Il Volo Uno per tutti torna stasera, mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata da Palazzo Te, a Mantova, e la scaletta con l’ordine di uscita si aggiorna qui durante la messa in onda. Conduce Ignazio Boschetto insieme a Noemi.

Articolo in aggiornamento in diretta. La scaletta si completa esibizione per esibizione, nell’ordine in cui vanno in onda su Canale 5.

Il Volo Uno per tutti, la seconda puntata: le informazioni

Data Mercoledì 21 ottobre 2026 Orario Prima serata, dalle 21.20 Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Location Palazzo Te, Mantova Conduzione Ignazio Boschetto con Noemi Regia Luigi Antonini

Gli ospiti della seconda puntata sono Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e il soprano Ekaterina Bakanova. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble cantano accompagnati da una grande orchestra, fra duetti, momenti solisti e cover del repertorio italiano e internazionale.

La prima puntata, mercoledì 14 ottobre, condotta da Piero Barone con Amadeus, ha raccolto 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share. Su Rai 1 Tale e quale show ha fatto 2.498.000 spettatori e il 17,9%. La terza e ultima puntata va in onda mercoledì 28 ottobre.

Il Volo Uno per tutti è in diretta o registrato?

È registrato. Le tre puntate riprendono i concerti girati a Palazzo Te il 24, 26 e 27 settembre, venduti dal vivo con il titolo Tutti per uno. Lo show è un’idea di Michele Torpedine, con l’organizzazione e la produzione di FriendsTV.

Il Volo Uno per tutti, la scaletta e l’ordine di uscita della seconda puntata

Scaletta in aggiornamento durante la puntata: l’ordine di uscita completo si aggiunge qui man mano che le esibizioni vanno in onda.

Il 6 novembre esce Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo per Epic Records/Sony Music Italy, già in pre-order in CD e LP White. Il disco accompagna Il Volo – Christmas Nights, la tournée di dicembre nei palasport, con le date nel calendario del World Tour 2026-2027.

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Foto: ufficio stampa Goigest