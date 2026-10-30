Sayf tornerà in concerto a Genova venerdì 16 luglio 2027 per la terza edizione del Santissima Fest. L’appuntamento è ancora una volta all’Arena del Mare del Porto Antico, con apertura cancelli alle 12:45 e inizio previsto alle 14:00.

Il nuovo live arriva dopo la conclusione del Santissimo Tour 2026, terminato il 27 ottobre con il sold out all’Atlantico di Roma. Il Santissima Fest diventa così il primo appuntamento di Sayf già annunciato per il 2027.

👉 Rileggi date e scaletta del Santissimo Tour 2026

Sayf a Genova nel 2027: data e biglietti

La terza edizione del Santissima Fest è in programma venerdì 16 luglio 2027 all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova.

Santissima Fest 2027: orari e prezzi

L’apertura dei cancelli è prevista alle 12:45, con inizio dell’evento alle 14:00 e conclusione indicata alle 22:00.

I biglietti sono disponibili in due tipologie: posto unico a 31 euro e Pit a 41 euro, in entrambi i casi oltre alle commissioni applicate dal circuito di vendita. I biglietti sono nominativi.

Sayf torna all’Arena del Mare di Genova

Il Santissima Fest 2027 sarà la terza edizione dell’evento ideato da Sayf e prodotto da Butterfly Effect. Il ritorno all’Arena del Mare arriva un anno dopo l’edizione 2026, andata sold out nello stesso spazio del Porto Antico.

Al momento non sono stati annunciati i nomi degli artisti e degli ospiti che affiancheranno Sayf sul palco nel 2027. La pagina ufficiale di vendita conferma per ora data, venue, orari e tipologie di biglietto.