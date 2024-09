rovere: ecco “11 case”, l’album della maturità

Dopo i singoli Fuori rotta e Stupido classico, i rovere annunciano il loro nuovo album di inediti. L’uscita di 11 case – questo è il titolo – è prevista per l’11 ottobre 2024. E’ già possibile presalvare il disco in formato digitale e preordinare la versione fisica: LP trasparente autografato, CD autografato e LP nero.

Chi presalva l’album digitalmente ad un link apposito, potrà essere selezionato per vivere un’esperienza speciale: partecipare ad eventi di pre ascolto del disco a Roma, Bologna, Torino e Milano.

11 case esce a distanza di due anni dal precedente album, ed è la colonna sonora di una generazione che cresce. I rovere continuano a farsi voce dei propri coetanei; e in questo nuovo album, raccontano la loro crescita personale e artistica. Affrontano il delicato passaggio dai venti ai trent’anni, tra speranze, delusioni, aspettative e cambiamenti.

In 11 case, i rovere cantano temi diversi che sono legati però da un unico filo conduttore: lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che determina su comportamenti e sensazioni delle persone. Il disco riprende le sonorità pop che li hanno fatti conoscere dal pubblico, ma con una vena più ruvida e matura. I ritornelli accattivanti si fondono ora con una profondità e una sensibilità rinnovate.

i rovere annunciano “11 case”

I rovere presentano così il nuovo progetto discografico (Nigiri/Sony Music): “Il nostro nuovo disco, ’11 case’, è uno dei progetti di cui andiamo più fieri. Abbiamo iniziato a lavorarci molto tempo fa e strada facendo, sono cambiate tante cose. Abbiamo conosciuto tantissime persone che hanno deciso di realizzare questo album con noi, scritto in tantissimi modi e situazioni… ma anche cambiato tante cose nella nostra vita e quotidianità. Diciamo che è successo di tutto. E questo processo è anche il perfetto esempio di quello di cui parliamo in ’11 case’. Il tempo passa, cambia tutto, neanche te ne accorgi. Poi di colpo ti volti e lo noti. Cambiano i luoghi, le persone, le sensazioni. Ti ritrovi poi a cercare di analizzare come sia successo e cosa trovarci di positivo e di negativo. Ma spesso rispondersi è quasi impossibile. Dentro questo disco c’è un po’ questa parte insicura di noi, spaventata sia dal passato che dal futuro, ma carica per affrontarli”.

Dopo l’uscita del disco, i rovere sono pronti a tornare sul palco e presentare dal vivo i nuovi brani. Da novembre 2024 prende il via il tour nei club, organizzato e prodotto da Magellano Concerti.

“11 tour”: rovere live

Ecco qui di seguito le date dell’11 tour annunciate:

13 Novembre 2024 – Perugia – Afterlife – data zero

16 Novembre 2024 – Pordenone – Capitol

21 Novembre 2024 – Padova – Hall

22 Novembre 2024 – Brescia – Latteria Molloy

28 Novembre 2024 – Torino – Hiroshima Mon Amour

6 Dicembre 2024 – Roma – Hacienda

8 Dicembre 2024 – Milano – Magazzini Generali

13 Dicembre 2024 – Firenze – Viper Theatre

14 Dicembre 2024 – Cesena – Vidia Club

15 Dicembre 2024 – Trento – Teatro Sanbapolis

17 Dicembre 2024 – Bologna – Estragon

I biglietti sono già disponibili in prevendita.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI