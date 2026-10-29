Nels pubblica venerdì 6 novembre Metà strada, il suo primo EP per Woodworm. Il progetto raccoglie due canzoni in versione acustica, è già disponibile in pre-save e anticipa due live acustici a Milano e Bologna, l’11 e il 12 novembre.

Nels e Metà strada: il primo EP

Le due canzoni escono nella forma più essenziale in cui sono nate. Con questo lavoro Nels apre una nuova fase del proprio percorso musicale, senza anticiparne la direzione e lasciando spazio alla scoperta.

Sui social l’artista scrive: “Mentre tutto prende forma, con il giusto tempo, volevo che partiste con me per questo viaggio, prima di sapere dove porta: ci incontriamo a metà strada di quello che sarà.”

Metà strada è un invito a intraprendere insieme al pubblico questo nuovo viaggio, con le canzoni, nella loro veste più spontanea, a segnare il primo incontro.

Chi è Nels

Nels, all’anagrafe Nelson Venceslai, è un artista bolognese classe 1994. Si fa conoscere sul web con il suo canale YouTube e con la partecipazione alla nascita e al successo del collettivo Space Valley.

Nel 2017 la passione per la musica diventa il progetto rovere, dove porta una scrittura malinconica, ironica e legata alla sua generazione. Sul palco ha un’energia genuina e un’attitudine da anti-rockstar che ne hanno fatto un punto di riferimento per la Generazione Z.

I rovere hanno pubblicato tre album: disponibile anche in mogano nel 2019, con i singoli caccia militare e tadb; dalla terra a marte nel 2022, anticipato dal singolo mappamondo; 11 case nel 2024. Nels cura spesso in prima persona l’estetica, le grafiche e i videoclip della band.