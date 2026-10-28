Il Volo Uno per tutti, la scaletta e l’ordine di uscita della terza puntata: Ginoble conduce con Katia Follesa
Dopo Barone con Amadeus e Boschetto con Noemi, l'ultima serata da Palazzo Te passa a Ginoble.
di All Music Italia ·
Il Volo Uno per tutti chiude mercoledì 28 ottobre in prima serata su Canale 5 con la terza e ultima puntata da Palazzo Te, a Mantova: qui la scaletta con l’ordine di uscita. Conduce Gianluca Ginoble insieme a Katia Follesa.
Articolo in aggiornamento in diretta: a ogni esibizione si aggiunge una voce alla scaletta.
Il Volo Uno per tutti: la scaletta della prima puntata · la scaletta della seconda puntata · l’album di Natale · le date del World Tour 2026-2027.
Il Volo Uno per tutti, la terza puntata: le informazioni
|Data
|Mercoledì 28 ottobre 2026
|Orario
|Prima serata
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Location
|Palazzo Te, Mantova
|Conduzione
|Gianluca Ginoble con Katia Follesa
|Regia
|Luigi Antonini
Gli ospiti della terza puntata sono Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble cantano accompagnati dall’orchestra, da soli, in duetto e in trio.
La seconda puntata, condotta da Ignazio Boschetto con Noemi, ha raccolto 1.857.000 spettatori e il 15,6% di share, contro i 2.073.000 e il 17,7% della prima. Su Rai 1 Tale e quale show ha fatto 2.511.000 spettatori e il 18,4%.
Il Volo Uno per tutti è in diretta o registrato?
È registrato. Le tre puntate riprendono i concerti girati a Palazzo Te il 24, 26 e 27 settembre, venduti dal vivo con il titolo Tutti per uno. Lo show è un’idea di Michele Torpedine, con l’organizzazione e la produzione di FriendsTV.
Il Volo Uno per tutti, la scaletta e l’ordine di uscita della terza puntata
Scaletta in aggiornamento: l’ordine di uscita si completa durante la puntata.
Il 6 novembre esce Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo per Epic Records/Sony Music Italy. La Festa di Natale con Il Volo, inserita nei palinsesti Mediaset 2026/2027, va in onda il 24 dicembre.
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