Nels porta i suoi live acustici in due club: mercoledì 11 novembre all’Arci Bellezza di Milano e giovedì 12 novembre al Locomotiv Club di Bologna. I concerti arrivano a pochi giorni da Metà strada, il suo primo EP in uscita venerdì 6 novembre.

Nels concerti 2026: le date dei live acustici

I due appuntamenti sono a novembre 2026, a un giorno di distanza l’uno dall’altro, tra Milano e Bologna. I biglietti sono disponibili per entrambe le date, a partire da 12 euro.

Orari e ingresso dei live

A Milano il live è all’ora dell’aperitivo, con apertura delle porte e inizio alle 19:30, e l’ingresso è riservato ai soci Arci. A Bologna le porte aprono alle 20:30 e serve la tessera AICS.

La scaletta dei live acustici di Nels

La scaletta dei live acustici di Nels arriva in questa pagina dalla sera di mercoledì 11 novembre, quando i concerti partono dall’Arci Bellezza di Milano.

Metà strada, il primo EP di Nels

I live accompagnano Metà strada, il primo EP di Nels, che esce per Woodworm venerdì 6 novembre e raccoglie due canzoni in versione acustica.

Chi è Nels

Nelson Venceslai, in arte Nels, è un artista bolognese classe 1994. Si è fatto conoscere sul web con il suo canale YouTube e partecipando alla nascita del collettivo Space Valley, poi nel 2017 ha dato vita al progetto rovere.