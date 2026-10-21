Il Volo Uno per tutti, la scaletta della seconda puntata: Boschetto conduce con Noemi
Ospiti Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Il Volo Uno per tutti torna stasera, mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata da Palazzo Te, a Mantova, e la scaletta con l’ordine di uscita si aggiorna qui durante la messa in onda. Conduce Ignazio Boschetto insieme a Noemi.
Articolo in aggiornamento in diretta. La scaletta si completa esibizione per esibizione, nell’ordine in cui vanno in onda su Canale 5.
Il Volo Uno per tutti: la scaletta della prima puntata · l’album di Natale · le date del World Tour 2026-2027.
Il Volo Uno per tutti, la seconda puntata: le informazioni
|Data
|Mercoledì 21 ottobre 2026
|Orario
|Prima serata, dalle 21.20
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Location
|Palazzo Te, Mantova
|Conduzione
|Ignazio Boschetto con Noemi
|Regia
|Luigi Antonini
Gli ospiti della seconda puntata sono Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e il soprano Ekaterina Bakanova. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble cantano accompagnati da una grande orchestra, fra duetti, momenti solisti e cover del repertorio italiano e internazionale.
La prima puntata, mercoledì 14 ottobre, condotta da Piero Barone con Amadeus, ha raccolto 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share. Su Rai 1 Tale e quale show ha fatto 2.498.000 spettatori e il 17,9%. La terza e ultima puntata va in onda mercoledì 28 ottobre.
Il Volo Uno per tutti è in diretta o registrato?
È registrato. Le tre puntate riprendono i concerti girati a Palazzo Te il 24, 26 e 27 settembre, venduti dal vivo con il titolo Tutti per uno. Lo show è un’idea di Michele Torpedine, con l’organizzazione e la produzione di FriendsTV.
Il Volo Uno per tutti, la scaletta e l’ordine di uscita della seconda puntata
Scaletta in aggiornamento durante la puntata: l’ordine di uscita completo si aggiunge qui man mano che le esibizioni vanno in onda.
Il 6 novembre esce Our Christmas, l’album di Natale de Il Volo per Epic Records/Sony Music Italy, già in pre-order in CD e LP White. Il disco accompagna Il Volo – Christmas Nights, la tournée di dicembre nei palasport, con le date nel calendario del World Tour 2026-2027.
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Foto: ufficio stampa Goigest