Testo e significato di BOMBE, il nuovo singolo di Sayf, in uscita venerdì 13 novembre 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il rapper genovese lo ha anticipato dal vivo e lo pubblica dopo il Santissimo Tour, la sua prima tournée nei club.

Il singolo arriva nello stesso anno del secondo posto a Sanremo con TU MI PIACI TANTO e del primo album ufficiale, SANTISSIMO, certificato platino. La produzione del nuovo brano è firmata da Dibla e Jiz.

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Sayf – BOMBE : il significato del brano

In BOMBE, Sayf usa l’ironia e la provocazione per mettere insieme punti di vista che nella vita di tutti i giorni possono sembrare inconciliabili. Il ritornello, descritto nel comunicato come leggero e immediato, porta in primo piano proprio quel gioco di tono. La leggerezza è il modo in cui il rapper affronta anche ciò che lo spaventa.

“Cerco di rendere leggere parole pesanti, di raccontare con ironia anche le dinamiche del mondo che mi spaventano.”

Nel presentare il singolo, Sayf lega questa scelta di scrittura alla responsabilità di chi sa di essere ascoltato. Il punto, nelle sue parole, è lasciare convivere nella stessa canzone idee anche molto distanti, tenendo al centro l’umanità.

Il testo di BOMBE

Il testo di “BOMBE” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 13 novembre 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano ▸ Titolo · BOMBE

· BOMBE ▸ Artista · Sayf

· Sayf ▸ Produzione · Dibla e Jiz

· Dibla e Jiz ▸ Etichetta · Atlantic Records Italy/Warner Music Italy

· Atlantic Records Italy/Warner Music Italy ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

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