy Gou e Ayra Starr, che scende al #3 alla diciottesima settimana di presenza.

Justice, Tame Impala e SZA salgono dall’#8 al #4 con Flower In A Hurricane. In Top 10 non entrano brani nuovi: la new entry più alta è What a View di Chris de Sarandy, al #12, che nella stessa classifica ha anche Good Old Days al #10.

# Titolo Artista Variazione 1 ERI SOLO DA INCONTRARE Alfa = 2 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 1 3 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 1 4 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA ▲ 4 5 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 1 6 ok buonanotte sangiovanni ▼ 1 7 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 3 8 Superstar Cioffi ▼ 1 9 TUTTO Ultimo ▼ 3 10 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.