Nels annuncia due live acustici: appuntamenti a Milano e Bologna
I concerti dell’11 e 12 novembre arrivano pochi giorni dopo l’uscita del primo EP Metà strada, prevista per il 6 novembre.
di Chiara Tebaldini ·
Nels porta i suoi live acustici in due club: mercoledì 11 novembre all’Arci Bellezza di Milano e giovedì 12 novembre al Locomotiv Club di Bologna. I concerti arrivano a pochi giorni da Metà strada, il suo primo EP in uscita venerdì 6 novembre.
Nels concerti 2026: le date dei live acustici
I due appuntamenti sono a novembre 2026, a un giorno di distanza l’uno dall’altro, tra Milano e Bologna. I biglietti sono disponibili per entrambe le date, a partire da 12 euro.
|Data
|Città
|Biglietti
|11 nov 2026
|Milano
Arci Bellezza
|Biglietti
|12 nov 2026
|Bologna
Locomotiv Club
|Biglietti
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Orari e ingresso dei live
A Milano il live è all’ora dell’aperitivo, con apertura delle porte e inizio alle 19:30, e l’ingresso è riservato ai soci Arci. A Bologna le porte aprono alle 20:30 e serve la tessera AICS.
La scaletta dei live acustici di Nels
La scaletta dei live acustici di Nels arriva in questa pagina dalla sera di mercoledì 11 novembre, quando i concerti partono dall’Arci Bellezza di Milano.
Metà strada, il primo EP di Nels
I live accompagnano Metà strada, il primo EP di Nels, che esce per Woodworm venerdì 6 novembre e raccoglie due canzoni in versione acustica.
Chi è Nels
Nelson Venceslai, in arte Nels, è un artista bolognese classe 1994. Si è fatto conoscere sul web con il suo canale YouTube e partecipando alla nascita del collettivo Space Valley, poi nel 2017 ha dato vita al progetto rovere.