Il Volo Uno per tutti chiude mercoledì 28 ottobre in prima serata su Canale 5 con la terza e ultima puntata da Palazzo Te, a Mantova: qui la scaletta con l’ordine di uscita. Conduce Gianluca Ginoble insieme a Katia Follesa.

Articolo in aggiornamento in diretta: a ogni esibizione si aggiunge una voce alla scaletta.

Il Volo Uno per tutti, la terza puntata: le informazioni

Data Mercoledì 28 ottobre 2026 Orario Prima serata Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Location Palazzo Te, Mantova Conduzione Gianluca Ginoble con Katia Follesa Regia Luigi Antonini

Gli ospiti della terza puntata sono Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble cantano accompagnati dall’orchestra, da soli, in duetto e in trio.

La seconda puntata, condotta da Ignazio Boschetto con Noemi, ha raccolto 1.857.000 spettatori e il 15,6% di share, contro i 2.073.000 e il 17,7% della prima. Su Rai 1 Tale e quale show ha fatto 2.511.000 spettatori e il 18,4%.

Il Volo Uno per tutti è in diretta o registrato?

È registrato. Le tre puntate riprendono i concerti girati a Palazzo Te il 24, 26 e 27 settembre, venduti dal vivo con il titolo Tutti per uno. Lo show è un’idea di Michele Torpedine, con l’organizzazione e la produzione di FriendsTV.

Il Volo Uno per tutti, la scaletta e l’ordine di uscita della terza puntata

Scaletta in aggiornamento: l’ordine di uscita si completa durante la puntata.

Il 6 novembre esce Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo per Epic Records/Sony Music Italy. La Festa di Natale con Il Volo, inserita nei palinsesti Mediaset 2026/2027, va in onda il 24 dicembre.