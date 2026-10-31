Gigi D’Alessio annuncia i primi concerti del 2027, con cinque appuntamenti tra l’Arena di Verona e gli stadi italiani. Il calendario si apre il 22 maggio a Verona con Gigi & Friends in Arena e prosegue a giugno con quattro date di Gigi Stadi, tra Napoli, Taranto e Messina.

Il programma live del cantante napoletano si allargherà anche all’Europa: a novembre 2027 sono previsti concerti in otto città, ma le date e le location devono ancora essere comunicate.

Gigi D’Alessio concerti 2027: le date a Verona e negli stadi

Il primo appuntamento è fissato per il 22 maggio 2027 all’Arena di Verona, dove D’Alessio tornerà con Gigi & Friends in Arena. Il concerto prevede la partecipazione di ospiti, i cui nomi non sono ancora stati annunciati.

A giugno sarà invece la volta di Gigi Stadi. Si parte dal 5 e 6 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi raggiungere Taranto il 12 giugno e Messina il 19 giugno.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, quello allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto sarà il primo evento musicale ospitato dall’impianto.

Biglietti per Gigi D’Alessio 2027: quando inizia la vendita

La prevendita riservata agli iscritti alla newsletter e agli utenti registrati sul sito ufficiale di Gigi D’Alessio parte venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 16:00.

La vendita generale dei biglietti su TicketOne è prevista dalle ore 11:00 di sabato 31 ottobre 2026.

Gigi D’Alessio in Europa a novembre 2027

Dopo gli appuntamenti italiani, Gigi D’Alessio porterà la sua musica anche in Europa. Il tour internazionale è previsto per novembre 2027 e toccherà Zurigo, Stoccarda, Francoforte, Barcellona, Londra, Parigi, Malta e Liegi.

Al momento non sono stati annunciati i giorni dei concerti né le rispettive location. Il calendario sarà aggiornato quando saranno disponibili le informazioni ufficiali.

La scaletta dei concerti di Gigi D’Alessio 2027

La scaletta dei concerti 2027 non è ancora disponibile. Tra le pubblicazioni più recenti dell’artista ci sono l’album Nuje e il singolo Piccerè, ma non è ancora noto quali brani entreranno nel repertorio dei nuovi spettacoli.

Nel frattempo, Gigi D’Alessio sarà impegnato con i concerti nei palasport dell’autunno 2026. Il calendario completo è disponibile nell’articolo dedicato a Gigi D’Alessio in tour nel 2026: tutte le date nei palasport.